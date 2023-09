Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan, sigue imparable en taquilla cuando se van a cumplir dos meses desde su estreno. La cinta sobre el padre de la bomba atómica está arrasando con multitud de récords muy importantes. Uno de ellos es el que acaba de arrebatarle a Bohemian Rhapsody, el aclamado biopic de Freddie Mercury, el inigualable cantante de Queen.

Con su novena semana en cartelera, Oppenheimer ha alcanzado una recaudación que asciende hasta los 912 millones de dólares. Esto la convierte en el biopic más taquillero de la historia del cine. Bohemian Rhapsody ostentaba la corona con un acumulado de 903,7 millones de dólares. Su estreno en 2018 fue todo un éxito, arrastrando mareas de público a las salas. Pero nadie puede con Christopher Nolan.

El filme del aclamado director se aupó en sus primeras semanas en el Barbenheimer, ese inusual fenómeno en el que el público quería ver dos películas tan distintas como Barbie y Oppenheimer, que se estrenaron el mismo día. Esto ha servido para que la de Greta Gerwig sea la cinta más taquillera del año y entre en el top 15 histórico —ranking en el que no hace más que escalar—. Pero la de Nolan no se ha quedado atrás y, tras convertirse en el largometraje sobre la Segunda Guerra Mundial más taquillero de la historia, ahora también ocupa el número 1 entre los biopics.

Además, cabe señalar que el siguiente gran objetivo de Oppenheimer parece claro. La película cuenta con calificación R, lo que quiere decir que no está recomendada para menores de 18 años. Actualmente, la cinta más taquillera en la historia con esa misma clasificación es Joker. La historia del Payaso del Crimen protagonizado por Joaquin Phoenix llegó a 1.074 millones. Todavía está lejos y no parece tarea sencilla alcanzarla. No obstante, Oppenheimer ha demostrado hasta ahora gozar de una gran salud en taquilla.

Oppenheimer, un hito irrepetible

A base de pulverizar récords, Oppenheimer se ha hecho con un hueco en la historia del cine contemporáneo. Además, la recepción ha sido extraordinaria tanto por parte de la crítica como del público, lo que a buen seguro le valdrá la nominación para numerosos premios muy relevantes. Dentro de la propia filmografía de Nolan, también ocupa un lugar muy destacado.

Con sus más de 900 millones de dólares, Oppenheimer es la tercera película más taquillera del cineasta. Las dos únicas cintas del director que están por encima son El Caballero Oscuro (1.006 millones de dólares) y El Caballero Oscuro: La leyenda renace (1.081 millones de dólares). De nuevo, parece muy difícil que el filme que narra el desarrollo de la bomba atómica pueda llegar a tales cifras. Pero, aunque no lo haga, su mérito a lo largo de este verano ya es imborrable.

