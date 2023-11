Probablemente, conozcas a Huawei por sus móviles, o por las duras restricciones que el anterior gobierno de Donald Trump aplicó a la compañía china en 2019, y que a día de hoy, bajo la administración de Biden, se mantienen. Huawei, pese al veto que le impide utilizar los servicios de Google, continúa fabricando y comercializando smartphones y otros productos, como relojes inteligentes o auriculares. La firma asiática, sin embargo, tiene un negocio mucho más extenso y nuevos planes para su futuro.

Huawei, de hecho, comenzó siendo una compañía de redes y, en parte, lo sigue siendo, aunque esta división de su negocio no es tan grande como antes debido a las prohibiciones de Estados Unidos. Ahora, su futuro pasa por una categoría que hasta ahora pocos fabricantes de móviles han comenzado a trabajar: la movilidad eléctrica.

Huawei, eso sí, no tiene intención de fabricar sus propios vehículos. Al menos, no por el momento. La compañía ahora se centra en aportar soluciones tanto de hardware como de software a aquellos fabricantes que desarrollan coches eléctricos. Este nuevo cambio de rumbo, en parte, se debe a los diferentes acontecimientos que la empresa ha vivido durante todos estos años. Y es posible, además, a la extensa experiencia en los diferentes negocios de la empresa.

Huawei empezó siendo una empresa de redes

Huawei, en concreto, cuenta con tres grupos de negocios diferentes. Uno de ellos es el Carrier Network Business Group, destinado a ofrecer servicios de redes fijas e inalámbricas, software de operador, redes centrales y otros tipos de productos destinados a redes y conectividades. La compañía, en concreto, distribuye y vende sus tecnologías de redes a otros operadores, y no solo dentro de China, sino también a nivel global.

Las restricciones del Gobierno de Estados Unidos, así como las recomendaciones de la Unión Europea sobre el uso de redes de Huawei, sin embargo, han hecho que la compañía tenga dificultades para vender y distribuir sus redes 5G a operadores como Telefónica. El operador español, precisamente, dejó de lado a Huawei para la expansión de la red 5G SA por preocupaciones de seguridad nacional, según reportaron varios medios.

Huawei complementa su negocio de redes con otro llamado Enterprise Business Group. Este está destinado a ofrecer sus diferentes servicios a empresas. Según la propia compañía, A finales de 2021, 267 empresas Fortune Global 500 habían optado por Huawei como su socio en transformación digital.

El negocio de smartphones de Huawei y el veto de Estados Unidos

El tercer negocio de Huawei es el llamado Consumer Business Group, destinado a la fabricación y comercialización de smartphones y otros dispositivos de consumo. Es uno de los pilares de la compañía, junto con el negocio de redes, y también ha sido uno de los que más han impulsado su expansión global. Huawei, de hecho, ha llegado a ocupar el tercer puesto en el mercado mundial de smartphones, pese a que la situación hoy en día es muy diferente.

En 2019, El Gobierno de Donald Trump anunció que iba a aplicar un veto a Huawei a causa de preocupaciones sobre seguridad nacional. La administración de Trump, en concreto, prohibió la venta de teléfonos inteligentes de la marca en Estados Unidos y le prohibió a compañías estadounidenses, tales como Google o Qualcomm, hacer negocios con la marca china.

Esto hizo que Huawei no pudiese hacer uso de los servicios de Google en todos los smartphones lanzados a partir de la fecha de la aplicación del veto. Desde entonces, los móviles de la marca llegaban sin Google Play Store u otras apps de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube, etc. El primer móvil de la marca sin los servicios de Google fue el Huawei Mate 30, anunciado en septiembre de 2019, meses antes de la aplicación del veto. Las restricciones también impidieron a Huawei hacer uso de chips Qualcomm y componentes de fabricantes estadounidenses. En plena escasez de chips la firma tuvo que detener el desarrollo de SoCs propios; los bautizados Kirin. Actualmente, Huawei puede hacer uso de procesadores Qualcomm, pero no del 5G.

HarmonyOS

A partir de la prohibición, Huawei impulsó el desarrollo de servicios propios que sustituirían, en cierto modo, a los de Google. La compañía se centró en mejorar la AppGallery, su tienda de aplicaciones, así como en anunciar otras apps para reemplazar a las más clásicas de Google. Entre ellas, Petal Maps, su servicio de mapas.

La compañía, que afirmaba que estaba preparada para sobrevivir sin Google en el mercado global, también presentó su propio sistema operativo: HarmonyOS, aunque no hay rastro de este en los móviles que se comercializan en Europa, solo está presente en los relojes inteligentes.

Todos estos esfuerzos, sin embargo, no sirvieron de mucho para intentar sobrevivir a una muerte prácticamente anunciada. Huawei no tuvo más remedio que vender Honor, una de sus marcas de smartphones, para evitar que las restricciones le afecten. Por otro lado, y a nivel internacional, el negocio de smartphones de Huawei ha caído considerablemente durante los últimos años. En China, no obstante, sigue siendo una de las principales marcas de móviles.

El futuro de Huawei está en los coches

El fracaso en el negocio de smartphones a causa de las restricciones de Estados Unidos, reiteramos, ha hecho que Huawei se centre en otro negocio que pueden tener mucho impacto en el mercado: el de los coches. La firma asiática, de hecho, confirmó en 2021 su intención de adentrarse en el mundo de los coches eléctricos —por el momento, en China— con el objetivo de competir contra fabricantes como Tesla.

Richard Yu, CEO de la división de consumo de Huawei y actual presidente de la división Smart Car, confirmó tras el anuncio de la intención de la compañía en fabricar soluciones para coches eléctricos, que el objetivo de Huawei no era crear un coche como tal, sino centrarse en otras áreas, como en la conducción autónoma.

Huawei, no obstante, fundó en diciembre de 2021 una marca denominada Aito junto a Seres Group. El primer modelo de la marca es el Aito M5, que incluye HarmonyOS como sistema operativo, y también cuentan con otro vehículo, el Aito M7, que incluye la segunda generación del sistema de conducción autónoma que la compañía ha desarrollado. Este, en concreto, está compuesto por 27 sensores, entre los que se incluye un radar de ondas milimétricas, 11 cámaras de alta definición repartidas por todo el vehículo y un sensor LiDAR en el techo.

Huawei también se está asociando con diferentes fabricantes de vehículos con el objetivo de desarrollar y fabricar coches de la marca Aito a mayor escala teniendo en cuenta el éxito del modelo de Seres con HarmonyOS.

Una nueva empresa destinada al desarrollo de soluciones para coches eléctricos

Huawei, además, acaba de crear una empresa conjunta con Changan Auto, fabricante chino de vehículos. La compañía, según reporta Reuters, está moviendo todas sus operaciones relacionadas con el desarrollo de automóviles a esta empresa conjunta con el objetivo de potenciar la “investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el servicio de sistemas automotrices inteligentes y soluciones de componentes”, ha confirmado Huawei.

La firma asiática, por otro lado, ha confirmado que tiene la intención de continuar trabajando con compañías de terceros para ofrecer sus sistemas de conducción autónoma y otro tipo de tecnologías destinadas a los coches.

Huawei, también ha diseñado un inversor solar, una especie de cargador con placas solares, para poder cargar un vehículo utilizando energía solar. Además, la firma está desarrollando un sistema de carga de hasta 600 kWh para coches eléctricos bautizado Fusion Charger. Según la propia firma, este permitirá a los modelos recargar la batería a la misma velocidad con la que se llena un coche de combustible. Actualmente, sin embargo, ningún vehículo puede usarlo. En cualquier caso, es una prueba más de los planes que tiene Huawei en este negocio.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente