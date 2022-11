Black Panther: Wakanda Forever se convirtió en el gran éxito de fin de semana y un cierre digno a la accidentada fase cuatro de Marvel. Pero también hizo algo más: traer de nuevo a la discusión las particulares características de Wakanda. El país ficticio, uno de los más singulares del mundo editorial del estudio, llegó a su versión cinematográfica en una mezcla de afrofuturismo y ciencia ficción pura. En especial, al momento de mostrar la forma en que la cultura del reino utiliza el vibranium para crear una versión de la tecnología por completo nueva.

Pero, más allá de su versión ultratecnificada, Wakanda también es una región misteriosa debido a su particular configuración política. Gobernada por un rey, que a su vez se apoya en representantes de las tribus que forman el territorio, no es solamente un país. También, se trata de una coalición que engloba puntos de vista por completo disímiles acerca de la autonomía e independencia de Wakanda. Como si eso no fuera suficiente, enlaza perspectivas divergentes sobre la forma de comprender la riqueza y la tecnología del reino en su totalidad.

En Black Panther: Wakanda Forever, de Ryan Coogler, Wakanda dejó de ser solo un contexto para convertirse también en un debate acerca de una nueva dimensión política. La exploración sobre el poder — y cómo se ejerce — fue uno de los grandes puntos en un guion lleno de múltiples interpretaciones. Una perspectiva en la que las tribus tienen una considerable relevancia. Te explicamos todo lo que debes saber sobre la estratificación cultural en el poderoso país ficticio de Marvel.

El mundo de Wakanda en Black Panther: Wakanda Forever

Wakanda apareció por primera vez el cómic Fantastic Four #52 de julio de 1966, de la mano de Stan Lee y Jack Kirby. Para ambos creadores, era esencial que el país ficticio fuera algo más que un enclave misterioso. Debía poseer todas las características de un lugar especialmente complicado, en el que el poder se debatiera en medio de costumbres rituales.

De modo que los artistas crearon un concepto amplio, elaborado y bien analizado a través de lo histórico para delinear una nación con un poder incalculable. Ya desde sus primeras apariciones, el vibranium no solamente era el metal más valioso del mundo, sino el que permitió a Wakanda convertirse en una superpotencia a la sombra.

El nivel de detalle llevó incluso a profundizar en la identidad de Wakanda como cultura independiente. En el cómic, el país tiene tres idiomas de uso común: Wakandano, Yoruba y Hausa. En Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler decidió simplificar el apartado lingüístico y relacionar el dialecto común con el idioma xhosa del sudeste de África. Solo la tribu Jabari usa un lenguaje distinto: una variación del dialecto nigeriano igbo.

Black Panther: Wakanda Forever, la mirada a un mundo misterioso

La capital del país es Birnin Zana y es el centro político y cultural del reino. También el sitio en que reside la familia que hereda el traje de Black Panther y gobierna por derecho dinástico. Según el cómic, el país se encuentra al extremo norte del lago Turkana, entre Sudán del Sur, Uganda, Kenia y Etiopía.

Pero, en realidad, el punto más importante de Wakanda son sus tribus. Un elemento que en el cómic es complejo y jerarquizado, pero que Black Panther: Wakanda Forever simplifica en virtud de la agilidad del guion. De las 18 originales, en la duología solo se muestran seis y todas con una importancia esencial para comprender el poder que rodea al trono del país.

La Tribu Dorada

La tribu descendiente directa del primer Black Panther, Bashenga, incluye a la dinastía gobernante del país. Es, también, a la que pertenecen T’Chaka, T’Challa y Shuri. Es la encarnación del poder de la diosa Pantera y la encargada de hacer cumplir el antiguo precepto de proteger al país a través del traje del héroe que se disputa en Black Panther: Wakanda Forever.

Un punto de importancia es que cada integrante tiene una conexión espiritual con Bast, lo que los conecta con las creencias del país. También les otorga una relevancia considerable al momento de comprender su preponderancia sobre el resto de las tribus del país.

La Tribu Fronteriza

Aunque en apariencia se dedican al pastoreo y la agricultura, se trata de la primera línea de defensa de Wakanda. En la película del 2018, estaba comandada por W’Kabi y su forma de organización eran los guerreros especializados. No solamente son los encargados de custodiar las fronteras del país, sino de analizar las relaciones de poder con los países vecinos.

Podría decirse que la Tribu Fronteriza es la encargada de custodiar la integridad de Wakanda, por lo que su importancia radica en el nivel estratégico. A pesar de ser un país pacífico, el reino está preparado para la guerra y cualquier contingencia que incluya la transgresión de sus fronteras. Algo fundamental en Black Panther: Wakanda Forever.

La Tribu del Río y la Tribu Minera

Tanto una como la otra son las encargadas del sustento del país, por lo que a menudo comparten las mismas responsabilidades y atribuciones. En particular, la tribu minera, responsable de la extracción del vibranium, tiene la responsabilidad de hacer de la minería una actividad que no afecte la fauna y flora del país.

En cuanto a la Tribu del Río (a la que pertenece Nakia), es el núcleo de intendencia del país. La que, también, tiene la considerable responsabilidad de alimentar y sustentar las provisiones del territorio. En especial, ante las específicas particularidades de Wakanda como territorio aislado de sus vecinos.

La tribu Jabari

La tribu de la montaña, liderada por M’Baku, es la tribu que, de alguna forma, se encuentra fuera del núcleo de poder director de las tribus. Lo hace, además, por decisión propia y mantiene una distancia prudencial de las decisiones de la corona. De hecho, en Black Panther: Wakanda Forever es evidente la forma en que no solo desconfía de las decisiones del trono, sino que las censura de forma directa.

Con todo, la tribu es un aliado tradicional de la dorada y juntos han enfrentado las mayores amenazas contra el país. Tanto en el cómic como en el Universo Cinematográfico de Marvel, ambas mantienen un vínculo profundo y casi emocional en los momentos de mayor peligro para Wakanda.