La publicidad es una de las principales fuentes de financiación de YouTube. Tanto de la plataforma como de los canales de los creadores de vídeos. De un tiempo a esta parte, en todos los vídeos se muestra publicidad, tanto en aquellos que activaron esa opción para vivir de ello como quienes prefieren ofrecer vídeos gratuitos. Sea como fue, antes, durante o al terminar un vídeo, es habitual que te topes con uno, dos o más anuncios de unos pocos segundos o de varios minutos. Pero es posible ver vídeos de YouTube sin anuncios.

La manera más obvia es suscribiéndote a YouTube Premium, la versión de pago de YouTube. Es la manera legal de ver vídeos de YouTube sin anuncios. Tiene varias modalidades, en función de si quieres o no compartir tu cuenta e integra, además de vídeos, el catálogo musical de YouTube. A eso hay que añadir el modo sin conexión, la reproducción en segundo plano y que no hay publicidad. Si usas YouTube a diario, no descartes esta opción.

Pero si has llegado hasta aquí es porque seguramente quieras ver vídeos de YouTube sin anuncios por la cara. En ese caso, tienes varias opciones en forma de aplicaciones o reproductores alternativos. El problema es que no todas estas apps son igual de fiables. Algunas se dedican a obtener datos de tu teléfono. Pero veamos las opciones más recomendadas del momento. Y recuerda que también puedes descargarlos a tu ordenador.

Vídeos sin anuncios con YouTube Premium

Antes de descartar esta opción, ten en cuenta que el primer mes es gratis. 7 días antes de producirse el cobro, recibirás un recordatorio. Puedes cancelar cuando quieras. Segundo. Con una única suscripción tienes acceso a YouTube y a YouTube Music. Vídeos y música. Tercero. La suscripción de pago ofrece varios servicios: sin anuncios, sin conexión y en segundo plano.

En cuanto a los precios:

YouTube Premium individual : 11,99 € al mes

: 11,99 € al mes YouTube Premium familiar : 17,99 € al mes (puedes añadir hasta 5 cuentas “familiares”)

: 17,99 € al mes (puedes añadir hasta 5 cuentas “familiares”) YouTube Premium estudiante: 6,99 € al mes (hay requisitos, verificación anual y dura 4 años)

Con anterioridad, había una cuenta individual solo para YouTube por 6,99 € al mes llamada Premium Lite, pero no está visible en la página oficial. Tampoco está disponible la suscripción anual, más barata, pero inactiva en España. Por ahora.

NewPipe para Android

Si eres usuario de Android y quieres ver YouTube sin anuncios, estás de enhorabuena. En esta plataforma hay varias maneras de saltarte la publicidad de YouTube. La más cómoda consiste en descargar aplicaciones no oficiales, es decir, reproductores de YouTube alternativos. La más popular en este momento se llama NewPipe. Solamente funciona en Android y no la encontrarás en Google Play por razones obvias.

Así que para instalar NewPipe deberás descargar su instalador APK. Para que esto sea posible necesitarás aceptar varios permisos. El primero, “Instalar aplicaciones desconocidas”. La encontrarás en Ajustes. Tras la descarga del APK, deberás pulsar en Instalar. Eso sí, primero consulta los permisos que requiere la aplicación para funcionar.

NewPipe funciona de manera similar a YouTube, pero sin anuncios, claro. Puedes buscar vídeos, ver las sugerencias, suscribirte a canales, ver el historial de reproducciones, crear una lista de vídeos favoritos… Además, cuentas con opciones adicionales, como no ver publicidad o descargar los vídeos que te gusten. Otra de sus ventajas es que no necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Google.

LibreTube para Android

Segundo reproductor de YouTube alternativo. LibreTube también es exclusivo para Android y gratuito. Su aspecto es similar a la app oficial de YouTube: tendencias, suscripciones, biblioteca, subtítulos. etc. Pero en lo que destaca especialmente es en la posibilidad de ver vídeos sin publicidad. Para hacer esto posible emplea SponsorBlock.

Al igual que NewPipe, se trata de un proyecto libre de código abierto. De ahí que se actualice frecuentemente y que esté hospedada en GitHub. Así que si usas mucho esta app puedes colaborar con un donativo o ayudando al proyecto traduciendo la aplicación.

SmartTubeNext para Android TV

Si en vez de un smartphone o tablet Android tienes un televisor o un dispositivo con Android TV, también puedes disfrutar de horas y horas de vídeos de YouTube sin anuncios que te interrumpan el visionado. En esta ocasión, con una aplicación gratuita y de código libre llamada SmartTubeNext. Además de ser compatible con Android TV, también funciona con Google TV y Amazon Fire TV. Vamos, que está pensada para pantallas grandes.

Las funciones a destacar de SmartTubeNext son: bloqueo de anuncios a través de SponsorBlock, velocidad de reproducción ajustable, soporte para contenido 4K, 60 FPS y/o HDR, es independiente de Google Services, etc. Por contra, no permite mostrar el chat en vídeos en directo y da problemas con los comentarios. Un pequeño sacrificio más que aceptable para ver vídeos sin publicidad.

YouTube sin anuncios en Chrome y Firefox

Si ves vídeos de YouTube desde tu ordenador a través de Google Chrome o Mozilla Firefox, puedes instalar una extensión o complemento para librarte de los anuncios. No sabemos cuánto tiempo durará esta extensión en la tienda de Google, pero ahí está. Y su página oficial está hospedada en Google Sites. Su nombre es Adblock for Youtube y sirve para eso, bloquear los anuncios de los vídeos de YouTube. Limpiamente.

Además de los anuncios, también bloquea banners, popups y cualquier otro elemento publicitario que aparezca en el vídeo o en la página de YouTube. Incluso bloquea los anuncios pre-roll, aquellos que aparecen antes del vídeo de forma obligatoria para todos los vídeos. Lo quieran o no sus autores.