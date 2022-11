El nuevo PlayStation Plus no levanta vuelo y se ha convertido rápidamente en un dolor de cabeza para Sony. El servicio de suscripción anunciado en marzo, tras la fusión de PlayStation Now y el ya existente PS Plus, no está dando los resultados deseados, y las estadísticas lo demuestran.

Durante la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre fiscal 2022, Sony informó que PlayStation Plus ahora tiene 45,4 millones de suscriptores. Es decir, casi dos millones menos que en el trimestre previo, donde había informado 47,3 millones. Esa caída del 4% no es menor, considerando que el renovado servicio debutó a fines de junio y no ha logrado cautivar a los clientes —tanto nuevos como ya existentes— en el período julio-septiembre.

También se registró una caída del 2% en el número de usuarios activos por mes de PlayStation Network, que estuvo en 102 millones. No obstante, el nuevo PlayStation Plus ha propiciado un incremento en los ingresos de PSN, que crecieron un 10% y alcanzaron los 116.000 millones de yenes. Esto, muy probablemente, debido a que los niveles de suscripción ahora son más costosos y permiten generar más dinero por suscriptor que en el modelo anterior.

Sony espera que las cifras de su servicio de suscripción remonten considerablemente a partir del tercer trimestre fiscal 2022 —comprendido entre octubre y diciembre—. La firma japonesa pone sus fichas a que la reciente llegada de Call of Duty: Modern Warfare 2 y el pronto arribo de Gof of War Ragnarok, programado para el 9 de noviembre, ayuden a atraer a más clientes.

¿Por qué PlayStation Plus no ha tenido un buen debut?

Las causas tras el lento estreno de PlayStation Plus son varias, de acuerdo con Sony. En principio, Hiroki Totoki, jefe de finanzas del gigante japonés, lo adjudicó a la caída en el ritmo de ventas de la PS4 y los juegos de terceros.

No obstante, la compañía posteriormente explicó que se produjo una caída mayor a la esperada en la participación de usuarios de la PlayStation 4. Pero que harán un gran esfuerzo para revertirla a partir de una mayor disponibilidad de la PS5. Esto último no es menor, considerando que ha sido una auténtica pesadilla conseguir la última consola de Sony desde su lanzamiento a fines de 2020.

Según Totoki, la vuelta a la normalidad en buena parte del mundo tras la pandemia ha influido en la poca tracción de PlayStation Plus. "Ahora, más personas están saliendo al aire libre y todavía tenemos que salir de los ciclos negativos", indicó.

El nuevo PlayStation Plus es considerado la alternativa de Sony al Xbox Game Pass de Microsoft. Sin embargo, como hemos explicado en el pasado, los servicios tienen más diferencias que similitudes. La propuesta de la firma japonesa se divide en tres niveles: Essential, Extra y Premium. Los mismos ofrecen acceso a juegos gratuitos mensuales, títulos en línea, descuentos exclusivos para la PlayStation Store y almacenamiento en la nube. Sin embargo, solo el plan más caro permite disfrutar del catálogo completo de PSP, PS1, PS2 y PS3.

Además, la decisión de segmentar su lanzamiento según regiones, y la falta de acceso a todas las opciones en Latinoamérica, donde el plan Premium no existe, sino que se ofrece una versión Deluxe, tampoco han caído en gracia a los jugadores. Y lo mismo puede decirse tanto de sus precios como de la negativa a incluir nuevos juegos AAA desde el primer día.