Pocos pueden decir que han trabajado en empresas como Goldman Sachs, Tesla, Leap Motion u OpenAI. Con 34 años, Mira Murati era hasta muy poco CTO de OpenAI, una de las empresas que más está dando que hablar en el campo de la inteligencia artificial. La salida precipitada de Sam Altman de la compañía ha hecho que Murati fuera ascendida brevemente como CEO interina. Pero, ¿quién es Mira Murati y por qué oiremos sobre ella en los próximos años?

Aunque su profesión actual es de empresaria, de formación, Mira Murati es ingeniera. Y entre sus grandes éxitos se encuentra ChatGPT, el ingenio que dio a conocer la IA GPT y que colocó a OpenAI en el centro del tablero en un sector tan competitivo como es la tecnología. Sin embargo, el éxito precipitado de esta compañía, anónima hasta hace poco más de un año, ha roto sus costuras. Y Microsoft no ha desaprovechado la oportunidad.

Mira Murati tiene una biografía breve pero intensa. Los medios dicen que es la mujer más poderosa de Silicon Valley, una de las mentes pensantes de OpenAI y, como no, una de las creadoras de ChatGPT, el gran éxito de la inteligencia artificial que ha popularizado esta tecnología hasta el punto de que cualquiera puede utilizarla aunque no sepa nada de programación. Precisamente, una de sus principales labores hasta ahora ha sido trabajar en ChatGPT para que sea un producto independiente que llegue a decenas de millones de consumidores.

Breve biografía de Mira Murati

Como decía al principio, Mira Murati es de origen albanés. Nació en Vlorë, Albania, un 16 de diciembre de 1988. Pero ha hecho su vida en América. Poco más sabemos de su vida personal. Salvo que habla italiano, albanés e inglés. Que le gusta la poesía, el cine de ciencia ficción, en especial 2001: Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, y las bandas de rock. O que su canción favorita es Paranoid Android de Radiohead.

Con 16 años, fue al prestigioso instituto internacional Pearson College en Vancouver, Canadá. Y luego cursó estudios en el Colby College de Maine y en el Dartmouth College de New Hampshire. Tras obtener una licenciatura en ingeniería por la Thayer School of Engineering de Darmouth, trabajó como becaria en Goldman Sachs en tareas de analista de datos.

De ahí, Murati dio el salto a Zodiac Aerospace, una empresa aeroespacial francesa. También trabajó para Tesla Motors en proyectos como el Modelo X, y para Leap Motion. De ahí su experiencia en sectores como el aeroespacial, la automoción, la realidad virtual y la realidad aumentada. Pero su carrera profesional ha destacado por su paso por OpenAI. Tras ocupar varios puestos, acabó por ser nombrada CTO de OpenAI. Es decir, Chief Technology Officer, el máximo puesto responsable de los aspectos técnicos de la compañía. Y, recientemente, ha sido ascendida a CEO de OpenAI para sustituir temporalmente a Sam Altman tras su precipitada salida.

Como CTO de OpenAI, Mira Murati ha trabajado en proyectos como ChatGPT y Dall-E. De ahí que los medios la consideren una de las responsables de ChatGPT y del éxito de la compañía. Y según publicaba recientemente Wired, su papel también es el de “asegurarse de que esos productos no engañen a la gente, muestren prejuicios o acaben con la humanidad”.

El papel de Murati en OpenAI

En varias entrevistas, Mira Murati destaca su enfoque en la inteligencia artificial. Su impresión es que la IA es y será una de las tecnologías más importantes en los próximos años. De ahí que decidiera entrar a trabajar en OpenAI en 2018 en el cargo de Vice President of Applied AI and Partnerships. “Empecé a trabajar en nuestra estrategia de supercomputación y a gestionar un par de equipos de investigación”. Pero en la actualidad, su labor es más importante. En una entrevista en Financial Times, afirmaba que “nuestra misión es llegar a la inteligencia general artificial y averiguar cómo implementarla de forma segura”.

El lanzamiento de ChatGPT en 2022 fue todo un éxito. En especial si tenemos en cuenta que OpenAI tenía entonces 375 empleados. Tras cinco días, alcanzó el primer millón de usuarios. Y, en la actualidad, cuenta con 100 millones de usuarios mensuales. No es de extrañar que Microsoft se interesara en el proyecto e integrara GPT en prácticamente todos sus productos. Tal ha sido la integración que Microsoft no ha desaprovechado la oportunidad de hacerse con dos de los principales ejecutivos de OpenAI tras su salida. Pero volviendo a Murati, ese mismo 2022 fue ascendida a CTO de OpenAI.

Desde la llegada de Murati a OpenAI, esta startup ha pasado de ser un laboratorio de experimentación a una empresa con inversores y una línea clara de negocio. Por lo demás, en sus entrevistas destaca su papel en hacer de su IA una tecnología segura y útil para el ser humano. Y para dejarnos tranquilos, en varias declaraciones afirma que “el progreso está sucediendo muy rápido (…) Pero hoy en día, utilizamos estos sistemas más como herramientas de asistencia. No confiamos en ellos a ciegas, ni del todo. Son más como herramientas que mejoran nuestra productividad y nuestra creatividad”.

