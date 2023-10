Sony anunció a fines de agosto una considerable subida en los precios de PlayStation Plus que generó malestar en los suscriptores. Pese a la mala recepción de la noticia entre los usuarios, la compañía defendió la determinación y la justificó basándose en las condiciones del mercado.

Eric Lempel, jefe de negocios de Sony Interactive Entertainment (SIE), se refirió al asunto en una reciente entrevista con Barron's. El ejecutivo argumentó que el incremento aplicado al valor de las suscripciones llegaría tarde o temprano, considerando el desafiante contexto económico internacional desde el relanzamiento del servicio.

“Como prácticamente todo en el mundo, tenemos que analizar nuestros precios y ajustarnos a las condiciones del mercado. Me alegra decir que, a diferencia de muchos otros servicios de suscripción que existen, por muchos años no tocamos el precio de PlayStation Plus para el 85 % del mundo. Esta fue la primera vez que hicimos algo de este tipo", indicó Lempel.

Así mismo, el directivo aprovechó para revalidar la apuesta de Sony con la nueva versión de PlayStation Plus. Recordemos que la suscripción sufrió un reinicio en 2022, tras la fusión de PlayStation Now y lo que ya se conocía como PS Plus. Pese a la expectación inicial, la apuesta de la corporación japonesa no dio los frutos deseados en los primeros meses tras su lanzamiento.

Una de las grandes críticas que se le hizo a la plataforma fue la decisión de no incluir juegos AAA propios desde el primer día, como sí hacía Microsoft en Xbox Game Pass. "Poner nuestros propios juegos en este servicio —o cualquiera de nuestros servicios— tras su lanzamiento, como bien saben, no es un camino que hayamos recorrido en el pasado. Y no es un camino que vayamos a seguir con este nuevo PlayStation Plus", dijo Jim Ryan por entonces.

La subida de precios de PlayStation Plus

Lempel argumentó que, pese a las críticas, los usuarios han sabido valorar lo que trae consigo esta propuesta. En especial, desde que PlayStation Plus se subdividió en distintos niveles según las exigencias y posibilidades económicas del público.

Cuando Sony anunció la subida de precios de PlayStation Plus, aseguró que esto le permitiría "continuar brindando juegos de alta calidad y beneficios de valor agregado". No obstante, el calibre de los incrementos generó sorpresa —y enojo— en los usuarios, puesto que muchos lo consideraron demasiado abrupto.

Lo curioso de esta situación es que el encarecimiento no fue idéntico en todos los territorios. En EE. UU., por ejemplo, las suscripciones anuales a PlayStation Plus aumentaron un 33 %, mientras que en Europa pasaron a costar un 20 % más.

Con el incremento de precios que entró en efecto el pasado 6 de septiembre, los suscriptores a PlayStation Plus en mercados europeos deben pagar 71,99 euros por el plan Essential. Por su parte, la variante extra cuesta 125,99 euros; en tanto que Premium, la alternativa más cara, requiere el desembolso de 151,99 euros por año.

La subida de precios de PlayStation Plus se anunció poco después de que Microsoft encareciera la suscripción a Xbox Game Pass. Dicha medida impactó tanto en la versión del servicio para consolas como en el plan Ultimate; no obstante, no afectó a PC Game Pass.

