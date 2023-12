Naughty Dog confirmó la cancelación de The Last of Us Online, el multijugador independiente que surgió de The Last of Us Part II. Tras meses de rumores y especulaciones, el estudio frenó el desarrollo del juego porque interfería con otros proyectos internos. La decisión es un gancho al hígado a la estrategia de PlayStation por lanzar juegos como servicio.

“No hay una manera fácil de decir esto: hemos tomado la decisión increíblemente difícil de detener el desarrollo de ese juego”, mencionó Naughty Dog en una carta publicada en su blog. “Sabemos que esta noticia será difícil para muchos, especialmente para nuestra dedicada comunidad de The Last of Us Factions, que ha estado siguiendo fervientemente nuestras ambiciones multijugador.”

Los primeros indicios de que el juego estaba en problemas surgieron a mediados de 2023, cuando se reportó un recorte de presupuesto. De acuerdo con Bloomberg, Naughty Dog desmembró al equipo de The Last of Us Online y reasignó a sus integrantes en otros proyectos. Posteriormente, Kotaku publicó que el estudio había despedido a 25 empleados y congelado el desarrollo del título.

“El equipo del multijugador ha estado en la preproducción de este juego desde que estábamos trabajando en The Last of Us Part II, creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía un potencial tremendo”, declaró Naughty Dog. “A medida que el equipo multijugador repitió su concepto para The Last of Us Online durante este tiempo, su visión cristalizó, la jugabilidad se volvió más refinada y satisfactoria, y estábamos entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos.”

¿Por qué se canceló The Last of Us Online?

En la publicación más reciente del blog, Naughty Dog confesó que decidieron cancelar The Last of Us Online porque consumiría todos los recursos del estudio. Para asegurar el éxito de un juego como servicio, es necesario contar con un flujo constante de contenido. Esto afectaría el desarrollo de proyectos de un jugador que planean lanzar a futuro.

"Teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente como servicio, o continuar enfocándonos en los juegos narrativos para un jugador que han definido la herencia de Naughty Dog" declaró la compañía que pertenece a PlayStation.

Naughty Dog mencionó que el desarrollo de The Last of Us Online no fue en vano. Todos los aprendizajes y la inversión en tecnología se aplicará en la forma en que desarrollan otros juegos. El estudio reveló que trabajan en un ambicioso proyecto para un jugador y que compartirán información más adelante.

El próximo juego en la lista es The Last of Us Part II: Remastered, una remasterización del título original de 2020. También se rumorea que Naughty Dog trabaja en The Last of Us Part III, aunque Neil Druckmann dijo que no querían estancarse en una saga.

