Spotify no prohibirá el material creado por inteligencia artificial. Al menos, no por completo, dijo el CEO y cofundador de la plataforma de streaming, Daniel Ek. «Va a ser complicado», dijo a la BBC, pero defendió algunos usos válidos que la empresa estaría dispuesta a probar.

Ek había dicho en abril que la industria tenía «preocupaciones legítimas» sobre la inteligencia artificial. En ese momento, prometió que su empresa iba a «establecer una posición» que protegería a los artistas, pero sin desalentar la innovación.

Para ese momento, ya se había vuelto viral la canción con voces clonadas de los cantantes Drake y The Weeknd. La canción se llamaba Heart On My Sleeve (Corazón en la manga) y, en cuestiones de días, logró millones de vistas en Tiktok y cientos de miles de reproducciones en Spotify. Hasta que, finalmente, fue eliminada por Spotify y otras plataformas.

Aparte de este caso, Spotify también había eliminado hasta ahora decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial. Aunque, de acuerdo con un reporte del Financial Times, tuvo que ver más con que se usaron bots para inflar las reproducciones —y ganar más dinero— y no tanto con el uso de esta tecnología.

Ek ha dicho ahora a la BBC que la inteligencia artificial no debería emplearse para hacerse pasar por artistas humanos sin su consentimiento. Pero sí era aceptable, por ejemplo, que se aprovechara como el autotune —ampliamente utilizado en la industria y que altera el tono de las voces—, para «mejorar» algunas producciones.

La llegada de la inteligencia artificial a Spotify

Ek también mencionó un escenario más polémico, sobre el que no tiene todavía posicionamiento claro: aquella música creada por esta tecnología que esté claramente influenciada por artistas existentes, pero que no los suplantaba directamente. La utilización de la inteligencia artificial se debatirá durante «muchos, muchos años», dijo el jefe de Spotify.

La empresa, sin embargo, ya ha incorporado la inteligencia artificial en acciones estratégicas. Spotify ha comenzado a emplear esta tecnología para clonar las voces de sus principales podcasters de habla inglesa y doblar sus episodios a distintos idiomas, comenzando con el español. Se trata de una prueba piloto, gracias a una alianza con OpenAI y su nuevo modelo que ahora le permite hablar a ChatGPT.

La compañía también lanzó en febrero pasado un DJ impulsado por inteligencia artificial. La presentó como una guía personalizada que «te conoce tan bien a ti y a tus gustos musicales que puede elegir qué reproducir por ti». La prueba comenzó en EE. UU y Canadá, pero funcionó tan bien que la expandieron a más de 50 mercados en agosto pasado.

Spotify sí prohíbe, hasta ahora, que su contenido se use para entrenar modelos de aprendizaje automático diseñados para crear música. Pero ya otros actores de la industria están pensando cómo resolver el tema de la producción.

Universal Music y Google están discutiendo la posibilidad de desarrollar una herramienta para generar música con inteligencia artificial. A diferencia de las aplicaciones que ya clonan voces de artistas conocidos, esta opción sí incluiría una retribución directa para los cantantes originales y sus disqueras. Warner Music también estaría discutiendo un producto similar con Google, según el Financial Times.

