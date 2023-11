Cuéntame cómo pasó ha terminado. Esa frase, que parecía que nunca iba a escribirse, al final ha llegado. Han tenido que pasar 22 años, 23 temporadas y más de 400 episodios. Pero la serie más icónica de la historia de la televisión en España ha puesto su broche de oro. Porque ha sido el desenlace perfecto. Un capítulo lleno de emoción. Para sus protagonistas por todo lo que ocurre. Para los actores, guionistas y el resto del equipo por cerrar una etapa única e irrepetible. Y para los espectadores por despedirse de ese retrato de nosotros mismos que tantas y tantas noches nos ha acompañado.

El arranque del episodio final de Cuéntame cómo pasó ya es potente. RTVE lo había adelantado unas horas antes a modo de avance, pero no por ello ha causado menos impacto. Porque ha rememorado quizá el acontecimiento más importante de todo el s.XXI, el que ha definido el mundo en el que vivimos actualmente. Antonio, Merche y Herminia observan con horror cómo Ana Blanco da la noticia de que el 11 de septiembre de 2001 dos aviones han impactado contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Para mayor angustia, es posible que Carlos y Karina estuvieran en uno de los aviones, pues iban a volar de regreso a España. Tras unos minutos de caos, suena la legendaria melodía de Cuéntame cómo pasó y se desvela que ambos están a salvo y han podido llegar al pueblo. Porque si algo ha marcado el último episodio es el regreso del hijo pródigo. La vuelta de Ricardo Gómez tras su marcha en 2018 era tan celebrada como necesaria. Y para este desenlace, es él quien toma una última vez las riendas de la serie.

El adiós de Herminia

Carlitos tiene muchas cuentas pendientes después de tantos años de ausencia. Primero, con su abuela. Es con ella con quien comparte la mejor escena del capítulo, seguramente de la temporada y una de las más emotivas de toda la serie. En mitad del campo, abuela y nieto mantienen una larga conversación cargada de sentimiento sobre los vaivenes de la vida. Ella está a punto de morir y, desde esa perspectiva, le pregunta si es feliz. El pequeño de los Alcántara se fue a Estados Unidos sin mirar atrás para, como dice la canción, conocer la felicidad.

Todavía sigue buscándola, pero hay una pieza que anda suelta. Herminia lo sabe, es la misma que le falta a ella, a su hija, su yerno y a todos sus demás nietos. La familia Alcántara no está unida. Y es ahí donde Cuéntame cómo pasó revela su truco final. La querida anciana le pide a Carlitos que sea él quien vuelva a unirla. Ella, como todas las abuelas de España y el mundo entero, ha sido el pegamento que durante años ha conseguido que no se disgreguen. Pero su hora ha llegado. Y por eso le pide a su nieto que continúe su labor, que reconduzca a sus hermanos y devuelva la alegría a sus seres queridos. Así es como encontrará la felicidad.

Tras esta emotiva secuencia, en la que incluso la actriz de Herminia, María Galiana, asegura que entró en trance, su eterno personaje se despide para siempre. Sola, bajo la encina que plantó su padre, y una vez que ha podido decir adiós a todos sus nietos, Herminia muere. El inicio de la temporada nos había advertido de que el momento iba a llegar. Iba a ser duro. Y si alguien había conseguido aguantar las lágrimas en la conversación con Carlitos, ese plano final de la intérprete termina por romper todas las barreras. Un bello y sentido adiós a la abuela de España.

La familia Alcántara

Antes de conocer el destino de Herminia, Carlos tiene la oportunidad de cerrar otra de sus grandes heridas. La más profunda, la relación con su padre. Lo hacen, cómo no, en la bodega. Ese lugar que tanto les ha unido y separado a partes iguales. Tras unos momentos algo tensos, ambos consiguen pasar página y recuperar ese cariño que no estaba perdido, pero sí amordazado. Tras este instante es cuando llega la verdadera recta final de Cuéntame cómo pasó.

La última misión de Carlitos es reencontrarse con sus hermanos y hacer que se perdonen y vuelvan a ser la familia que eran. No es fácil y los cuatro acaban enzarzados en una desagradable discusión en la que se echan todo en cara. La vida les ha pasado por delante y, con los nervios a flor de piel por el fallecimiento de su abuela, la bomba estalla. Al menos hasta que Merche, experta en apagar fuegos, mete un grito que les avergüenza y les calla sin posibilidad de réplica.

Hay un detalle muy sutil y significativo en el episodio. Lo que más les duele a Toni, Inés y María es que Carlos haya estado una década fuera y que ahora regrese haciéndose pasar por el salvador de la familia cuando han sido ellos quienes han estado en todas las vivencias recientes de los Alcántara. Pero, a la salida del entierro de Herminia, el único de los cuatro que le da un doloroso y conmovedor abrazo a su madre es él. Los demás han construido en su interior una dura coraza contra su familia que Carlitos no tiene, puede que precisamente por no haber estado. Por eso la abuela le pidió que fuera él quien los recuperara.

A solas, Karina le dice que está embarazada. Un nuevo Alcántara va a venir al mundo. Y es ahí cuando Carlos lo entiende todo. En un movimiento a la desesperada, consigue reunirlos a todos y hacerles ver que la situación no puede seguir así. La fractura en el seno de la familia es muy grande, pero todavía puede arreglarse. Y lo harán de la manera en que su abuela quiso, bailando en la verbena. Celebrando la vida. Conociendo, en mitad de la tristeza, la felicidad. Las riñas no están solventadas al completo, pero es un primer paso hacia la reconciliación que tanto necesitaban. Al final, Carlos sí ha resultado ser el heredero. Pero no de Antonio, sino de Herminia.

El final de Cuéntame cómo pasó

Una vez llorado todo lo que había que llorar, la serie lanza su epílogo final. Una tierna y divertida secuencia en la que Carlitos se reencuentra con sus amigos de la infancia, Luis y Josete. Los tres rememoran sus años de críos y algunas de sus andanzas. Mientras caminan, pasan por delante de un escaparate con una televisión. Es la noche del 13 de septiembre de 2021. La noche en la que, en La 1 de TVE, empezó Cuéntame cómo pasó.

Era el final cantado desde hacía años. Pero también era el final redondo de la serie. La última parada de un camino que ha retratado medio siglo de todo un país a través de nuestros ojos. Porque los Alcántara hemos sido siempre nosotros. Con su último episodio, Cuéntame cómo pasó ha recuperado el mensaje que tantas veces nos ha repetido. Lo importante es permanecer unidos, guardar y cuidar el amor de la familia. Solo así seremos mejores.

