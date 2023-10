La sangría de nombres importantes no se detiene en Epic Games. Sergiy Galyonkin, una de las mentes maestras detrás de Fortnite y la Epic Games Store, anunció su salida de la compañía. La noticia se conoció apenas días después del despido de 830 empleados, y se suma a la del reciente alejamiento de Donald Mustard, uno de los responsables del éxito del popular battle royale.

Galyonkin, quien ocupaba el rol de director de estrategias de publicación de Epic Games, anunció su partida a través de un comunicado en X (Twitter). El susodicho no brinda detalles de la determinación, de modo que se desconoce si existe alguna relación directa con el recorte de personal de la semana pasada.

No obstante, el ejecutivo sí menciona que su salida obedece a que ya no es una buena opción para el futuro de la empresa. "Epic Games está en camino de convertirse de desarrollador de juegos, creador de motores gráficos y editor, a una plataforma Epic 5.0. No soy la persona indicada para esta versión de Epic, que requiere de otro tipo de individuos", indicó Sergiy Galyonkin.

Ciertamente, la explicación del ahora exdirectivo del estudio tras Fortnite y Unreal Engine está lejos de ser clarificadora. Por lo pronto, indicó que su intención es continuar ligado a la industria de los videojuegos, aunque aún no se sabe si ya tiene definido su próximo destino.

Epic Games pierde a otro de sus ejecutivos más importantes

Con su alejamiento, Sergiy Galyonkin cierra un periplo de casi 8 años como parte de Epic Games. El ejecutivo se sumó al estudio de Tim Sweeney en febrero de 2016 y formó parte del equipo que introdujo Fortnite y estableció su exitoso modelo de monetización. Pero sus aportes no se limitaron al popular juego, sino que también fue pieza crucial en el desarrollo y el lanzamiento de la Epic Games Store.

De hecho, Galyonkin llegó a la compañía con un importante conocimiento del funcionamiento de plataformas de distribución de videojuegos, puesto que fue el creador de Steam Spy. Dicho sitio web, que aún se encuentra activo, apareció en escena en 2015 con el fin de ofrecer estadísticas automatizadas sobre el funcionamiento de Steam, incluyendo cifras de ventas y los tiempos promedio de juego de cada título, entre otras.

En su mensaje de despedida, el ahora exdirector de estrategias de publicación de Epic Games, rescató la evolución tanto de Fortnite como de la Epic Games Store. "Demostramos que el modelo de títulos gratuitos sin pagar para ganar puede funcionar a escala. Desafiamos el status quo en la distribución de juegos con un reparto de ingresos 88/12", aseveró.

Muchos cambios en poco tiempo

Será interesante ver cómo continúa la estrategia de Epic Games tras perder a dos de sus figuras más importantes, Donald Mustard y Sergiy Galyonkin, en menos de un mes. La compañía se encuentra en el ojo de la tormenta tras el reciente despido de más de 800 empleados, además de la venta de Bandcamp y la independización de una parte de SuperAwesome.

Tim Sweeney, CEO de la firma, argumentó que estaban gastando más dinero que el que ingresaba y que era necesario tomar decisiones antipáticas para encontrar el equilibrio financiero. Horas después de anunciarse el recorte de personal y las medidas de desinversión, se dio a conocer el aumento de precio de los paVos de Fortnite en varios países, entre ellos España.

