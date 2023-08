Los Reels de Instagram, o reels sin más, son la respuesta de Facebook al éxito de TikTok. Una nueva manera de compartir contenidos que básicamente son vídeos cortos con efectos, sonido, música de fondo, algún que otro sticker y texto en pantalla. Un tipo de video que gusta mucho y que desde hace tiempo también puedes disfrutar en Instagram desde la pestaña Reels. Y como todo contenido que nos gusta, tal vez hayas pensado en descargar reels de Instagram para compartirlos o guardarlos por si desaparecen.

Desde no hace mucho, Instagram ha incorporado un botón para descargar directamente los reels desde tu aplicación móvil. Y desde que añadieron este tipo de contenido, surgieron páginas especializadas en facilitarte la descarga de reels de Instagram solamente pegando el enlace del video. Enlace que puedes copiar directamente de la app mientras ves un reel que te guste. E incluso extensiones para el navegador. Vamos, que tienes varias maneras de hacerte con esos videos que más te han gustado y que tal vez quieras compartir en Instagram o en otras aplicaciones.

Descargar reels desde la app de Instagram

Este es el método más directo. Y también el más reciente. Puede que en el momento de leer esto todavía no veas el botón de descarga de reels. O no esté en todos los reels que encuentres. Pero con el tiempo se irá integrando en Instagram para que puedas descargar videos sin parar. Eso sí, como indica la propia aplicación, no puedes usar videos de otros con fines comerciales. Así que estás pensando en descargar reels de otros para publicarlos en tu cuenta, procura que tu cuenta no sea profesional.

Para descargar reels de Instagram desde la propia app para iPhone y Android:

Abre la aplicación de Instagram Entra en la pestaña o sección de Reels Cuando veas un reel interesante, pulsa en el icono de Compartir Pulsa en el botón Descargar, al lado de Compartir y Copiar enlace Un mensaje te indicará que el video o reel se está descargando Cuando acabe la descarga, aparecerá un mensaje de Descarga finalizada Encontrarás los videos descargados en la app de imágenes, en la carpeta Instagram En iPhone, busca en la app Fotos En Android, busca en Archivos, Galería o la app que uses para ver tus imágenes

Descargar reels de Instagram en páginas web

Si todavía no ves el botón de descargar reels de Instagram, y aunque lo veas en algunos videos, no aparece en todos, tienes varias alternativas. Una de ellas es acudir al navegador web con el enlace del reel y pegarlo en una de las muchas páginas especializadas que existen. Son similares a las páginas para descargar videos de YouTube. Pegas el enlace del video, le das al botón correspondiente y la página iniciará la descarga. Al terminar, aparecerá el reel en tu dispositivo móvil o en tu PC o Mac. Según desde dónde estés conectado.

Hay muchas páginas especializadas en descargar reels de Instagram. La mayoría son gratuitas, no requieren registro y simplemente muestran publicidad. Además, puedes descargar los videos que quieras, sin límite. Aquí va una lista de las más recomendables para no tener que buscarlas tú mismo y tenerlo más fácil para elegir con cual quedarte.

Snapinsta. Gratis. Sin registro. También tiene app para Android

SaveInsta. Gratis. Sin registro. Tiene su propia app para Android

Save Free. Gratis. Sin registro

sssInstagram. Gratis. Sin registro

SSSGram. Gratis. Sin registro

InDown. Gratis. Sin registro

Descargar reels con una extensión

Si sueles mirar los Reels de Instagram desde tu navegador en PC o Mac, tal vez quieras integrar la función de descarga con una extensión. Así podrás guardar los videos que más te interesen en tu ordenador y luego hacer con ellos lo que quieras. Aunque la versión web de Instagram está más limitada que la app oficial, sí permite ver la sección de Reels, escribir comentarios o indicar que te gustan.

Para descargar reels de Instagram desde cualquier navegador, puedes usar la extensión Video DownloadHelper. Lleva años existiendo y sirve para descargar cualquier video de internet. Y esto incluye Instagram. Está disponible para Firefox y Chrome. Ten en cuenta que la extensión de Chrome sirve también para navegadores basados en él, como Edge, Brave, Opera o Vivaldi, entre otros. Su funcionamiento es simple. Cuando abras una página que contiene un video, como el reel de Instagram que quieres descargar, haz clic en el icono de Video DownloadHelper y elige la descarga del video. Se guardará en formato MP4.

Otra buena extensión de navegador para descargar reels de Instagram es Descargar video, fotos, igtv de Instagram. Aunque ha cambiado muchas veces de nombre. Es gratuita y lo que hace es añadir dos botones a la interfaz de Instagram. Uno para descargar videos y otro para compartirlos directamente desde tu perfil de Instagram. Así podrás descargar reels pulsando un botón. También tiene más funciones, como abrir una ventana separada del navegador con Instagram en versión escritorio o en versión móvil.

Hay muchas extensiones similares a la anterior. Algunas de las más destacadas son Web Instagram, Sidegram o InstaNote. Con ellas podrás disfrutar de Instagram al tiempo que descargas fotografías, vídeos, historias y reels.

