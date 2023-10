Los rumores de una alianza entre OpenAI y Jony Ive para desarrollar el "iPhone de la inteligencia artificial" fueron motivo de gran especulación en las últimas semanas. Sin embargo, Sam Altman, CEO de la startup con sede en San Francisco, California, trató de bajarle el hype a la posible colaboración.

Durante su aparición en la conferencia Tech Live, organizada por The Wall Street Journal, el líder de OpenAI no esquivó la consulta sobre el hipotético proyecto junto al exlíder de diseño de Apple. Y si bien evitó ahondar en detalles, indicó que quieren definir cuál podría ser su primer dispositivo de consumo masivo, pero que aún no lo han conseguido.

"Creo que hay algo muy genial por hacer, pero todavía no sé qué es", manifestó. Altman optó por no nombrar a Jony Ive, aunque tampoco contradijo a la periodista Joanna Stern cuando le preguntó al respecto. Lo que sí dejó en claro es que su intención no es salir a competir contra los móviles.

OpenAI’s CEO Sam Altman and CTO Mira Murati discuss the rapid adoption of artificial-intelligence tools at #WSJTechLive https://t.co/MsPq2GW5dR — The Wall Street Journal (@WSJ) October 18, 2023

"[Tenemos] muchas ideas, pero todas están en una etapa muy incipiente", explicó el CEO de OpenAI, y agregó: "Los smartphones son geniales, y no tengo ningún interés en competir con ellos. Son fenomenales en lo que hacen, pero lo que la inteligencia artificial permite es tan fundamentalmente nuevo, que creo que vale el esfuerzo de hablar o pensar sobre qué podemos hacer ahora, que no era posible antes de que tuviéramos ordenadores que pudieran razonar o entender. Y si la respuesta es 'nada', entonces resultaría bastante decepcionante".

OpenAI todavía no tiene en claro qué dispositivo quiere crear junto a Jony Ive

Los comentarios de Sam Altman dejan varias aristas interesantes para abordar. Por un lado, ha dado a entender que los rumores sobre que OpenAI quiere lanzarse al mundo de la electrónica de consumo son ciertos. Por el otro, tampoco ha desmentido la supuesta colaboración con Jony Ive.

Así mismo, ha ratificado algo que ya sospechábamos: que la especulación en torno a crear el "iPhone de la IA" no necesariamente tenía que ver con el deseo de lanzar un móvil. En tal sentido, la comparación sería más filosófica y apuntaría a lograr que el primer dispositivo de la compañía logre un impacto tan revolucionario como el que consiguió Apple al lanzar su smartphone en 2007, cuando introdujo el factor de forma dominado completamente por una pantalla táctil.

Por supuesto que todavía quedan varios cabos sueltos con respecto a este tema. De hecho, el propio CEO de OpenAI dejó abierta la posibilidad a que la hipotética colaboración con Jony Ive no lleve a ninguna parte. "Tal vez no suceda. Es posible que, por diferentes motivos, no ocurra", indicó Altman, al referirse a nuevos dispositivos que puedan abrirse camino de la mano de la inteligencia artificial.

Estudiando el camino de los dispositivos potenciados por IA

Los comentarios del empresario parecen dejar abierta la puerta a que, de concretarse algún proyecto con el renombrado diseñador británico, haya que esperar bastante antes de que salga a la luz. Los rumores de una colaboración entre OpenAI y Jony Ive también involucrarían a Masayoshi Son, CEO de Softbank. El magnate japonés estaría dispuesto a destinar 1.000 millones de dólares para financiar el supuesto proyecto, y a servir como puente con ARM para que oficie como pieza central del desarrollo.

Según publicaron The Information y Financial Times en septiembre, Ive y Sam Altman se habrían reunido en varias oportunidades para discutir una posible alianza. De hecho, se especula con que el desarrollo del primer dispositivo electrónico de OpenAI se realice en una nueva compañía conformada por ingenieros del laboratorio de IA y diseñadores de LoveFrom, el estudio del exApple.

