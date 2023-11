La película de The Legend of Zelda será uno de los proyectos más importantes para Nintendo. De acuerdo con Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, el largometraje con actores reales representa un obstáculo extremadamente alto para la compañía. El gigante nipón sabe que debe cuidar cada detalle para complacer a sus fans.

En una llamada con accionistas para presentar sus resultados financieros, Miyamoto ofreció algunos detalles de la película. De acuerdo con Eurogamer, el creador de Mario reveló que ha discutido este proyecto por una década con Avi Arad, productor de todas las películas de Spider-Man y adaptaciones de videojuegos, como Uncharted y Pac-Man.

“En cuanto a la película live-action de The Legend of Zelda, sé que nos enfrentamos a un obstáculo extremadamente alto para producir una película que no decepcione a la base de fanáticos”, dijo Shigeru Miyamoto. “Las películas son como los juegos, en el sentido de que necesitas dedicar mucho tiempo a trabajar en ellas hasta llegar a algo con lo que estés satisfecho”, declaró.

Miyamoto llevará su carácter perfeccionista a la pantalla grande. Sabe que The Legend of Zelda debe contar con los elementos necesarios de la franquicia para no decepcionar a sus fans. El afamado diseñador de juegos dijo que cuentan con un grupo de personas dispuestas a dedicar el tiempo que sea necesario a la producción.

Para evitar presiones externas, Nintendo financiará un porcentaje considerable del film. “Las películas necesitan patrocinadores que puedan brindarles todo su apoyo hasta su finalización. Para la producción de nuestras películas, la propia Nintendo actúa como patrocinador”, dijo Shigeru. El control creativo de The Legend of Zelda recaerá en Miyamoto y Avi Arad.

La película de The Legend of Zelda tuvo efecto en las acciones de Nintendo

Shigeru Miyamoto se tomará el tiempo necesario para producir la película de 'The Legend of Zelda'

Tras el anuncio de que Shigeru Miyamoto trabajaba en una película con actores reales basada en The Legend of Zelda, las acciones de Nintendo se dispararon. Financial Times reportó que al cierre del martes, el precio por acción cerró con una ganancia de un 6 %. Estas cifras son las más altas desde comienzos de 2021, cuando la compañía vendía la Nintendo Switch como pan caliente.

Si bien el proyecto ha generado mayor valor a Nintendo como compañía, algunos fanáticos se mantienen escépticos. The Legend of Zelda es una de las propiedades intelectuales más importantes de la compañía. Shigeru Miyamoto lo sabe y de ahí sus declaraciones.

Miyamoto eligió a Avi Arad como compañero en este producto. Arad tiene una extensa trayectoria en proyectos de Marvel que abarca las películas de Spider-Man, Blade, X-Men, Iron-Man y Venom. Arad Productions también estuvo involucrada la película de Uncharted con Tom Holland, que resultó ser un éxito en taquilla.

La elección del director y guionista es crucial, y para la película de The Legend of Zelda, Nintendo echará mano de Wes Ball y Derek Conolly. El primero ha dirigido la trilogía de Maze Runner y El reino del planeta de los simios, mientras que el segundo estuvo a cargo de escribir Pokémon: Detective Pikachu, Jurassic World y Kong: La Isla Calavera.

Los actores no han sido revelados, aunque algunos proponen a Tom Holland para interpretar a Link. En el caso de la Princesa Zelda, la actriz Hunter Schafer (Euphoria) declaró que sería guay hacerse del papel. “Personalmente, me encanta el juego. Lo jugué cuando era niña y todavía lo juego. ¡Quién sabe! Eso sería genial”, dijo durante una entrevista con Entertainment Tonight.

