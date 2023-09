Desde hace años, Apple trabaja en su propio módem 5G para el iPhone. Sin embargo, el proyecto es por demás complejo para los de Cupertino, quienes no pueden avanzar con el tan ansiado plan de independizar su desarrollo. Y una nueva prueba de ello es que Qualcomm anunció que les continuará proveyendo este componente al menos hasta 2026.

Así lo indicó la chipera de San Diego en un escueto comunicado divulgado este lunes. En el mismo, Qualcomm mencionó que el acuerdo con Apple será para proveer el módem 5G para los iPhone de 2024, 2025 y 2026. "Esto refuerza el historial de Qualcomm de liderazgo sostenido en tecnologías y productos 5G", indicó la firma dirigida por Cristiano Amon.

Ojo, que Qualcomm y Apple extiendan su vínculo por al menos 3 años más no necesariamente significa que el módem 5G desarrollado por los de Cupertino debute en 2027. Los de la manzana podrían comenzar a implementarlo gradualmente en sus dispositivos antes de 2026, pero es un hecho que no lograrán la independencia en la provisión de este chip hasta después de esa fecha.

Este no es un asunto menor. Recordemos que en noviembre de 2022, Qualcomm aseveró que, contra los pronósticos de la época, el iPhone 15 no implementaría el módem 5G desarrollado por Apple. En 2023, la compañía esperaba proveer no más del 20 % del componente en cuestión; pero la historia cambió debido a las demoras en el hardware de la manzana.

Por entonces, los de San Diego dijeron que recién en el año fiscal 2025 verían ingresos mínimos de parte de Apple, su principal cliente. No obstante, el acuerdo anunciado hoy ratifica que la alianza se extenderá por un tiempo más.

Apple aún no daría en la tecla con su módem 5G para el iPhone

Por lo pronto, no se han especificado los motivos para la extensión del acuerdo entre Qualcomm y Apple. Pero si los antecedes sirven como referencia, es lógico pensar que el desarrollo de un módem 5G propio para el iPhone ha vuelto a sufrir un retraso.

Los de Tim Cook pusieron en marcha este proyecto hace más de 4 años, pero se toparon con inconvenientes que lastraron su desarrollo. La idea de Apple era que su módem 5G debutara en 2022 en el iPhone 14, pero eso no ocurrió. Luego se dijo que llegaría este año con el iPhone 15, pero, como ya explicamos, Qualcomm lo descartó varios meses atrás.

¿Por qué Apple todavía no ha podido concretar su módem 5G para el iPhone? Los datos oficiales son nulos, pero en los últimos años se han filtrado varias supuestas causas. En principio se habló de problemas de autonomía, puesto que el chip drenaba la batería del móvil; aunque también se mencionaron contratiempos burocráticos al certificarlo en distintas partes del mundo. El año pasado, en tanto, se dijo que los prototipos se sobrecalentaban, y que eso también demoraba los planes de fabricación de TSMC.

Con estos datos en consideración, no se esperaba la aparición en escena de un módem 5G para el iPhone desarrollado por Apple antes de 2024. Pero esa era la visión optimista. Pocos días atrás, Ming-Chi Kuo aseveró que los de la manzana esperaban comenzar a implementar su chip celular recién desde 2025.

Este último dato podría ser bastante acertado. Según la información que reveló hoy a sus inversionistas, Qualcomm supone que mantendrá al menos un 20 % de la provisión de módems 5G para el iPhone en 2026. Siempre y cuando el hardware de Apple se termine a tiempo y no vuelva a sufrir retrasos, por supuesto.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente