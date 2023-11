Desde hace meses, los rumores apuntan a que Marvel Studios está desarrollando en secreto Thor 5. La presunta nueva película del Dios del Trueno de Chris Hemsworth no ha sido anunciada oficialmente. Pero lo que sí ha quedado claro es que Taika Waititi no será el responsable en caso de que finalmente ocurra. Así lo ha confirmado él mismo, desvelando que actualmente no tiene ningún proyecto con Marvel.

En una entrevista concedida a Business Insider, el oscarizado director neozelandés ha anunciado que no dirigirá Thor 5. Es más, ni siquiera sabe si es real que la cinta vaya a hacerse. "No sé si eso es cierto del todo. Lo que sí sé es que no estaré involucrado", expone Waititi. Las razones, sin embargo, no son las que algunos fans podrían esperar. Pese a la mala recepción de Thor: Love & Thunder, el motivo por el que el director no continuará con el personaje es que tiene otras películas entre manos.

"Me voy a concentrar en esas otras películas para las que he firmado", explica. Una de ellas será la adaptación de los cómics El Incal, de Alejandro Jodorowsky. Otra, muy esperada, será su cinta del universo Star Wars, de la que sigue sin tener apenas novedades. "Todavía se está marinando. La estoy escribiendo", comenta al respecto. Por último, está su filme más inminente, la adaptación de la novela Klara y el Sol, del escritor Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel en 2017.

La trama del filme se centra en Klara, una "Amiga Artificial", es decir, un robot destinado a evitar el sentimiento de soledad y desasosiego entre los humanos, especialmente niños y adolescentes. Una historia que, sumada al resto de proyectos, mantendrá a Taika Waititi ocupado sin poder llevar a cabo Thor 5. "Voy a pasar seis o siete años con ello. Me imagino que la nueva película de Thor llegaría mucho antes", reflexiona.

Sin Thor 5, pero con la puerta abierta a Marvel

Marvel Studios

Taika Waititi y Marvel cruzaron por primera vez sus caminos en Thor: Ragnarok. La tercera entrega del Hijo de Odín fue un éxito absoluto. Su equilibrio entre épica y humor llevó al filme a lo más alto del UCM. Algo fundamental dado que las dos primeras películas de Thor no habían gustado tanto. Pero luego llegó Love and Thunder, que volvió a decepcionar a los espectadores. Pese a todo, parece que esta separación ha sido amistosa.

"Amo a Marvel, me encanta trabajar con ellos. Y amo a Chris", clarifica el director. "Nunca sentiría que me están engañando. Estamos en una relación abierta y es como si quisieran ver a otras personas, me alegro por ello. Seguiría acostándome con ellos algún día", sentencia Waititi entre risas. Por tanto, todo apunta a que no será el encargado de Thor 5, pero es posible que la compañía cuente con él en su futuro a medio o largo plazo para otras películas o series.

Thor 5 no solo marcaría el cierre de una etapa para el cineasta, sino también para su protagonista. Los comentarios de Chris Hemsworth en una reciente entrevista con Vanity Fair generaron mucha especulación en torno a que pudiera ser su última aparición como el Dios del Trueno en Marvel.

"Siento que deberíamos acabar el libro [de la historia del personaje] si vuelvo a actuar como Thor. [...] Siento que este sería el final, pero no lo digo con base a algo que me haya dicho alguien [en Marvel], ni basado en algún plan. Tienes el inicio del héroe, su viaje, y luego su muerte. Y no sé, ¿tal vez estoy en esa fase final? Quién sabe", dijo el australiano.

Con Thor 5 en una etapa muy temprana de producción, pero con la confirmación de que Taika Waititi no estará involucrado, aún no se ha divulgado quién podría hacerse cargo de la dirección.

