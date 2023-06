Malas noticias para la comunidad gamer. Microsoft subirá los precios de la Xbox Series X y de Xbox Game Pass. La medida afectará a la mayoría de los mercados en los que la consola y el servicio de suscripción se encuentran disponibles, según reporta The Verge.

A partir del 1 de agosto, la Xbox Series X estará disponible en mercados europeos a cambio de 549,99 euros, mientras que en el Reino Unido se venderá por 479,99 libras esterlinas. Otros de los mercados principales en los que se aplicará un incremento de precios serán Canadá y Australia, donde se comercializará por 649,99 y 799,99 dólares locales, respectivamente.

En el caso de la UE, la Xbox Series X ahora quedará en igualdad de condiciones con la PlayStation 5 con unidad de disco, que desde la subida de precios anunciada por Sony en agosto pasado se vende por 549,99 euros. Lo mismo sucederá en el mercado británico, donde la consola japonesa ya se vendía por 479,99 libras esterlinas.

Vale aclarar que el incremento de precios de la Xbox Series X no impactará, al menos por ahora, en 5 países. Hablamos de Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil y Japón. Además, el precio de la Xbox Series S no se modificará de momento, manteniéndose en los 249,99 dólares/299,99 euros ya conocidos.

La Xbox Series X sube de precio y se pone a la par de la PS5

El incremento de precio de la Xbox Series X llega casi 10 meses después de que Sony aumentara el de la PS5 en prácticamente todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos. Por entonces, Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, indicó que su compañía no planeaba aplicar cambios similares en sus consolas, al menos por el momento.

Sin embargo, el líder de Xbox avisó luego que no podrían mantener sus precios inamovibles por siempre. "Hemos mantenido el precio de nuestra consola, hemos mantenido el precio de los juegos y nuestra suscripción. No creo que podamos hacer eso para siempre. Creo que en algún momento tendremos que subir algunos precios en ciertas cosas", alertó en octubre.

Así las cosas, la suba en el precio de la Xbox Series X tarde o temprano se veía venir. Y tiene sentido, considerando que el escenario económico global se ha mostrado muy desafiante a lo largo del último año, con niveles de inflación elevados en varios mercados clave.

¿Qué sucede con Xbox Game Pass?

Tal lo dicho con anticipación, la Xbox Series X no es el único producto de Microsoft que afronta un incremento de precio. Xbox Game Pass también se encarecerá en prácticamente todo el mundo, lo cual no es un detalle menor, considerando que los de Redmond no habían actualizado sus cifras desde que el servicio se lanzó en 2017.

La subida de precio de Xbox Game Pass afectará tanto a la suscripción para consolas como a Game Pass Ultimate, pero no aplicará a PC Game Pass. La misma entrará en vigencia el próximo 6 de julio para nuevos suscriptores, mientras que los clientes ya existentes que paguen por el servicio mensualmente verán el impacto desde el 13 agosto en la mayoría de los mercados. En el caso de los abonados a la suscripción anual, el nuevo valor recién se aplicará al finalizar el período de 12 meses en curso.

Los nuevos precios mensuales

Estados Unidos:

Xbox Game Pass para consolas: de 9,99 a 10,99 dólares.

Game Pass Ultimate: de 14,99 a 16,99 dólares.

Reino Unido:

Xbox Game Pass para consolas: de 7,99 a 8,99 libras esterlinas.

Game Pass Ultimate: de 10,99 a 12,99 libras esterlinas.

España:

Xbox Game Pass para consolas: de 9,99 a 10,99 euros.

Game Pass Ultimate: de 12,99 a 14,99 euros.

México:

Xbox Game Pass para consolas: de 149 a 159 pesos mexicanos.

Game Pass Ultimate: de 229 a 249 pesos mexicanos.

Colombia:

Xbox Game Pass para consolas: de 19.900 a 21.900 pesos colombianos.

Game Pass Ultimate: de 29.900 a 33.900 pesos colombianos.

Brasil:

Xbox Game Pass para consolas: de 29,99 a 32,99 reales.

Game Pass Ultimate: de 44,99 a 49,99 reales.

Argentina:

Xbox Game Pass para consolas: de 599 a 1.199 pesos argentinos (más impuestos).

Game Pass Ultimate: de 899 a 1.449 pesos argentinos (más impuestos).

Xbox Series X, Game Pass y un mercado gaming cada vez más caro

La Xbox Series X de Microsoft | Foto por Billy Freeman en Unsplash.

Con los nuevos precios de la Xbox Series X y su servicio de suscripción, es lógico pensar que Microsoft recibirá críticas del público. Aunque se sabía que esto en algún momento ocurriría, como en su momento advirtió Phil Spencer. De hecho, el propio líder de Xbox dio a entender que ya venían barajando esta posibilidad desde fines del año pasado, pero que decidieron posponerla para no afectar la temporada de fiestas.

Más allá de lo ocurrido ahora con la Series X y Xbox Game Pass, Microsoft ya había subido el precio de sus juegos exclusivos. Desde este año, los títulos AAA desarrollados por los de Redmond cuestan 69,99 dólares, en lugar de los 59,99 dólares anteriores. Por supuesto que no se trata de un caso aislado, ya que Sony, Ubisoft, Take-Two y hasta Nintendo ya ofrecen títulos de 70 dólares. Y no olvidemos que Valve también ha actualizado los precios sugeridos de Steam.

Claro que cada incremento de precios golpea duro en el bolsillo de los consumidores. Esta vez les ha tocado a los potenciales compradores de una Xbox Series X y a los suscriptores de Game Pass y Game Pass Ultimate. Estaremos atentos a más novedades.

