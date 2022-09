Dos años ha tardado Apple en renovar uno de los relojes más interesantes de su catálogo: el Apple Watch SE. Esta “edición especial”, recordemos, llegó en 2020 como una alternativa más económica al Apple Watch Series 6, manteniendo exactamente el mismo aspecto, pero prescindiendo de algunas prestaciones clave. Entre ellas, la pantalla siempre encendida, el electrocardiograma o el sensor de oxígeno en sangre.

Desde entonces, este modelo se ha convertido en la opción más a tener en cuenta para la mayoría de usuarios. Y el objetivo de la compañía de Cupertino es que lo siga siendo. Para ello, sin embargo, es necesario actualizar algunas áreas que después de tanto tiempo pueden haber quedado algo desfasadas, y aquí es donde entra en acción la segunda generación del Apple Watch SE.

Curiosamente, antes de que Apple anunciara este modelo, y a raíz de los posibles rumores sobre su lanzamiento en el tradicional evento de septiembre, me puse a reflexionar y a proyectar todas las mejoras que creía que iban a llegar respecto a su antecesor. Pensé, en concreto, en tres posibles novedades.

Un nuevo diseño: con marcos más reducidos, al igual que el Apple Watch Series 8.

con marcos más reducidos, al igual que el Apple Watch Series 8. La inclusión de la pantalla siempre encendida: característica presente desde el Apple Watch Series 5.

característica presente desde el Apple Watch Series 5. Un procesador más potente: para dejar de lado el chip S5 de hace ya dos años.

De estas, solo una se ha hecho realidad completamente: la mejora en rendimiento gracias a un nuevo procesador. Era, por supuesto, el cambio más obvio. Una forma no solo de hacer que el reloj sea más rápido en el día a día, sino también de asegurar un mejor envejecimiento. Ahora bien, ¿es suficiente esta mejora principal para seguir siendo la opción más recomendable? ¿Hay otros cambios por los que merezca pena optar por este Apple Watch frente a otro modelo?

¿Qué ha cambiado?

La principal novedad del Apple Watch SE, reitero, es el nuevo procesador. Apple, en concreto, ha apostado por un chip S8, el mismo que incluye el Apple Watch Series 8 y el Apple Watch Ultra. Esto permite al nuevo Watch SE ser un 20 % más rápido frente al modelo de primera generación. Ahora bien, ¿se nota la diferencia?

Comparado con el chip S5 de mi Apple Watch Series 5 —mismo SoC que el Apple Watch SE de 2022—, sí se aprecia una ligera mejora en el rendimiento. Todo funciona de manera mucho más fluida y las respuestas son considerablemente más rápidas. Nunca he notado cortes en mi Series 5, pero sí una ligera demora a la hora de, por ejemplo, abrir una aplicación o incluso acceder a alguna sección del sistema, como el menú de apps. En este caso, todas las acciones son instantáneas.

Otro de los cambios más importantes del Apple Watch SE lo vemos en el diseño. Y sí, es exactamente el mismo formato que el de 2022. Se vende en los mismos tamaños –se puede escoger entre una caja de 40 o 44 mm–, la caja está construida con el mismo material (aluminio), la diagonal de la pantalla permanece intacta y los marcos en el frontal no se han visto reducidos ni un milímetro. Entonces, ¿dónde está el cambio?

El primero de ellos son los nuevos colores. El Apple Watch SE está disponible en tres acabados: Medianoche, una especie de negro azulado que, en mi opinión, es extremadamente bonito; Plata, el clásico color gris de Apple; y Blanco Estrella, un tono muy ligeramente rosado.

El segundo cambio lo vemos en la parte posterior del reloj. La cubierta trasera ahora está fabricada en un material reciclado y a través de un proceso que hace que su huella de carbono se reduzca en más de un 80 %.

Es, por supuesto, una buena noticia teniendo en cuenta los planes medioambientales de Apple. A nivel estético, sin embargo, lo único que el usuario va a encontrar es un acabado mate en la parte posterior. Por lo tanto, a excepción de los colores, el Apple Watch SE de 2022 es idéntico al de primera generación.

Salvarte la vida en caso de accidente

Apple, por otro lado, también ha incluido algunas nuevas funciones que no estaban presentes en el Apple Watch SE. Una de ellas es la detección de accidentes.

¿Cómo? A través de nuevos sensores y componentes: un giroscopio de tres ejes, un acelerómetro de “fuerza g alta”, el micrófono, el barómetro y el GPS. Con ello, el reloj es capaz de detectar si el usuario que lo lleva puesto ha sufrido una colisión y activar el modo de emergencia automáticamente.

Cuando esto sucede, se muestra un aviso en la pantalla y permite llamar a emergencias rápidamente. De hecho, lo hace incluso de forma automática después de unos segundos si no detecta interacción en la pantalla.

¿En qué se diferencia frente al Apple Watch Series 8?

El Apple Watch SE de 2022 tiene algunas diferencias frente al nuevo Apple Watch Series 8. Empezando por una de las más importantes: el aspecto. La versión económica del reloj mantiene el mismo frontal que hace dos años, con unos marcos no tan reducidos como los del Series 8 y, por ende, una pantalla no tan grande. El panel, eso sí, es igual de brillante, con 1.000 nits; más que suficiente para poder visualizar el contenido incluso a plena luz del día.

Y hablando de la pantalla: el Apple Watch SE de segunda generación no cuenta con Always-On Display, la función que hace que la esfera siempre esté visible. Esto, de hecho, es algo que he echado en falta en esta versión, puesto que no solo le da un toque estético más interesante, sino que también permite ver fácilmente la hora sin necesidad de mover la muñeca para que la pantalla se encienda.

Al Watch SE de 2022 también le faltan ciertas funciones relacionadas con la salud. A diferencia del Series 8, no tenemos electrocardiograma. Tampoco medidor de oxígeno en sangre ni el nuevo sensor de temperatura. Mantiene, eso sí, el sensor de ritmo cardíaco y otras opciones interesantes. Entre ellas, la posibilidad de medir el sueño y, por supuesto, los diferentes modos de entrenamiento.

Por otro lado, al Apple Watch SE no tiene algunas funciones y algunos sensores adicionales que sí vemos en el Series 8. Por ejemplo, el chip U1, para poder realizar una localización con precisión con otros dispositivos de Apple o aquellos de fabricantes de terceros que cuenten con el mismo componente.

Comparten, eso sí, muchas características. Entre ellas, como he comentado: el procesador. También tienen la misma batería, que según Apple es de hasta 18 horas. Es, en mi opinión, una duración correcta para el día a día. De hecho, con el Watch SE he conseguido llegar a última hora de la noche con aproximadamente un 40 % de autonomía. Suficiente como para poder medir el sueño por la noche, pero teniendo en cuenta que, para poder seguir durante el día con él, debo cargarlo nada más levantarme.

¿Me compro el Apple Watch SE?

El Apple Watch SE de 2022 parte de los 299 euros en su versión más compacta, mientras que la variante LTE está disponible a partir de los 349 euros. Son, en concreto, 200 euros menos frente al Apple Watch Series 8. Ahora bien: ¿es este un producto a tener en cuenta?

Está claro que el nuevo Apple Watch SE es tan solo una leve renovación frente al modelo de primera generación. Pequeña pero, eso sí, necesaria para seguir siendo la opción más recomendable para la mayoría de usuarios.

Este modelo es perfecto para aquellos que buscan un Apple Watch para un uso cotidiano y no tan enfocado en la monitorización avanzada de la salud –es decir, aquellos que no necesitan elementos como el ECG, el medidor de oxígeno en sangre, etc.–.

Eso, no obstante, no significa que este reloj deje de lado las opciones para monitorizar ejercicios o ciertos sensores básicos relacionados con la salud. En este sentido, el Apple Watch SE sí permite monitorizar tus entrenamientos, controlar tu frecuencia cardíaca, evaluar cómo de bien o mal has dormido cada noche, etc. Es decir: la vocación deportiva y saludable permanece intacta en este modelo. Simplemente, tienes menos sensores.

El Apple Watch SE, por otra parte, tiene una buena autonomía, una pantalla con un elevado brillo, un rendimiento excelente y un diseño que, si bien no está tan refinado como el del Series 8, no deja indiferente a nadie.

Por tanto, si estás buscando un reloj bonito, potente y con múltiples funciones para el deporte o la salud pero tienes un presupuesto más ajustado y no te importa sacrificar en algunas opciones, este Apple Watch SE es para ti.

Si por el contrario priorizas las funciones de salud y estado físico, y prefieres tener un diseño un poco más atractivo gracias a la reducción de marcos y a la pantalla siempre encendida, lo mejor será optar por el Apple Watch Series 8.