Desafortunadamente, el estado de salud de Bruce Willis sigue empeorando. El actor, uno de los más aclamados del cine de acción, fue diagnosticado en 2022 con afasia, uno de los múltiples trastornos derivados de la demencia frontotemporal. La situación, de hecho, lo obligó a retirarse del cine. Si bien su círculo cercano ha sido reservado, Glenn Gordon Caron, amigo de Willis y una de las personas más cercanas durante toda su carrera, compartió algunos detalles.

En una entrevista con New York Post, el también creador de Moonlighting reveló que Bruce Willis ha perdido la capacidad para comunicarse verbalmente.

"Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente. He intentado por todos los medios seguir en su vida. Es una persona extraordinaria." Glenn Gordon Caron.

Gordon lamenta profundamente lo que ha ocurrido con Bruce Willis. Mencionó que el actor siempre expresó su alegría por vivir y se lo contagiaba a su entorno. Tristemente, la demencia frontotemporal apagó esa parte tan característica de él.

"Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que, si alguna pasaste tiempo con Bruce, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo. Así que la idea de que ahora ve la vida a través de una puerta de pantalla tiene muy poco sentido. Realmente es un tipo increíble." Glenn Gordon Caron.

El productor reveló, además, que cree que Bruce Willis ya no lo reconoce cuando ha tenido la oportunidad de visitarlo. "Mi sensación es que en los primeros uno o tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, quería que nadie lo supiera y ahora no leé. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí… pero la alegría de vivir ha desaparecido".

Sin duda, el diagnóstico de Bruce Willis se convirtió en una de las noticias más desafortunadas en el mundo del entretenimiento durante 2022. Bruce Willis es un actor referente y un ícono de la cultura pop. La última película en la que apareció fue en Detective Knight: Redemption, estrenada el año anterior.

El filme pasará a la historia, pero no por su propuesta narrativa, sino porque siempre será recordara como el adiós de Bruce Willis a una exitosa carrera actoral. Debido a que la demencia frontotemporal va empeorando con el paso del tiempo, las próximas noticias sobre el actor no serán nada alentadoras.

