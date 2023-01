Detective Knight: Redención

Varias de las grandes escenas de Detective Knight: Redención, del director Edward Drake, recuerdan a otras conocidas películas de acción. James Knight (Bruce Willis en una de sus últimas actuaciones) es un antihéroe que cualquier fanático del género reconocerá. Con un comportamiento brusco que aspira a la honradez, no duda en disparar “a los malvados”. Tampoco en correr riesgos incomprensibles para cumplir “su misión” de restablecer el orden y la ley. Además, el cineasta hace una recreación, más o menos desvergonzada, de la clásica Jungla de Cristal. Parte del guion de la película tiene más de un punto en común con el legendario largometraje y no solo porque las protagoniza el mismo actor. Desde un delito gran escala hasta la Navidad como telón de fondo. La trama no disimula sus influencias. Quizás, su mayor problema.