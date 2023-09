La alianza entre Jony Ive y OpenAI tiene pinta de ser cosa seria. Tras conocerse ayer que el exlíder de diseño de Apple y Sam Altman estaban analizando unirse para concretar un misterioso proyecto vinculado con la inteligencia artificial, un nuevo informe del Financial Times arroja luz sobre el asunto.

De acuerdo con el citado medio, la empresa detrás de ChatGPT y DALL-E quiere lanzarse al mundo de la electrónica de consumo, y a lo grande. Una iniciativa lo suficientemente ambiciosa como para pretender que Jony Ive diseñe su primer dispositivo. De hecho, se menciona que la idea es crear el "iPhone de la IA".

El británico y el CEO de OpenAI ya habrían intercambiado ideas al respecto en una reciente reunión en San Francisco, California. Y la propuesta sería tan seductora que Masayoshi Son, el director ejecutivo de Softbank, estaría dispuesto a financiarla con más de 1.000 millones de dólares. Es más, el magnate japonés habría abierto la puerta para que ARM juegue un rol central en este desarrollo.

Sobre el aparato en sí sigue sin haber novedades específicas, considerando que el proyecto todavía se encuentra en etapas muy tempranas. De hecho, Financial Times menciona que los trabajos no se realizarían en el seno de OpenAI, sino que se apostaría por crear una nueva compañía. La misma reuniría a los mejores talentos de la startup de IA, del estudio de diseño LoveFrom de Jony Ive y del grupo Softbank.

No obstante, no te emociones con ver resultados inmediatos. Las fuentes del reporte indican que la conformación de tal empresa requeriría de varios meses, y el primer producto aparecería recién en unos cuantos años. Siempre y cuando el emprendimiento madure lo suficiente como para materializarse.

OpenAI quiere lanzar un dispositivo diseñado por Jony Ive

Jony Ive, exvicepresidente Senior de Diseño de Apple

Que Jony Ive y OpenAI unan fuerzas para crear "el iPhone de la inteligencia artificial" no significa que estén apuntando a desarrollar un smartphone. La definición sería una suerte de comparación filosófica, si es que se la puede definir como tal.

A lo que realmente apuntarían es a desarrollar un equipo que cambie la experiencia de los usuarios al interactuar con la IA, haciéndola más intuitiva y natural. Es decir, que logre el mismo efecto innovador que tuvo el iPhone cuando introdujo su diseño con pantalla táctil, en una era donde los móviles con teclados físicos eran la norma.

Esto por sí solo no revela demasiado acerca de los planes de Sam Altman y Jony Ive. De todos modos, sí aparece una pequeña pista que no se debe pasar por alto. Según las fuentes consultadas, la iniciativa presentaría la oportunidad de crear un nuevo método para interactuar con ordenadores que sea menos dependiente de las pantallas.

En cierto modo, lo que se propone no suena descabellado. Después de todo, OpenAI ha invertido en Humane, una empresa que está desarrollando un dispositivo multiuso potenciado por inteligencia artificial que puede, entre otras funciones, proyectar interfaces virtuales sobre cualquier superficie. Ojo, esto no quiere decir que el próximo gadget diseñado por Jony Ive deba necesariamente transitar ese camino. Sin embargo, el sector de la IA avanza a tanta velocidad que es imposible descartar de plano cualquier opción.

Se sabe que Jony Ive es un obsesivo del perfeccionismo y de no dejar detalles librados al azar. Una fama que se ganó durante su periplo en Apple y que no siempre lo mantuvo alejado de los conflictos. Pese a ello, cualquier proyecto que lo involucre siempre genera mucho interés y su posible alianza con Sam Altman y OpenAI no es la excepción.

