Microsoft tiene planes de ofrecer Xbox Game Pass en todos los lugares posibles, incluidas las consolas de sus competidores. La tecnológica reafirmó su compromiso con el servicio bajo demanda y declaró que intentarán que esté disponible en cualquier pantalla. Xbox dejó atrás la guerra de consolas y ahora considera aliarse con PlayStation y Nintendo.

En una participación durante la Cumbre TMT Wells Fargo, el director de Finanzas de Xbox, Tim Stuart, anunció un cambio de estrategia. Stuart dijo que su misión es llevar las experiencias propias y servicios de suscripción a todas las pantallas, incluidas Smart TV, dispositivos móviles y consolas de terceros. El directivo mencionó explícitamente a PlayStation y Nintendo, a quienes consideran “competidores en el pasado”.

Las declaraciones de Tim Stuart traen de nuevo a la mesa los rumores de un posible lanzamiento de Game Pass en las plataformas rivales. Hace unos años se dijo el servicio de juegos podría llegar a la Nintendo Switch, no obstante, Phil Spencer mencionó que no ocurriría, puesto que no se pueden trasladar elementos clave del ecosistema de Xbox.

Game Pass requiere de los servicios de la Xbox Network para habilitar características como el multijugador o los logros. Pese a que Minecraft tiene una versión para Switch, su implementación en la consola de Nintendo deja fuera algunas funciones. Phil Spencer dijo en 2020 que no era posible ofrecer la experiencia completa de Xbox en otras consolas, por lo que lanzar una propuesta a medias no encajaría con su visión.

Los tiempos cambian y la estrategia actual es captar la mayor cantidad posible de usuarios. El director de finanzas de Xbox mencionó que Game Pass es un negocio de alto margen para Microsoft, junto a los juegos first-party y la publicidad.

¿Podríamos ver Xbox Game Pass en PlayStation o Nintendo?

La idea de acceder a Game Pass y jugar Halo Infinite, Forza Motorsport o Starfield en una consola PlayStation es un sueño que difícilmente se hará realidad. El hecho de que Xbox tiene intenciones de ofrecer su servicio en todas las pantallas posibles no quiere decir que Sony o Nintendo vayan a aceptar. Phil Spencer dijo en su momento que otros fabricantes de consolas no están interesados en adoptar la experiencia Xbox.

Sony tiene una oferta parecida a Game Pass con su servicio PlayStation Plus, lo que hace más complicado considerar un servicio adicional. La empresa cerró la puerta a EA Play en un principio, argumentando que no ofrecía valor a los jugadores de PlayStation. Años después cambió de opinión y anunció su llegada a PS4 y PS5.

Por otro lado, Nintendo es un animal distinto. El gigante japonés se salió de la guerra de consolas tras el fracaso de la Gamecube y ahora transita por separado. El éxito rotundo de la Wii y ahora la Switch, fue clave para mantenerse fiel a su fórmula, por lo que no tiene interés en lo que hagan los otros fabricantes.

Una razón de peso para el cambio de estrategia de Xbox tiene que ver con la compra de Activision. Microsoft quiere capitalizar los 69.000 millones de dólares que pagó por la empresa detrás de juegos como Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush Saga. Todos los títulos de Activision, Blizzard y King formarán parte de la oferta first-party y algunos de ellos se integrarán a Game Pass en algún momento del próximo año.

Xbox prometió anuncios importantes durante los Game Awards, a celebrarse el próximo 7 de diciembre de 2023.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente