Black Panther va a tener una nueva continuación dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La Casa de las Ideas ha dado luz verde a un proyecto que, por primera vez, dará el salto de la gran pantalla al streaming. La primera entrega vio la luz en el año 2018 con Chadwick Boseman como protagonista. El filme fue todo un triunfo a nivel comercial, pero el fallecimiento del actor llevó a Marvel a cambiar de planes. Así, en 2022 estrenó Wakanda Forever, en la que Letitia Wright tomaba el manto como la guardiana de la ficticia nación africana.

Ahora, en un evento para promocionar la temporada 2 de What If...?, Marvel ha confirmado que está preparando una serie de animación titulada Eyes of Wakanda. Además, se ha desvelado que este spin-off de Black Panther verá la luz en algún momento de 2024 en Disney+. Eso sí, no se ha dado una fecha de estreno más exacta y tampoco se ha mostrado ningún tipo de material gráfico. Por tanto, se desconoce qué estética seguirá, ya que la compañía está dotando de estilos muy diferentes a todos sus proyectos animados.

“A lo largo de la historia de Wakanda, a valientes guerreros se les ha encomendado la tarea de viajar por el mundo recuperando peligrosos artefactos de vibranium. Esta es su historia”, reza la sinopsis de Eyes of Wakanda. Parece anticiparse, por tanto, que el proyecto indagará mucho más en la cultura de la nación y en su legendario espíritu combativo. No queda claro si aparecerá Shuri como la nueva Black Panther o si, al menos, lo hará alguno de sus antepasados.

El futuro de Black Panther en Marvel

Al margen de Eyes of Wakanda, Black Panther tiene un futuro incierto en el devenir del UCM. Por ahora no hay ningún tipo de novedad sobre una hipotética tercera película. Es de suponer que Shuri forme parte de los superhéroes que deban salvar el multiverso en Avengers: Secret Wars. Pero su presencia no está anunciada en ninguna otra película o serie. Y es que los polémicos comentarios antivacunas de Wright hicieron que el personaje ganara algo de mala prensa entre el público.

Por otro lado, Ryan Coogler, director de ambos filmes de Black Panther, estaba produciendo otra serie titulada Kingdom of Wakanda. El proyecto fue anunciado a principios de 2021, pero parece haber quedado totalmente paralizado. Hay quienes planteaban que Eyes of Wakanda pudiera ser el nuevo título de dicha serie, pero lo cierto es que Coogler no está detrás de esta nueva producción animada. Por tanto, y salvo sorpresa, se tratará de un proyecto distinto.

