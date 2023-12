Apple, definitivamente, está intentando ponerse al día con la inteligencia artificial. La compañía ha comenzado a negociar en las últimas semanas con varias de las organizaciones editoriales y de noticias más importantes de Estados Unidos. Busca lograr un acuerdo que le autorice el uso de sus contenidos periodísticos para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

Apple está planteando acuerdos plurianuales por al menos 50 millones de dólares, publicó el New York Times, citando personas cercanas a las conversaciones. La lista de medios contactados por la empresa incluye a Noticias NBC, Condé Nast —editor de Vogue y The New Yorker— e IAC —propietaria de People, The Daily Beast y Better Homes and Gardens—.

Apple demuestra que quiere hacerlo distinto a la competencia. Los principales desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial han sido acusadas a lo largo del año de tomar contenido de Internet sin el permiso de medios, artistas, escritores y codificadores que lo crearon.

Esta misma semana, un grupo de 11 autores de no ficción se unieron a una demanda en un tribunal de Estados Unidos que acusa a OpenAI, creadora de ChatGPT, y Microsoft, de usar sus trabajos sin permiso. En el grupo, hay varios ganadores del Premio Pulitzer. Y Getty Images, una de las agencias de imágenes más grandes del mundo, mantiene en curso una disputa legal contra Stability AI, responsable de Stable Diffusion, por infringir derechos de autor.

Los ejecutivos de Apple tienen años debatiendo sobre cómo obtener los datos necesarios para construir sus modelos de inteligencia artificial, señala el New York Times. Se han mostrado reacios a hacerlo desde la información libre Internet, en parte debido a su compromiso con la privacidad.

Por ejemplo, después de adquirir la empresa de análisis social Topsy en 2013, Apple les pidió que dejaran de recopilar información de Twitter. El argumento apuntaba a que esto violaba la política de la compañía contra la recopilación de datos sobre sus propios clientes, quienes también podrían publicar en esta red social.

Las negociaciones de Apple para su inteligencia artificial

Algunos de los editores contactados por Apple no se mostraron entusiasmados con la posible alianza, señala el New York Times. A varios ejecutivos editoriales les preocupaba que los términos de Apple fueran demasiado amplios. La propuesta inicial plantea una concesión de licencias muy extensa sobre los archivos de contenido publicado. Y las empresas editoras, potencialmente, quedarían sujetas a cualquier responsabilidad legal que pudiera derivarse del uso de su contenido por parte de Apple.

Los de Cupertino también fueron muy vagos acerca de cómo podría impactar inteligencia artificial generativa a la industria de las noticias. Algunas herramientas son vistas por varias empresas de medios como un riesgo competitivo potencial.

Ya otras desarrolladoras han cerrado sus propios acuerdos con empresas de medios, luego de las denuncias sobre derechos de autor. OpenAI, por ejemplo, logró recientemente firmar una alianza con American Journalism Project y la editorial alemana Axel Springer. Y en julio, recibió autorización para usar el archivo de noticias de Associated Press.

Pistas de lo que viene desde Apple

Apple ha sido mucho más discreta que otras tecnológicas con relación a sus desarrollos de inteligencia artificial. Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, comentó el mes pasado que Apple «está trabajando» en el asunto. Lo hizo durante una llamada con inversionistas, pero se negó a dar más detalles.

Reportes extraoficiales adelantaron en junio pasado que la compañía estaba trabajando en su propio chatbot.«Apple GPT», como le llamaron algunos ingenieros. El sistema utilizaría el modelo grande de lenguaje (LLM) llamado «Ajax». Según fuentes familiarizadas, Apple estaba probando la herramienta internamente, pero no tenía todavía una estrategia clara para lanzarla al mercado.

Sin bombos y platillos, la compañía lanzó el mes pasado MLX, un framework con el cual es posible desarrollar modelos de aprendizaje automático. Los rumores apuntan a que esta podría ser la base para desarrollar una aplicación generativa impulsada por inteligencia artificial. El sistema aprovecha el propio hardware de Apple, así que no depende totalmente de un procesamiento externo.

Los investigadores de Apple publicaron este mes un estudio que revela que los de Cupertino están desarrollando una forma novedosa de ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) en dispositivos con memoria DRAM limitada. Esto permitiría ejecutar estos sistemas de inteligencia artificial directamente en un iPhone o iPad, en lugar de hacerlo a través de servidores externos.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente