Tang Tan, vicepresidente de diseño de producto del iPhone y el Apple Watch, se va de Apple para unirse al nuevo proyecto de inteligencia artificial liderado por Jony Ive y Sam Altman. Así lo afirma el más reciente informe de Mark Gurman, de Bloomberg.

El ejecutivo se unirá a LoveFrom, la empresa de diseño de Jony Ive, desde febrero de 2024. Una vez allí, se hará cargo de comandar el equipo de ingeniería de hardware de esta nueva iniciativa. Así, la alianza entre el exlíder de diseño industrial de Apple y el CEO de OpenAI sigue tomando forma.

Un dato interesante que aporta Gurman es que, según parece, el nuevo emprendimiento no se enfocará en un único dispositivo, sino en varios. Los detalles al respecto todavía son escasos, puesto que la iniciativa se encuentra en una etapa muy temprana. No obstante, el reputado periodista menciona que los diseños de concepto iniciales incluyen gadgets para el hogar inteligente.

Si bien los primeros trabajos se realizarían bajo el ala de LoveFrom, la intención de Jony Ive y Sam Altman sería, eventualmente, independizarlos bajo una nueva compañía. Se rumorea el involucramiento de Masayoshi Son, CEO de Softbank, quien supuestamente habría comprometido una inversión de 1.000 millones de dólares.

La salida de Tang Tan de Apple se conoció a comienzos de diciembre. No obstante, se hará efectiva recién en febrero del próximo año, cuando pase a las filas del proyecto de Jony Ive y Sam Altman. Los de Cupertino se movieron rápidamente para dividir sus responsabilidades dentro de la compañía, las cuales ya han recaído en Richard Dinh y Kate Bergeron.

La alianza entre Ive y Altman para desarrollar dispositivos potenciados por inteligencia artificial comenzó a rumorearse en septiembre. Por entonces, se dijo que la intención de los empresarios era crear "el iPhone de la IA". Aunque esto no necesariamente implicaba que lo que desarrollaran fuera un smartphone, sino que se proponían diseñar un producto que lograra el mismo impacto revolucionario que tuvo la primera versión del móvil de Apple.

En octubre, en tanto, el CEO de OpenAI brindó más precisiones al respecto. Y si bien evitó mencionar a Jony Ive de forma directa, sí dio a entender que tenían varias ideas en carpeta y que debían terminar de darle forma. Eso sí, descartó cualquier intento de salir a competir en el mercado de móviles.

"Creo que hay algo muy genial por hacer, pero todavía no sé qué es. Tenemos muchas ideas, pero todas están en una etapa muy incipiente. Los smartphones son geniales, y no tengo ningún interés en competir con ellos. Son fenomenales en lo que hacen, pero lo que la inteligencia artificial permite es tan fundamentalmente nuevo, que creo que vale el esfuerzo de hablar o pensar sobre qué podemos hacer ahora, que no era posible antes de que tuviéramos ordenadores que pudieran razonar o entender. Y si la respuesta es 'nada', entonces resultaría bastante decepcionante".

Sam Altman, sobre su colaboración con Jony Ive.