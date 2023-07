Apple está creando su propio chatbot impulsado por inteligencia artificial similar a ChatGPT. Algunos ingenieros ya le llaman «Apple GPT», según un reporte publicado por Bloomberg. Sin embargo, la compañía no tiene todavía una estrategia clara para lanzar la herramienta a sus consumidores.

Apple GPT utiliza su propio modelo grande de lenguaje (LLM) llamado «Ajax». De acuerdo a Bloomberg, que consultó a fuentes cercanas al desarrollo, este sistema se ejecuta en Google Cloud y está construido con Google JAX, un marco para acelerar la investigación de aprendizaje automático.

Varios equipos de Apple están involucrados en el desarrollo del ChatGPT propio y de otras herramientas basadas en «Ajax». Estas iniciativas están dirigidas por John Giannandrea, jefe de aprendizaje automático e inteligencia artificial de la compañía, y Craig Federighi, principal ejecutivo de ingeniería de software de Apple. El citado medio agrega que la empresa podría hacer importantes anuncios sobre inteligencia artificial en 2024.

Apenas se supo la noticia este miércoles, las acciones de la fabricante del iPhone subieron al menos un 2%, informó Reuters.

Apple y su competencia a ChatGPT

Apple se tenía muy bien guardada su respuesta a ChatGPT. Mientras Meta, Microsoft y Google no han parado en la meteórica carrera de lanzamientos de sus propios productos de inteligencia artificial generativa. Meta anunció esta misma semana LLaMA 2, un nuevo modelo de código abierto que será de acceso gratuito para uso comercial e investigativo.

El chatbot de Apple reproduce lo ya visto en Bard, ChatGPT y Bing AI. No incluye, por ahora, ninguna función novedosa, asegura el reporte de Bloomberg. Apple GPT ya se está testeando internamente, pero la compañía todavía no tiene planes de ponerlo a disposición de los consumidores. El sistema es accesible como aplicación web y tiene un diseño simple, no pensado para el uso público. Lo están aprovechando para crear prototipos de productos.

Tim Cook, líder de Apple, ha dicho que la inteligencia artificial es algo que Apple estaba «observando de cerca», pero también ha explicado que quieren ser prudentes. «Creo que es muy importante ser muy cuidadosos y muy reflexivos en el desarrollo y la implementación» de estas herramientas, dijo Cook en una entrevista reciente con Good Morning America.

Cook también expresó su preocupación por los productos de inteligencia artificial durante una llamada con inversionistas en mayo. Señaló entonces que hay «una serie de problemas que deben resolverse» primero. Apple sabe muy bien que los chatbots impulsados por inteligencia artificial, como ChatGPT, tienen considerables deficiencias. Tan solo la propuesta de OpenAI sigue bajo la lupa por la facilidad que tiene para generar información falsa.

La experiencia de Apple con la inteligencia artificial

Apple, sin embargo, no es una recién llegada en el mundo de la inteligencia artificial. Ha aplicado la tecnología en su software desde hace mucho tiempo. Su sistema de inteligencia artificial más famoso es Siri, su asistente de voz. De hecho, John Giannandrea, quien antes trabajaba en Google y ahora lidera el proyecto de Apple GPT, fue contratado en 2018 para supervisar Siri y otros proyectos de aprendizaje automático.

En marzo se rumoreó que Apple también estaría trabajando en el desarrollo de CPUs de próxima generación. Estarían destinadas a realizar operaciones de inteligencia artificial, como la creación de software impulsado por esta tecnología. Parece, entonces, que será hasta el próximo año cuando veremos los primeros pasos de Apple con su rival a ChatGPT.

