Hace 24 horas pocas personas sabían lo que era el agua de Jamaica. Y ahora tampoco es que se haya convertido en la bebida más conocida del mundo, pero sí que ha crecido mucho su fama después de que Isabel Preysler asegure tomarla cada día en el desayuno. Dado lo bien que se conserva esta VIP hispano-filipina, y teniendo en cuenta que no todo el mundo se puede o quiere permitir la cirugía estética, esta bebida, compuesta principalmente por té de hibisco, es un buen sitio por el que empezar. No sería extraño que su consumo se dispare después de sus declaraciones. Pero, precisamente por eso, es importante avisar que no todo el mundo debería de tomarla. Concretamente, las embarazadas podrían sufrir graves riesgos si lo hacen.

Esto es algo que se ha estudiado mayoritariamente en estudios con ratas preñadas o en ensayos muy pequeños con humanos. No obstante, dada la contundencia de los resultados, sobran los motivos para que las embarazadas no se la jueguen con el agua de Jamaica.

Es cierto que se le conocen bastantes beneficios, como bien dice Isabel Preysler. Pero ninguno es lo suficientemente intenso como para que a las embarazadas les merezca la pena correr el riesgo. Una vez pasado el parto y, a ser posible la lactancia, un té de hibisco no les hará daño. Antes, sería mejor prevenir.

¿Qué es el agua de Jamaica?

El agua de Jamaica que tanto le gusta a Isabel Preysler es una bebida a base de té de hibisco, que se toma fría o caliente en distintas partes del mundo. Tiene un sabor algo agrio, similar al del arándano, por lo que se le suele añadir azúcar.

En algunos países se añaden otros ingredientes. Por ejemplo, en Italia se le pone zumo de limón y en África occidental se aromatiza con menta y jengibre. Este último ingrediente se le añade también en Jamaica. Generalmente no hay una fecha ideal del año para tomar este té de hibisco. Sin embargo, en algunos lugares es típico en Navidad. Es el caso del Caribe, pero también de Panamá, donde en estas fechas se le añade clavo, canela y nuez moscada.

¿Por qué es tan beneficioso el té de hibisco?

Muchas de las personas que toman el agua de Jamaica lo hacen por su potencial como antioxidante, que puede ayudar a prevenir el envejecimiento. Además, algunos estudios apuntan a que es beneficiosa para reducir la hipertensión, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. Son estudios realizados en humanos y, si bien necesitan de más investigación para confirmarse, apuntan a resultados prometedores.

Para Isabel Preysler, desde luego, es una de las claves de su aspecto y su buen estado de salud. Pero no sabemos si la tomó durante sus embarazos. Posiblemente no lo hiciera, porque podría haber sido peligroso para ella.

Algunos estudios apuntan a que el agua de Jamaica podría provocar abortos. Crédito: Anastasiia Chepinska (Unsplash)

Los riesgos para las embarazadas de la bebida que adora Isabel Preysler

En 2016 se llevó a cabo un estudio en el que se le daba extracto de hibisco a ratas preñadas para comprobar los efectos que tenía sobre su salud y la de sus crías. Se vio que, en comparación con las que no lo tomaron, había una mayor proporción en la que sus crías sufrieron un retraso de la pubertad.

Esto quizás no sea muy grave. Depende de cuán grande sea ese retraso. Pero en otro estudio, publicado en 2020, se vio algo mucho más preocupante. Esta vez, la investigación sí se realizó en humanos, aunque con un fin diferente. Se analizaron el extracto de hibisco y el de papaya para comprobar sus efectos en el tratamiento de los desajustes menstruales. En el estudio participaron 30 mujeres diagnosticadas con lo que se conoce como oligomenorrea. Se vio que, efectivamente, el hibisco podía ayudar a impulsar la menstruación. Pero esto ocurría a costa de una serie de cambios hormonales que aumentan el flujo de sangre hacia el útero y favorecen las contracciones. Todo esto, en una mujer embarazada, puede ser causa de partos prematuros, e incluso de abortos.

Por ese motivo, aunque falta investigación para confirmarlo, se empezó a desaconsejar que las embarazadas tomen agua de Jamaica. Y es que, como hemos dicho muchísimas veces en Hipertextual, no todo lo natural es inocuo. Antes de empezar a tomar incluso una infusión nueva, es aconsejable que nos informemos sobre los efectos de sus ingredientes. Sobre todo si es algo tan concentrado como a menudo suele ser el agua de Jamaica.

