Netflix tendría en mente volver a subir los precios de sus planes sin publicidad, según reporta The Wall Street Journal. La intención de la plataforma de streaming sería hacerlo efectivo una vez que finalice la huelga de actores de Hollywood, por lo que recién podría impactar dentro de algunos meses.

Aun así, no deja de ser una mala noticia, considerando que los incrementos en los precios de Netflix se han vuelto recurrentes en los últimos años. Todavía se desconoce si la medida afectará a todas las regiones en las que el servicio tiene presencia, aunque el citado medio indica que la idea sería implementarla en "varios mercados globales", comenzando con Estados Unidos y Canadá.

Si bien el aumento de precios de Netflix sería decisión tomada, no se sabe cuánto subirían los planes sin anuncios. Tampoco está claro si el porcentaje de subida se aplicaría de forma homogénea en todos los países en los que corresponda, o si la cuestión variaría dependiendo de la situación económica de cada uno.

Netflix subiría sus precios tras la huelga de actores de Hollywood

Sin dudas, resulta llamativo que Netflix esté esperando a que finalice la huelga de actores de Hollywood para subir los precios de sus suscripciones. Pero tiene mucho sentido, considerando lo que ocurrió recientemente con la finalización del paro de guionistas.

El nuevo acuerdo entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y TV (AMPTP) impone varias condiciones a plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video, por mencionar algunas. Entre ellas, un incremento del 18 % en la compensación mínima inicial que debe percibir un escritor al trabajar en producciones originales cuyos presupuestos sean de 30 millones de dólares o superiores. A lo que se le suma un incremento del 26 % en el pago de residuales, así como bonificaciones basadas según la audiencia generada.

Es lógico pensar, entonces, que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) también esté negociando contratos más altos y que impacten en este tipo de servicios. De modo que el incremento de precios podría ser una de las vías de Netflix para absorber el golpe de los nuevos convenios. Aunque no sabremos si esto realmente es así hasta que finalice el conflicto que aún mantiene frenada a gran parte de la industria del entretenimiento.

Buscando nuevos ingresos

Es cierto que Netflix ha estado experimentando con nuevos métodos para generar dinero desde antes del conflicto con los actores y guionistas de Hollywood. Este año, la plataforma implementó el pago de un extra por las personas que quieran usar una cuenta y no convivan con su titular. Una medida que entró en efecto en España en febrero pasado, y que en mayo se trasladó a otros mercados como México y Argentina.

En julio, en tanto, la compañía optó por eliminar su plan sin anuncios más barato en Estados Unidos y Reino Unido. Así, generó una mayor separación entre su opción más económica y con publicidades, que se lanzó a fines de 2022, y sus suscripciones más costosas pero libres de anuncios.

Todavía no se vislumbra un acuerdo entre SAG-AFTRA y los estudios como para terminar la huelga de actores de Hollywood. De modo que, hasta que eso no ocurra, los usuarios de Netflix seguirían disfrutando de los precios actuales. No obstante, es importante estar preparados porque no sería raro que el encarecimiento se traslade a otras plataformas de streaming.

