Un reclamo bastante recurrente que se le hace a Apple es por cuándo lanzará un MacBook con 5G. Y todo apunta a que el pedido no ha caído en saco roto, puesto que los de Cupertino estarían trabajando en introducir variantes de sus portátiles con conexión celular. Eso sí, no habría que hacerse demasiadas ilusiones por anticipado.

Según menciona Mark Gurman en la más reciente edición de su newsletter Power On, la hoja de ruta de los californianos incluye el desarrollo de los MacBook con 5G. Sin embargo, este plan forma parte de una estrategia bastante más grande y que involucra la creación de un módem celular propio. Un proyecto al que Apple ya le ha dedicado varios años, pero con más pena que gloria en los resultados.

El reputado periodista de Bloomberg volvió a marcar los inconvenientes que los de Tim Cook están enfrentando en el desarrollo in-house de un componente para dotar de conectividad móvil a sus dispositivos. La idea es que el módem 5G debute en el iPhone, pero la iniciativa se ha visto demorada en múltiples ocasiones, tanto por problemas de hardware como de software.

Los datos más recientes indican que Apple recién podría estrenar esta pieza clave en el iPhone SE 4, con una fecha objetivo hoy establecida entre fines de 2025 y comienzos de 2026. Un par de años después de esto, la empresa comenzaría la transición para implementarlo en el iPad, el Apple Watch y, finalmente, en los Mac. Es por ello que, con suerte y viento a favor, un MacBook con conexión 5G podría aparecer no antes de 2028.

¿Por qué Apple demora tanto en lanzar un MacBook con 5G?

El actual acuerdo entre Apple y Qualcomm por la provisión de módems 5G se extiende hasta 2026. En dicho año, la chipera de San Diego espera abastecer alrededor del 20 % de los chips de conectividad celular usados en el iPhone. Los de Cupertino, mientras tanto, trabajan en una solución propia que ha demostrado ser muy desafiante.

Apple no quiere estrenar su propio módem hasta que funcione igual o mejor que cualquier alternativa de terceros de primer nivel. Esto ha llevado a que el proyecto requiera de tiempos de desarrollo mucho más prolongados. Y, como ya dijimos, el hardware no llegará a otros productos de la manzana hasta que su implementación en el iPhone sea exitosa. Así, pues, al ya no querer depender de proveedores externos, un MacBook con 5G se presenta como una opción a no menos de 5 años de distancia.

Según Gurman, la idea original de Apple es que su módem funcione como un componente independiente. Pero el objetivo final es que se lo pueda integrar con el SoC de sus diferentes productos. Esto quiere decir que, si el plan no sufre modificaciones a medio camino, la hipotética conexión 5G de los futuros MacBook llegará integrada en los chips de la serie M de Apple Silicon.

Una estrategia a largo plazo

Esta no es la primera vez que se habla del posible desarrollo de un MacBook con 5G. En 2019, por ejemplo, se rumoreó que Apple lanzaría un portátil con conectividad celular en el segundo semestre de 2020. Algo que, ciertamente, nunca ocurrió. Desde entonces, la posibilidad ha sido motivo de alguna que otra especulación suelta, pero sin demasiado peso.

Si el informe de Bloomberg está en lo cierto, recién en el tramo final de la actual década podríamos ver un MacBook con 5G. Esto dependerá de que Apple finalice su propio módem celular a tiempo, y de que su uso no impacte de forma negativa en otros apartados. Por ejemplo, el diseño, la autonomía y el precio de venta al público de los equipos.

Vale recordar que Apple ya coqueteó con la posibilidad de incluir conectividad móvil en sus portátiles. En 2008, la compañía estuvo a punto de lanzar un MacBook Air con soporte para redes 3G. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por Steve Jobs. ¿Por qué? Porque el módem ocupaba demasiado espacio y hubiera forzado a los usuarios a comprometerse con un operador de telefonía. En 2016, en tanto, Apple registró dos patentes para el uso de conexión LTE en los MacBook, que tampoco se ha implementado hasta hoy.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente