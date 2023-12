Cameron Díaz ha declarado que, en pareja, le gusta dormir en camas separadas. Es más, incluso hace referencia a habitaciones separadas. Y como pasa siempre que un famoso habla sobre un tema controvertido, ahora las redes sociales echan fuego con una discusión entre defensores y detractores de esta práctica.

No obstante, este no es un tema nuevo. Hace años que existe este debate. De hecho, la ciencia lo ha investigado bastante y, como pasa con otras muchas cuestiones, no ha podido llegar a conclusiones claras al respecto, pues es algo muy subjetivo, que depende mucho de cada persona.

Hay estudios que demuestran que dormir en camas separadas es beneficioso y otros que apuntan a que dormir en pareja tiene muchos beneficios. En realidad, ninguno de los dos tipos de estudios miente necesariamente. Lo que ocurre es que, en realidad, depende mucho de las necesidades de cada persona. Hay parejas en las que ninguno de los dos miembros se mueve mucho a la hora de dormir y que pueden verse beneficiadas de los efectos psicológicos de tener al lado a la persona querida. Otras, en cambio, con sueño más ligero o algún trastorno del sueño, se benefician mucho más de dormir en camas separadas. Cada caso debe estudiarse por separado, pero veamos, a grandes rasgos, qué es lo que dice la ciencia.

Los beneficios de dormir en camas separadas

Hay dos razones principales por las que algunos expertos recomiendan dormir en camas separadas.

Por un lado, simplemente para descansar mejor. Si uno de los miembros de la pareja se mueve mucho o tiene trastornos como la apnea o la parálisis del sueño, afectará la calidad del sueño del otro. En realidad, ambos pueden afectar a la pareja. El resultado suele ser estar más cansados durante el día y lo peor es que eso, a la larga, también afecta a la relación.

Dormir peor agudiza las discusiones. De hecho, hay varios estudios que relacionan los conflictos de pareja con la falta de sueño, por lo que puede iniciarse un círculo vicioso preocupante.

Por otro lado, algunos expertos creen que dormir en camas separadas puede mejorar la vida sexual de la pareja. En esos casos, la cama de ambos no es para dormir y para tener relaciones, sino solamente para lo segundo, por lo que el cerebro la asociará con el sexo y será más fácil entrar en materia. Además, lógicamente, si los dos miembros de la pareja están más descansados, tendrán más ganas de intimar.

Tanto dormir en pareja como en camas separadas aporta beneficios. Crédito: Toa Heftiba (Unsplash)

Descansar juntos también puede ser beneficioso

Dormir en una sola cama también tiene beneficios, por supuesto. En 2022 se llevó a cabo un estudio en el que se encuestaba a personas que solían dormir bien en pareja o bien con sus hijos.

Tras analizar también su historial médico y psicológico, se observó que, en general, “dormir con una pareja se asoció con una menor depresión, ansiedad y puntuaciones de estrés, y un mayor apoyo social y satisfacción con la vida y las relaciones”. En cambio, dormir con hijos se relacionó con más estrés.

También se entrevistó a personas que dormían solas y se observó que tenían una mayor probabilidad de padecer depresión, en comparación con quienes descansaban en pareja.

Entonces, ¿es mejor dormir en camas separadas, como Cameron Díaz, o juntas? La respuesta es un clarísimo “depende”. Para empezar, lo ideal es que los dos miembros de la pareja, si duermen juntos, tengan horarios parecidos. Si no, cuando uno llegue a acostarse puede despertar al otro, interrumpiendo sus ciclos del sueño y provocando cansancio al día siguiente. También hay que valorar las necesidades de cada persona. ¿Cómo de ligero es su sueño? ¿Tiene alguna dificultad para dormir? ¿Suele moverse mucho?

Con todo esto, puede valorarse si es o no necesario dormir en camas separadas. Lo que debe quedar claro es que hacerlo no significa necesariamente que la pareja vaya mal. En algunos casos, como ya hemos visto, es señal de todo lo contrario. Cada caso es un mundo. Para dormir en pareja, como con tantas otras cuestiones, no hay fórmulas mágicas.

