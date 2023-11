La franquicia del Planeta de los Simios está de vuelta con Kingdom of the Planet of the Apes. Seis años después de su última entrega, la saga que reinició la aclamada historia regresa para continuar narrando la transformación de la Tierra en territorio simio. El filme continuará con el legado de Caesar, el chimpancé protagonista de las tres películas anteriores. Y es que la cinta pondrá el foco en Cornelious, su hijo.

El proyecto fue planteado por primera vez antes incluso de La Guerra del Planeta de los Simios, que se estrenó allá por 2017. Sin embargo, no verá la luz hasta el 24 de mayo de 2024. En cualquier caso, para ir preparando motores, Kingdom of the Planet of the Apes ya ha lanzado su primer tráiler. Un adelanto que devuelve al espectador a un mundo que lleva ya muchos años dominado por los monos, que lograron sobreponerse a la raza humana y controlar el planeta.

Kingdom of the Planet of the Apes estará dirigida por Wes Ball, siendo esta la segunda vez que Matt Reeves no asume los mandos de la cinta. La primera fue, precisamente, el filme de 2014 que dio origen a la saga y que estuvo dirigida por Rupert Wyatt. En la cinta tampoco estará será Andy Serkis, que dio vida a Caesar en la trilogía. La cuarta película la protagoniza Owen Teague como Cornelious. Junto a él estarán Freya Allan, Peter Macon y Kevin Durand, entre otros nombres.

La trama de Kingdom of the Planet of the Apes presentará a un líder simio que se dedica a esclavizar a sus semejantes de otros clanes. Su objetivo es encontrar toda la tecnología humana posible. Por otro lado, otro simio quiere encontrar la libertad.

Tráiler de Kingdom of the Planet of the Apes

En desarrollo

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente