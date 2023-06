Descargar vídeos de YouTube es posiblemente una de las cosas que más se buscan en internet. Desde que se hizo popular este portal de vídeo, muchos han querido hacerse con el contenido publicado. Hay quien lo hace porque su conexión no siempre es buena. Otros porque prefieren ver vídeos sin conexión. Y sin cortes. El caso es que hasta no hace mucho, esta función no existía en YouTube.

Y como sabrás, si algo no se puede hacer de manera oficial, siempre habrá quien te proporcione las herramientas para hacerlo posible. Así que si alguna vez has necesitado descargar vídeos de YouTube, tienes a tu alcance distintas maneras de hacerlo posible. En realidad, es muy fácil. Pero elegir entre un método u otro dependerá de tus preferencias, de dónde te encuentres o de qué quieras hacer con esos vídeos.

Descargar los vídeos desde YouTube

Si quieres descargar vídeos de YouTube desde la propia YouTube, la manera oficial de hacerlo es contratando YouTube Premium. Es muy probable que hayas visto algún anuncio al respecto, pues la campaña publicitaria de este servicio es muy agresiva. La gran mayoría de usuarios vemos vídeos de YouTube gratis. Aguantamos dos o más anuncios por vídeo y seguimos adelante.

Pero si quieres “guardar vídeos para verlos cuando lo necesites, como cuando viajas en avión en camino al trabajo”, YouTube te permite hacerlo. Siempre y cuando pases por caja y te suscribas a YouTube Premium. Puedes probarlo durante mes gratis. Su precio es de 11,99€ al mes. Aunque puedes optar por el plan familiar de 17,99€ al mes y compartirlo con 5 personas o hacerte con el plan estudiante de 6,99€ al mes.

Puede que su precio te parezca algo excesivo, pero a cambio verás vídeos de YouTube sin anuncios, podrás reproducir vídeos en segundo plano y tendrás la posibilidad de descargarlos para verlos sin conexión en tu móvil. Eso sí. Estarán disponibles durante un periodo máximo de 30 días.

Guardar o convertir desde una Web

Como es probable que hayas llegado hasta aquí buscando una manera de descargar vídeos de YouTube para reproducirlos libremente en cualquier dispositivo o aplicación, el método oficial no te servirá de gran cosa, ya que está limitado a 30 días y a la app para móviles.

La primera solución no oficial que puedes usar para obtener vídeos de YouTube es acudir a una de las muchas páginas o plataformas online de descarga de vídeos. Son muy simples. Introduces el enlace del vídeo en el campo correspondiente y le das al botón de descarga. Algunas incluso te permiten elegir la calidad del vídeo (entre 360p y 2160p) y si prefieres quedarte solo con el audio o quieres el vídeo al completo.

A continuación, una lista de sitios para descargar vídeos de YouTube online. Son gratuitos, no requieren registro y funcionan en cualquier navegador y dispositivo.

Descargar vídeos usando VLC Media Player

Si eres usuario de VLC Media Player, el reproductor multimedia gratuito disponible para Windows, macOS, iOS y Android, tal vez te interese saber que en su versión de escritorio facilita la descarga de vídeos de YouTube.

El proceso es relativamente sencillo. Sólo tienes que hacer esto:

Copia el enlace del vídeo de YouTube que vas a descargar Abre VLC Media Player Ve a Archivo > Abrir red… o usa el atajo CTRL+N (Windows) o Comando+N (macOS) Pega el enlace del vídeo en el campo URL Pulsa en Play o Reproducir para cargar el vídeo en VLC Abre la Información multimedia del vídeo con CTRL+J (Windows) o Comando+i (macOS) Copia el enlace de la parte inferior de la ventana Ábrelo en tu navegador web pegando el enlace Guárdalo a tu ordenador haciendo clic derecho y pulsando en Guardar vídeo como…

Descargar los vídeos de YouTube con una app

Otro método para obtener vídeos de YouTube y guardarlos para la posteridad consiste en usar una aplicación diseñada para tal fin. Al igual que hay muchas páginas que facilitan la descarga de vídeos, también hay aplicaciones. Las hay de pago y gratuitas. Para PC y Mac y para dispositivos móviles.

Las apps más recomendables para descargar vídeos de YouTube son las siguientes:

Guardar vídeos con extensiones del navegador

Hemos visto cómo descargar vídeos de YouTube desde sitios web, desde VLC Media Player, desde aplicaciones especializadas para PC, Mac y dispositivos móviles… Pero si ves vídeos en tu navegador, es probable que quieras realizar al descarga desde el propio navegador. Por defecto, el navegador no ofrece esta opción. Pero sí puedes hacerlo con algo de ayuda.

Esa ayuda consiste en instalar una extensión o complemento. Hoy en día prácticamente cualquier navegador ofrece soporte para extensiones. Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera… Pero sólo unas pocas merecen estar en la siguiente lista. Así podrás descargar vídeos de YouTube después de verlo y pulsando un simple botón.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente