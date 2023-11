Lo que está sucediendo en el Battle Royale más popular del mundo es una completa locura. Hace algunos días te contamos que Fortnite traería de regreso su primer mapa, aquel que acompañó el lanzamiento de la vertiente en línea durante 2017. Pues bien, la nueva temporada ya está disponible y, desde luego, millones de jugadores han respondido al llamado de la nostalgia.

De acuerdo a los datos proporcionados por Epic Games, el 3 de noviembre Fortnite alcanzó un pico de 3,5 millones de usuarios concurrentes gracias al retorno del primer mapa. Sí, leíste bien. De hecho, el Battle Royale acaba de romper su propio récord de personas conectadas de forma simultánea.

Si bien es cierto que Fortnite se ha mantenido como uno de los títulos más jugados a nivel mundial, hace mucho tiempo que no congregaba a tantos jugadores. Imagina lo que sucederá el fin de semana...

A lo largo de los años, Epic Games ha lanzado todo tipo de contenidos para retener a sus usuarios. Algunos, incluso, involucran asociaciones con otras compañías para tener skins de personajes emblemáticos. Así pues, hemos visto nuevos vestuarios de personajes, armas, bailes, vehículos y eventos. Pero, sin duda, ninguno ha resultado tan exitoso como el regreso del primer mapa.

Es importante señalar, también, que esto no es solo mérito de Epic Games. La realidad es que la comunidad de Fortnite ya llevaba tiempo pidiendo la oportunidad de volver a jugar en el primer mapa. Esto no quiere decir que los escenarios más recientes hayan decepcionado; simplemente los jugadores querían revivir los grandes momentos de 2017.

La nostalgia funciona en Fortnite

La mejor prueba de que los usuarios deseaban retroceder en el tiempo es Project Era. Se trata de una herramienta que permite disfrutar antiguos contenidos de Fortnite, entre ellos su primer mapa. El problema es que, al tratarse de un software desarrollado por terceros, y no tener una aprobación oficial por parte de Epic Games, su experiencia es limitada.

La mayor parte del tiempo, Project Era solo se puede jugar en solitario. Sus creadores, sin embargo, de vez en cuando habilitan servidores para sostener encuentros multijugador. Hasta esta semana, esa era la única manera de experimentar nuevamente el primer mapa, fuera solo o acompañado.

Será interesante ver si Epic Games mantendrá el primer mapa de Fortnite más allá de la temporada actual. Quedó comprobado que, cuando las compañías de entretenimiento se apoyan en el poder de la nostalgia, suelen obtener el éxito deseado.

Y ojo, porque el fenómeno que se está viviendo en Fortnite podría replicarse próximamente en otro Battle Royale: Warzone. En el juego de Activision igualmente hemos visto a muchos usuarios añorando el regreso del primer mapa, Verdansk, petición que todavía no es atendida. No obstante, viendo lo que está consiguiendo Fortnite, no dudes que Activision tomará nota para seguir el mismo camino.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente