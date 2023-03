Por estas horas, Humane está en boca de todos. La startup fundada en 2018 por Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, dos exempleados de Apple, ha vuelto a escena tras cerrar una ronda de inversión de 100 millones de dólares. Lo curioso es que nadie sabe bien a qué se dedica la empresa, y la única certeza que existe es que tiene una vinculación con el mundo de la inteligencia artificial.

¿Qué significa esto? Es difícil decirlo, realmente. Hoy la IA parece haberle ganado el pulso a la web3 y el metaverso como plataforma de lanzamiento para salir a levantar capital; todo gracias a OpenAI y la explosión en popularidad de las herramientas basadas en esta tecnología, como Dall-E y ChatGPT.

Pero ojo, esto no le quita legitimidad a lo que sea que Humane se proponga concretar. Sin embargo, el secretismo que envuelve a la compañía y la vaguedad de su discurso hacen bastante difícil pintar una imagen precisa de sus objetivos. Por ello, intentaremos recopilar en las próximas líneas qué se sabe de la empresa y hacia dónde se dirige.

¿Qué es Humane y quiénes la conforman?

Como ya mencionamos, Humane se conformó en 2018, un año después de que sus fundadores decidieran marcharse de Apple. De acuerdo con Apple Insider, el vínculo entre ambos se generó cuando trabajaron juntos en el desarrollo del iPad original.

Vale mencionar que Bethany Bongiorno se desempeñó como directora de Ingeniería de Software en la firma de la manzana, liderando proyectos de iOS y macOS. Imran Chaudhri, por su parte, estuvo vinculado a la creación de múltiples productos de Apple, como el iPod, el iPhone, el Apple Watch, el iPad y los Mac. Se adjudica haber inventado la “innovadora interfaz de usuario”, así como las interacciones del iPhone mediante el uso de una pantalla táctil.

Con respecto a qué está desarrollando Humane específicamente, los detalles oficiales son prácticamente nulos. En la web de la compañía solo se menciona que están dedicados a crear “la primera plataforma de servicios y hardware de IA”. En tanto que tras la última ronda de inversión se hizo mención a que la startup desarrolla “una plataforma de software y un dispositivo de consumo únicos en su tipo creados desde cero para la inteligencia artificial”.

Más allá del matrimonio fundador conformado por Bongiorno y Chaudhri, Humane le ha “robado” algunos nombres importantes a Apple. En 2019, por ejemplo, sumó a Patrick Gates, una de las caras visibles de iCloud y demás servicios en la nube de la manzana. Actualmente, es el jefe de tecnología de la startup. Mientras que en 2020 sedujo a Rubén Caballero, quien durante su periplo en Cupertino participó del desarrollo del chip 5G propio que se pretende incorporar al iPhone. Vale aclarar, de todos modos, que en este último caso el ejecutivo ya llevaba un año fuera de Apple.

Una empresa sin productos, pero con mucho hype

La más reciente ronda de inversión ha sido la cuarta que Humane ha afrontado desde su fundación. De acuerdo con Crunchbase, la startup ha levantado capital por 230 millones de dólares, contabilizando los $100 millones de la Serie C de financiación de ayer. Y no solo es llamativa la cantidad de dinero que ya ha conseguido, considerando que en 5 años no ha presentado siquiera un producto, sino por el calibre de los nombres que la apoyan.

Humane asegura haber conformado una alianza con Microsoft para “llevar su plataforma de servicios al mercado”. La empresa dice que el trabajo en conjunto con los de Redmond les permitirá sacar provecho de la mejor infraestructura en la nube para trabajar con inteligencia artificial. De todos modos, se desconoce hasta dónde llega el acuerdo, y si específicamente responde al uso de Azure para desplegar su plataforma.

Otro de los inversores de Humane es Sam Altman, el CEO de OpenAI. No es casual, entonces, que la compañía haya mencionado una colaboración con los creadores de Dall-E y ChatGPT para “integrar su tecnología en el dispositivo Humane”.

En busca de la revolución con el ‘dispositivo Humane’

La gran pregunta aquí está más que clara: ¿Qué es un “dispositivo Humane”?. Por lo pronto, no lo sabemos. The Wall Street Journal menciona que la compañía estaría trabajando en un wearable, y que la intención sería presentarlo en sociedad en la primavera. Y si bien la información oficial con respecto al mismo es prácticamente inexistente, habría algunos indicios en circulación.

Según publica Daring Fireball, en 2021 se filtraron algunas diapositivas de una supuesta presentación realizada ante inversores. Las imágenes son de una calidad pésima, pero dejan entrever un equipo conectado a la nube y que incluiría una cámara y sensores LiDAR y TOF. Al parecer, la intención es que el gadget grabe todo lo que sucede en torno al usuario, y que la inteligencia artificial funcione como una suerte de asistente.

“Los flujos de datos híbridos de la cámara y los sensores LiDAR/TOF permiten gestos precisos y naturales para lograr respuestas rápidas a preguntas. ¿Qué tipo de auto es ese? ¿Qué es ese edificio? ¿Esto le quedará bien a mi esposa? ¿Cuánto comí hoy? ¿Cuánto cuesta esto en Amazon? Pon esto en mi lista de deseos”, dice una de las imágenes.

Por más que se trate de diapositivas verídicas, es imposible saber si lo que Humane pretende presentar al público es justamente eso. Aunque no sería extraño que así fuera. “Nuestro primer dispositivo permitirá a las personas llevar la IA a todas partes”, aseguró Chaudhri. Mientras que Patrick Gates explicó: “Nuestros productos se basan en un dispositivo integrado y una plataforma en la nube que nos permitirá a nosotros y a otros crear experiencias impulsadas por IA que se sientan naturales, divertidas y necesarias”.

En las últimas horas, también se mencionó que el dispositivo podría proyectar una suerte de pantalla virtual en distintas superficies. Esto, considerando algunas de las patentes registradas por la compañía.

Mucha expectación, pero también grandes dudas

Las declaraciones de los ejecutivos no dejan de ser exasperantemente vagas, pero es evidente que han capturado la atención de grandes compañías. Es que, además del interés de Microsoft y OpenAI, Humane ha seducido a LG y Volvo. La firma surcoreana colaborará en proyectos de investigación y desarrollo para “la siguiente fase de productos Humane”. En tanto que los suecos llevarían la tecnología de la startup al sector automotriz, aunque esto sucedería con una “potencial futura colaboración”.

El hype por Humane es evidente, aunque la enigmática startup no sería del agrado de todos en Silicon Valley. John Gruber, de Daring Fireball, asegura que Apple no quiere estar vinculada de ninguna manera con la compañía de sus exempleados. “[Bethany] Bongiorno e [Imran] Chaudhri no se fueron en buenos términos, y se percibió que Chaudhri en particular se atribuía un crédito personal excesivo por el trabajo realizado por un equipo más grande”, menciona el conocido bloguero.

Por supuesto que hoy es imposible cotejar si esto es realmente así. Pero, independientemente de la expectación generada, las dudas en torno a Humane no se despejarán hasta que la compañía empiece a mostrar en qué trabaja. O cómo está aprovechando los más de 200 millones de dólares que ya ha recibido de los inversores.

