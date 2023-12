Virgin Galactic es, junto a Blue Origin de Jeff Bezos, una de las compañías que más ha apostado por hacer del turismo espacial una realidad. Pero la empresa de Richard Branson es una auténtica máquina de quemar dinero, y el magnate ya no está dispuesto a pagar de su propio bolsillo para financiar sus operaciones.

En una reciente entrevista con Financial Times, el británico reconoció que ya no desea destinar fondos propios para sostener el funcionamiento de Virgin Galactic. De acuerdo con Branson, su conglomerado ya no cuenta con "los bolsillos más profundos", y la firma aeroespacial debe gestionar con extremo cuidado los recursos a disposición.

"No tenemos los bolsillos más profundos después de la COVID-19, y Virgin Galactic ha recibido 1.000 millones de dólares, o algo así. Creo que debería disponer de fondos suficientes para hacer su trabajo por sí sola", indicó el empresario.

Richard Branson ha dejado en claro que todavía está totalmente comprometido con Virgin Galactic y su misión. Pero también que su intención no es poner en riesgo la salud de las finanzas de su corporación para sostener el funcionamiento de la empresa.

Tengamos en cuenta que Virgin Galactic ha operado a pérdida desde su creación, y las cifras se han vuelto bestiales en los últimos años. Entre 2020 y 2021 perdió más de 1.000 millones de dólares, más otros $500 millones en 2022. En el tercer trimestre de 2023, en tanto, informó ingresos por solo 1,7 millones de dólares y pérdidas operativas por poco más de $114 millones. Estas últimas ya alcanzaban los 417 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año.

Despidos y recortes para aliviar las finanzas de Virgin Galactic

(Crédito: Virgin Galactic)

Sabiendo que Virgin Galactic no contará con la cartera de Richard Branson para salir al rescate, la compañía ha tomado decisiones drásticas. A comienzos de noviembre, anunció una reducción de personal con el objetivo de recortar gastos y enfocar más recursos en el desarrollo de las nuevas naves Delta, que entrarán en servicio en 2026.

En un mensaje enviado a los empleados, Michael Colglazier, CEO de Virgin Galactic, aseguró que la medida era drástica e indeseada, pero necesaria. El ejecutivo manifestó que las altas tasas de interés en el mercado de capitales y la incertidumbre global hacían muy difícil conseguir financiamiento apropiado. Por ende, debían inclinarse por achicar su staff y redireccionar la mayor cantidad de dinero posible a acelerar el desarrollo y la puesta en funcionamiento del programa Delta.

"Las naves Delta son potentes motores económicos. Para ponerlas en servicio, necesitamos ampliar nuestra sólida posición financiera y reducir nuestra dependencia de mercados de capital impredecibles. Lo lograremos, pero requiere que redirijamos nuestros recursos hacia las naves Delta y al mismo tiempo racionalicemos y reduzcamos nuestro trabajo fuera de ese programa", dijo Colglazier.

Un plan de austeridad

Virgin Galactic ha logrado poner en marcha sus vuelos comerciales al borde del espacio en 2023. De hecho, la compañía ha remarcado la importancia de haber completado 6 viajes en 6 meses. El más reciente se realizó a comienzos de noviembre, pocos días antes de que se anunciaran los despidos.

Los de Richard Branson esperan concretar su próximo lanzamiento en enero de 2024. No obstante, luego se produciría una pausa de 18 meses con el fin de ahorrar recursos. La empresa mantiene su objetivo de lanzar las naves de la clase Delta en 2026, junto a las nuevas naves nodrizas desarrolladas por Boeing. En ese mismo año aspiran a contar por primera vez con un flujo de caja positivo.

La idea de la compañía es subsistir hasta entonces con sus propios recursos, aunque expertos creen que en 2025 —a más tardar— podría necesitar una inyección de dinero por parte de los inversionistas. Virgin Galactic debe aferrarse con uñas y dientes a un plan de austeridad, si no quiere seguir los pasos de la desaparecida Virgin Orbit.

