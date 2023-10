Igual por fuera, nuevo por dentro. Este un breve resumen de lo que, a simple vista, es el nuevo Apple Watch Series 9 que Apple ha lanzado junto con los iPhone 15 y iPhone 15 Pro. El reloj de la compañía mantiene exactamente el mismo diseño que su antecesor, pero incluye un nuevo procesador que no solo dota al dispositivo de un mejor rendimiento, sino que también añade alguna que otra función adicional que hacen que uno de los mejores relojes del mercado sea todavía mejor.

El Apple Watch Series 9 llega pequeñas mejoras en algunos de los apartados más importantes, como en su pantalla, que ahora es más brillante, o en la posibilidad de compartir contenido con otros dispositivos, como el HomePod, que ahora tiene una mayor integración. El nuevo smartwatch de Apple también cumple un hito muy relevante para la compañía que, en parte, también es beneficioso para el medio ambiente: es el primer producto de la marca neutro en carbono.

Desde ya, te digo que si vienes de un Series 7 o un Series 8, las nuevas características que incluye el Series 9 no son suficientes como para cambiar. El Series 9 lo tiene todo para convertirse en una opción ideal para aquellos usuarios que vienen de un Apple Watch Series 5 o un modelo más antiguo o, incluso, para las personas que nunca han tenido un Apple Watch.

El nuevo SiP S9 es mucho más que un procesador más potente

El Apple Watch Series 9, en concreto, llega con el SiP S9, un nuevo chip diseñado exclusivamente para el Apple Watch con una CPU de doble núcleo con 5.600 millones de transistores. Es, según Apple, un 60 % más que en el chip S8. El nuevo SiP S9 también incluye una unidad de procesamiento llamada Neural Engine. Este, según la compañía, es capaz de procesar tareas de aprendizaje automático hasta el doble de rápido que el Apple Watch Series 8.

Comparado con el Apple Watch SE de segunda generación, que incluye un Chip S8 (el mismo procesador que el Apple Watch Series 8), las mejoras en cuanto a potencia son notables en algunos casos. Por ejemplo, me he percatado que las aplicaciones se abren ligeramente más rápido en el Series 9, y que las animaciones son más fluidas.

Siri también responde más rápido en este Apple Watch Series 9. Y si bien esta podría ser una mejora de software, lo cierto es que el culpable de que el asistente de Apple funcione mejor, es el nuevo Negral Engine. El hecho de que el procesador sea capaz de procesar tareas de aprendizaje automático hasta dos veces más rápido que el chip S8, permite a Apple ejecutar Siri en el propio dispositivo. No en la nube, o a través del iPhone en el que estaba emparejado, como lo hacía en generaciones anteriores.

Siri, eso sí, no es más lista en este Apple Watch, simplemente es más rápida a la hora de ofrecer una respuesta o realizar una acción. Esto es especialmente útil en el Apple Watch, puesto a que, al menos en mi caso, utilizo el asistente en el reloj cuando lo necesito urgentemente. Por ejemplo, para encender las luces de mi dormitorio o para poner un temporizador mientras cocino. Las mejoras en Siri también permiten realizar consultas en aplicaciones del Apple Watch. Por ejemplo, es posible pedirle que muestre los datos sobre el sueño para que abra la app Salud.

La batería del Apple Watch Series 9

Apple, por otro lado, asegura que el SiP S9 ofrece una mayor eficiencia energética y que, por ende, una mejor autonomía. La hoja de especificaciones del Apple Watch Series 9, sin embargo, marcan la misma duración que su antecesor: de hasta 19 horas. Debemos tener en cuenta, eso sí, que el Apple Watch Series 9 incluye nuevas prestaciones que podrían repercutir en el uso de la batería, como una pantalla más brillante.

El smartwatch de Apple, de hecho, tiene una autonomía correcta y permite su uso intensivo durante todo el día sin ningún problema, llegando incluso al día siguiente con un 35 % tras utilizarlo durante la noche. No está, eso sí, a la altura de otros relojes inteligentes, aunque esto se compensa con una carga rápida que suministra el total de la batería en poco menos una hora. En mi caso, aprovecho para cargar el reloj en aquellos momentos en los que no necesito usarlo, como en la ducha, para poder tener batería suficiente para el resto del día.

Una pantalla más brillante que no necesitas tocar

El Apple Watch Series 9 incluye el mismo diseño que su antecesor. También los mismos tamaños: de 41 y 45 mm, así como las mismas pantallas retina con resolución de 396 x 484 píxeles en el cajo de la caja de 45 mm, y 352 x 430 píxeles en la variante de 41 mm. Hay, eso sí, un cambio importante. El brillo en la pantalla ahora es mayor: de hasta 2.000 nits en vez de los 1.000 nits de brillo que incluye el series 8. Es, en líneas generales, una pantalla excelente: el brillo es más que suficiente para visualizar contenido en exteriores. Por supuesto, el Series 9 mantiene las funciones adicionales que ofrece la pantalla con marcos mínimos que Apple introdujo en el Series 7, como la posibilidad de utilizar el teclado al completo.

La pantalla, por cierto, no es necesario tocarla gracias a una nueva característica que Apple ha introducido tanto en este modelo como en el Apple Watch Ultra: el Double Tap. Esta función permite manejar algunos controles de la interfaz con una simple doble toque del pulgar y el dedo índice. Eso sí, oficialmente todavía no está disponible —se lanzará en octubre, según Apple—. No obstante, hay una forma de probarla: activando la opción en los ajustes de accesibilidad.

Tras poder activar la característica mediante el ajuste de accesibilidad, y a la espera de poder experimentar la función de forma oficial, me atrevería a decir que es una de las mejores características que Apple ha introducido en el Apple Watch en años. Funciona a la perfección, y es extremadamente útil no solo para aquellos momentos en los que no podemos tocar la pantalla. También para prcualquier situación en el día a día.

Por ejemplo, utilizo mucho la función para descartar notificaciones que me llegan al Apple Watch. Me parece mucho más cómodo que pulsar en la corona o descartar la notificación a través de la pantalla. También lo uso para controlar la reproducción cuando alguien me habla y llevo los AirPods puestos. Simplemente, tengo que hacer un doble toque con los dedos, sin necesidad de mirar la pantalla y sin dejar de prestar atención a la persona a la que le estoy hablando. Además, con un gesto muy sutil, el Apple Watch ya reconoce la acción. No he tenido que exagerar el doble toque en ningún momento, tampoco repetir la acción.

Ahora bien — y reitero— debemos tener en cuenta que esta no es una característica exclusiva del Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra. Otros modelos anteriores también pueden hacer uso la función de doble toque si activan la opción en los ajustes de accesibilidad. En este caso, eso sí, la interfaz es considerablemente diferente. En vez del pequeño icono que se ubica en la zona superior de la pantalla, se muestra un mensaje que ocupa gran parte de la interfaz. Algunos controles, además, están algo limitados. También me he percatado de que, en el caso del Series 9, la respuesta es mucho más rápida.

Búsqueda con precisión

El Apple Watch Series 9 también incluye una interesante novedad gracias a un nuevo chip de banda ultra ancha integrado en el dispositivo. Ahora cuenta con búsqueda de precisión, de forma que podemos buscar otros dispositivos con la misma banda ultraancha, como los iPhone 15, de una manera similar a como lo haríamos con un AirTag.

Es algo que me resulta especialmente útil teniendo en cuenta que dejo mi iPhone en cualquier lado. Y funciona especialmente bien, sobre todo, en espacios abiertos o entornos donde el dispositivo que queremos encontrar no está a mucha distancia. Para, por ejemplo, encontrar un iPhone perdido dentro de un piso, o en una cafetería, funciona a la perfección.

El chip de banda Ultraancha, por cierto, también permite una mejor integración entre el Apple Watch y el HomePod. Ahora, si el HomePod está reproduciendo audio y se acerca una persona con un Apple Watch Series 9 a menos de cuatro metros, el reloj mostrará una interfaz para controlar la reproducción y el volumen.

¿Merece la pena el Apple Watch Series 9? El Apple Watch Series 9, disponible a partir de 449 euros, es un producto redondo. Es, sin ninguna duda, el mejor reloj que puedes comprar si tienes un iPhone y realizas actividades deportivas no tan exigentes o profesionales —porque en ese caso, tal vez te interese conocer más en detalle el nuevo Apple Watch Ultra—, y funciona como ninguno otro. ¿Es este Apple Watch es una buena opción para aquellos que tienen un modelo más antiguo, o que nunca han tenido un reloj de Apple? Mi respuesta es sí. Si vienes de un Series 5 o un modelo de un año anterior, vas a notar un salto en pantalla, rendimiento y funciones de salud y deporte. En mi opinión, eso sí, las nuevas prestaciones que incluye este Series 9 no son motivo para cambiar si tienes un Series 7 o un Series 8. En este caso, lo mejor es esperar a una futura generación. Por otro lado, si lo que priorizas el deporte y buscas un reloj mucho más resistente, la opción más idónea sería el nuevo Apple Watch Ultra 2. Este, además, también hereda algunas prestaciones de este modelo gracias al SiP S9, como las mejoras en Siri.

