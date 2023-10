La música es siempre una buena compañía. Y si hablamos de publicar videos en internet, una buena canción puede hacer que tu video gane audiencia y tenga más éxito. Solo hay que ver las publicaciones de TikTok o Instagram para ver la cantidad de contenidos que vienen acompañados de una canción. Y para ponértelo más fácil, es posible incluir música en publicaciones de Instagram directamente desde la aplicación y sin pasar por un editor de video externo. Aunque siempre tendrás esta opción.

Que puedas contar con un catálogo de canciones en el editor de videos de Instagram tiene dos ventajas. La primera, la obvia. Así no tienes que ir por ahí buscando canciones y editando el video en una app externa. Algo que puede llevarte mucho tiempo. Y la segunda gran ventaja es que esas canciones están ahí por un motivo. Es decir, que no tendrás problemas en usarlas en Instagram ya que los derechos de difusión permiten su uso en esta red social. Algo que no sucede si añades por tu cuenta una canción sin saber si puedes o no.

Por lo demás, las publicaciones de Instagram que permiten añadir música dentro de la propia aplicación son dos principalmente. Por un lado, los Instagram Reels, uno de los contenidos que más éxito están teniendo y que ahora puedes descargar y compartir fácilmente desde la propia app de Instagram. Y, por otro lado, las Historias de Instagram o Instagram Stories. Otro contenido popular fácil de crear y compartir y que quedará mucho mejor si le añades algo de música. Pero ahora puedes añadir música a cualquier contenido de Instagram. Esto incluye videos pero también fotografías.

Añadir música a fotos y videos de Instagram

Empecemos por el contenido más habitual de Instagram: las fotos y los videos. Pulsando en el botón + de Instagram puedes elegir imágenes o videos de tu teléfono móvil y compartirlas en Instagram. Hasta ahora, podías añadir filtros y efectos para personalizar tus publicaciones. Pero desde no hace mucho también es posible incluir música en Instagram. En cualquier publicación. Ya sea una única fotografía, una colección de fotos o un video propio.

Para añadir música a una foto o un video de Instagram:

Abre Instagram Pulsa en + para elegir qué quieres compartir Selecciona una o más fotos y/o un video Toca en Siguiente Presiona en el icono en forma de nota musical Elige una canción. Puedes buscarla o seleccionar una de la lista Reproduce las canciones para dar con la adecuada Ahora elige qué parte de la canción usar en tu publicación La canción puede durar entre 5 y 90 segundos Para ayudarte, verás varios puntos con las partes más elegibles de la canción Cuando acabes, toca en Listo Ahora pulsa en Siguiente Ya solo queda rellenar la pantalla de publicación y tocar en Compartir

Agregar música en Instagram Reels

Otro de los contenidos que admite música en Instagram son los Reels. Y todo son facilidades para publicar estos videos cortos. Durante la edición, es posible incluir efectos de imagen y sonido, voz en off y, cómo no, agregar música. Todo sin salir de la app de Instagram.

Abre la app de Instagram Pulsa en + para grabar o elegir un video En la parte inferior de la pantalla, elige Reel en vez de Publicación Ahora selecciona el video a publicar o grábalo desde Cámara En ambos casos verás un icono en forma de nota musical Al pulsarla, verás la lista de canciones disponibles Busca una canción, escucha las canciones y elige la que más te guste Aquí no puedes elegir la duración de la canción Pero sí verás varios puntos con las partes más jugosas de la canción Ahora verás el video en bucle con la canción de fondo Pulsa en Siguiente Ahora verás las distintas opciones de edición Finalmente, verás la pantalla para compartir Cuando esté todo configurado a tu gusto, pulsa en Compartir

Incluir canciones en Historias de Instagram

Las Historias de Instagram o Instagram Stories son otra buena manera de compartir fotos y videos. Están asociados directamente a tu perfil, aparecen destacados en la parte superior de la pantalla principal de Instagram y desaparecen al cabo de 24 horas salvo que las añadas a tu perfil como destacadas. Este sería un buen resumen de lo que son las historias.

De la misma manera que antes hemos visto cómo añadir música en Instagram, ya sea una foto, un video o un Reel, con las historias ocurre lo mismo. Así, en vez de mostrar imágenes en silencio, podrás darles más vida con la compañía de una buena canción gracias al catálogo que ofrece Instagram dentro de su propia aplicación. Veamos los pasos a seguir.

Abre la app de Instagram Pulsa en + para grabar o elegir un video También puedes tocar tu foto de perfil o ir a tu perfil y pulsar en + En la parte inferior de la pantalla, elige Historia en vez de Publicación Toca el icono de Pegatinas o Sticker Entre las muchas opciones a elegir verás Música Selecciona la canción que quieras o busca una por su nombre Reproduce las canciones para elegir la que más te guste Una vez elegida, podrás cambiar la duración del fragmento entre 5 a 15 segundos También puedes cambiar el fragmento a usar Por defecto, se muestra la letra de la canción Elige una fuente de letra para la letra u ocúltala si no quieres mostrarla Cuando acabes, pulsa en la flecha Siguiente para publicar tu historia

