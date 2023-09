En diciembre de 2020, Lucasfilm confirmó el desarrollo de Lando. El proyecto iba a ser una serie de acción real sobre el legendario contrabandista de Star Wars protagonizada por Donald Glover. El actor ya dio vida al personaje en la película de Han Solo, e iba a repetir el papel esta vez para la pequeña pantalla. Pero los años han pasado, los responsables han ido dándose el relevo unos a otros y al final va a convertirse en un largometraje.

El encargado de anunciar la noticia ha sido Stephen Glover, el hermano del protagonista. Ambos tomaron personalmente las riendas creativas de Lando este mismo año. El cineasta Justin Simien abandonó el proyecto y ellos serán los encargados de desarrollarlo ya desde la fase del guion. En una entrevista concedida al canal de YouTube Pablo Torre Finds Out, el pequeño de los Glover ha informado de que la propuesta pasa a ser una película.

"Ni siquiera es ya una serie", reconocía el guionista. "La idea ahora es hacer una película", confirma entonces. En cualquier caso, asegura que debido a la huelga apenas puede desvelar nada más sobre Lando. Se desconoce cuál será su sinopsis o cuáles son los planes de la compañía de cara a establecer una fecha de estreno. En la pasada Star Wars Celebration 2023 se anunciaron varios proyectos, entre ellos las tres próximas películas de la saga galáctica. Pero ninguna de ellas era Lando. Por tanto, el momento en que llegue a los cines sigue siendo un misterio.

Donald Glover es el Lando Calrissian de una generación

Para todos los fans de Star Wars, el personaje de Lando Calrissian estará siempre asociado al rostro del actor Billy Dee Williams. El veterano intérprete le dio vida en la presentación del personaje en El Imperio Contraataca. Posteriormente, lo ha retomado en multitud de ocasiones. En live-action, su Lando aparece en El Retorno del Jedi y, más recientemente, en El Ascenso de Skywalker. Además, ha prestado su voz al intrépido antihéroe en proyectos animados como Star Wars: Rebels, y también en videojuegos.

Pero para la película de Han Solo, Lucasfilm optó por buscar nuevos actores tanto para su protagonista como para Lando. El filme indaga en una versión más joven de los personajes. Así, Alden Ehrenreich se hizo con el papel de Solo y Glover con el de Calrissian. La cinta no funcionó nada bien en taquilla, lo que mató las posibilidades de una secuela. Pero el estudio se negó a permitir que todo el proyecto hubiera sido en vano. Por eso, dos años después del estreno, comenzaron a desarrollar la serie -ahora película- de Lando.

"Me encantaría volver a interpretar a Lando", manifestaba Donald Glover el pasado mes de abril, cuando aún no se había confirmado que el proyecto estaba de nuevo en marcha tras tres años casi en pausa. "No estoy interesado en hacer nada que sea una pérdida de tiempo o que simplemente me aporte un cheque de dinero. Prefiero pasar tiempo con personas con las que disfruto. Tiene que hacerse correctamente y creo que podría ocurrir. Definitivamente, Lando es alguien con quien me gusta pasar el rato”, sugería el actor. Una vez que termine la huelga, podrá ponerse a escribir el guion de la película junto a su hermano. Será entonces cuando, probablemente, se desvelen más detalles al respecto.

