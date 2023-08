Universal Music y Google están negociando la posibilidad de crear una herramienta para generar música con inteligencia artificial. Es una salida para hacerle frente a la proliferación de aplicaciones que clonan las voces de reconocidos artistas para producir nuevas canciones.

Universal Music, la casa discográfica de artistas como Ariana Grande y Taylor Swift, estaría considerando permitir que se use la voz, letras o sonidos en general de sus artistas. La diferencia es que esta opción sí incluiría una retribución directa para los cantantes originales y su compañía.

A principios de este año, Universal Music exigió que se retirara de las plataformas de música una canción con las voces clonadas, por una inteligencia artificial, de Drake y the Weeknd. El material fue publicado primero en TikTok, con el título Heart on My Sleeve. Tuvo más de 15 millones de visitas en esta plataforma y 600 mil transmisiones en Spotify antes de ser eliminado.

«Entrenar una inteligencia artificial generativa utilizando nuestra música representa una falta a nuestros acuerdos y una violación de las normas de derechos de autor», dijo la discográfica luego de la polémica.

Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y no hay planes de que la aplicación sea lanzada pronto, informó el Financial Times. La plataforma permitiría a los fanáticos crear canciones por inteligencia artificial, pero se pagaría a los dueños de los derechos de autor relevantes.

Warner también trabaja en una iniciativa con la de Google y Universal Music

Warner Music Group también estaría discutiendo un producto similar con Google, según el Financial Times. Este martes, Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music Group, dijo que los artistas deberían poder abrazar la inteligencia artificial como una herramienta creativa más.

Kyncl señaló que la prioridad de la compañía era darles esa opción a sus creadores, sin dejar de garantizarles una medida de protección para su trabajo. «No hay nada más preciado para un artista que su voz, y proteger su voz es proteger su sustento y proteger su personalidad», dijo el ejecutivo, durante una llamada con inversores.

Google ya tiene adelantado parte de lo que negocia con Universal Music. La firma de Mountain View anunció en enero en lanzamiento de MusiLM, una inteligencia artificial generativa para producir música a partir de una descripción de texto.

El gigante de las búsquedas explicó entonces que MusiLM era capaz hasta de interpretar diferentes géneros musicales. La herramienta, sin embargo, no se ha publicado todavía. Quizás, precisamente, por los reclamos sobre derechos de autor que comenzaron a llover contra estas plataformas. De hecho, los investigadores detrás de su desarrollo habían explicado que habían entrenado al sistema con hasta 280.000 horas de música existente.

Spotify eliminó en mayo pasado decenas de miles de pistas generadas con Boomy, una herramienta para hacer música impulsada por inteligencia artificial. Esta plataforma tenía en su web oficial un contador que aseguraba que había producido más de 14 millones de grabaciones. Alardeaba entonces ser la responsable del 13% de toda la música que se produce actualmente en todo el mundo. Ahora, ese mismo contador en su página dice: «Los artistas de Boomy han creado cero canciones originales».

