En el futuro, Spotify podría hacerte pagar para ver la letra de la canción que estás escuchando. La plataforma de streaming comenzó a probar esta función de forma silenciosa y las quejas no han tardado en aparecer.

Algunos usuarios de la app han compartido capturas de pantalla en Reddit mostrando cómo el recuadro para seguir la letra de una canción, que aparece debajo de los controles de reproducción de Spotify, estaba bloqueado por un muro de pago. Es decir, una sutil invitación a los usuarios de la versión gratuita a suscribirse a Premium.

Aparentemente, se trata de una prueba limitada y no de una característica que Spotify planee implementar de forma masiva. Al menos por ahora. Aun así, es evidente que la compañía sueca está experimentando con distintas formas que empujen al público a inclinarse por la versión de pago del servicio.

"En Spotify, realizamos rutinariamente una serie de pruebas. Algunas de ellas terminan allanando el camino para que nuestra experiencia de usuario sea más amplia y otras solo sirven como un aprendizaje importante", le manifestaron desde la empresa a The Verge. Esto significa, básicamente, que todavía no está definido si el paywall para las letras se aplicará o no.

Las letras de canciones podrían ser una función exclusiva de Spotify Premium

Foto de Cyan_Kushal en r/truespotify

Si Spotify avanza con esta decisión y decide que en el futuro las letras de canciones sean una función exclusiva de Premium, será una decisión cuanto menos llamativa. Y ni que hablar de controversial. Tengamos en cuenta que hoy en día la plataforma de streaming utiliza Musixmatch para mostrar las letras y sincronizarlas con la reproducción de la canción.

De hecho, dicho servicio está integrado con la mayoría de las apps de música de la actualidad —Tidal, Apple Music, Amazon Music, etc.— y hasta con redes sociales como Instagram. Además, tiene sus propias aplicaciones para iOS y Android que permiten acceder a las letras de millones de canciones, incluso con versiones traducidas.

Siendo sinceros, conseguir la letra de una canción hoy está lejos de ser una tarea complicada. Después de todo, Google y Bing las muestran desde hace tiempo en las páginas de resultados de sus buscadores. Por ello, resulta bastante curioso que Spotify esté probando con bloquearlas detrás de un muro de pago.

Es cierto que tener las letras sincronizadas junto al reproductor es una característica útil. Pero está muy lejos de ser un elemento diferenciador por el que los usuarios estén dispuestos a pagar una suscripción. Como ya dijimos, por lo pronto no es más que un test por parte de Spotify. Y si los de Daniel Ek se guían por las primeras reacciones del público, debería ser improbable su implementación definitiva.

Spotify viene atravesando un año con altibajos. La plataforma de streaming de música y podcasts ha estrenado un profundo rediseño con aires de TikTok y ha superado los 500 millones de usuarios mensuales, con más de 200 millones de suscriptores a Premium. Además, se espera que para fin de año lance su esperadísimo plan HiFi. Aunque también ha sufrido abultadas pérdidas, las cuales han superado los 500 millones de euros solo en el primer semestre. No es ilógico, entonces, que la compañía busque nuevas formas de hacer dinero, sin importar qué tan ridículas parezcan.

