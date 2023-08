Sony anunció que PS Plus subirá de precio a partir del 6 septiembre. Ojo, no estamos ante un ajuste cualquiera. El aumento es considerable en todos los planes y la comunidad ya comienza a expresar su descontento a través de redes sociales.

En Europa, el incremento es del 20%, mientras que en Estados Unidos se ha disparado hasta 33%. El caso de México es curioso, ya que, a pesar de formar parte de Norteamérica y cobrar también en dólares, el ajuste es inferior respecto al país vecino.

A continuación, los precios de PS Plus a partir de septiembre:

En Europa:

PlayStation Plus Extra (anual): €125.99 (antes €99.99)

(antes €99.99) PlayStation Plus Essential (anual): €71.99 (antes €59.99)

(antes €59.99) PlayStation Plus Premium (anual): €151.99 (antes €119.99)

En Norteamérica:

PlayStation Plus Essential (anual): $79.99 dólares (antes $59,99)

(antes $59,99) PlayStation Plus Extra (anual): $134.99 (antes $99,99)

(antes $99,99) PlayStation Plus Deluxe (anual): $159.99 (antes $119,99)

En México:

PlayStation Plus Essential (anual): $54.99 dólares (antes $39.99)

(antes $39.99) PlayStation Plus Extra (anual): $93.99 dólares (antes $66.99)

(antes $66.99) PlayStation Plus Premium (anual): $106.99 dólares (antes $76.99)

Sony menciona que la membresía anual de PS Plus seguirá manteniendo el descuento si lo comparamos con pagarlo mes a mes o trimestralmente. Por supuesto, si tienes una suscripción activa actualmente, el aumento se verá reflejado al momento de renovar.

Al igual que muchos otros jugadores, seguramente en este momento tienes la siguiente pregunta: ¿por qué Sony está subiendo los precios de PS Plus de manera significativa? Según explica la compañía a través del blog oficial de PlayStation, el movimiento les permitirá seguir ofreciendo juegos de alta calidad, así como otras novedades que complementen la propuesta del valor de su servicio.

"Este ajuste de precios nos permitirá continuar brindando juegos de alta calidad y beneficios de valor agregado a tu suscripción de PS Plus." Sony.

Indudablemente, esta movida de Sony va a generar bastante polémica durante los próximos días. Si bien es cierto que, durante los últimos meses, otros servicios —de videojuegos, música y vídeo en streaming— han anunciado su propia subida de precios, ninguno ha sido tan grande como el de PS Plus.

Será interesante conocer si la compañía planea complementar su servicio con características adicionales que, por ahora, no han sido anunciadas. La otra opción es que comencemos a ver juegos "gratuitos" de mayor calidad de forma más constante. De momento, han anunciado que los títulos de septiembre serán Saints Row, Black Desert y Generation Zero. ¿Alguno es suficiente para justificar el aumento? No, desde luego que no…

Tendremos que estar atentos a los próximos meses para ver cómo reaccionan los consumidores. A finales de 2022, se reportó que PS Plus, pese a generar más ingresos, había perdido 2 millones de suscriptores. Que no nos sorprenda, entonces, si esa cifra continua al alza tras esta noticia.

PS Plus no es el único servicio de videojuegos que ha subido sus precios recientemente. Apenas en junio, Xbox Game Pass aumentó sus costos en todo el mundo. Eso sí, el ajuste no fue desproporcionado.

