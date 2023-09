Han tenido que pasar 23 años, pero Chicken Run: Evasión en la granja al fin va a tener una secuela. El clásico de animación stop-motion del estudio Aardman ha sido resucitado por Netflix. La plataforma de vídeo en streaming encargó Chicken Run 2: Amanecer de los nuggets para estrenarla en 2023. Finalmente, los plazos se han podido cumplir y el servicio ha anunciado su fecha de estreno, además de lanzar el primer tráiler. Dado el éxito de la primera, la cinta es una de las más esperadas del año.

El avance dura algo menos de dos minutos, pero presenta la nueva aventura de las famosas gallinas. Al final de Chicken Run, conseguían huir de la granja en la que estaban esclavizadas. Se marcharon en busca de la libertad, de una vida tranquila. Y eso consiguieron, pero su misión en el nuevo filme será totalmente opuesta. "Ahora nos infiltraremos", dice Ginger, una de las protagonistas de la primera película. Y es que, lejos de donde viven, una nueva amenaza crece imparable.

Un complejo equipado con tecnología de última generación aspira a convertirse en el nuevo modelo de granja que consiga volver a esclavizar a las gallinas con métodos aún más duros y sofisticados. La misión de Ginger, Rocky y compañía en Chicken Run 2 será la de adentrarse en el lugar y ayudar a sus semejantes a escapar, a la vez que sabotean los planes de los humanos. Pero, tal y como se ve en el tráiler, la dueña es nada menos que Melisha Tweedy, la malvada villana de la primera película.

La antagonista les pondrá las cosas aún más complicadas en esta ocasión. "Bienvenido al futuro", le dice a alguien, con un imponente tono de voz. El espectacular complejo está protegido por trampas de todo tipo. En primer lugar, una clásica valla electrificada. A eso le siguen unos topos superarmados robóticos y unos patos explosivos guiados por láser. Infiltrarse parece una misión suicida, pero es que además las gallinas tendrán que salir sanas y salvas.

¿Cuándo se estrena Chicken Run 2?

Junto con el avance, Netflix también ha desvelado la fecha de estreno de Chicken Run 2. La cinta llegará a la plataforma el próximo 15 de diciembre, justo antes de las vacaciones navideñas. "Hemos hablado sobre esta película durante muchos años, y hemos tenido varias ideas, pero nunca encontramos una que nos gustara tanto. Siempre estuvo presente en nuestras mentes", confirmaban en el año 2020 desde Aardman.

En el reparto de Chicken Run 2, en su versión original, podrán encontrarse nombres muy reconocibles. Thandiwe Newton (Westworld) será Ginger, Zachary Levi (¡Shazam!) asumirá el papel de Rocky y Bella Ramsey (The Last of Us) dará vida a la pequeña Molly, la hija de la pareja protagonista. Junto a ellos estarán Jane Horrocks, Imelda Staunton y Lynn Ferguson, que retoman sus viejos papeles como Babs, Bunty y Mac, respectivamente.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente