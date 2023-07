Cuando se trata de métodos creativos y cine, lo más probable es que cada director y artista tenga su propia forma de hacer las cosas. Algunos se basan en manías innegociables y otros están abiertos a lo que sea que los motive o inspire para abordar un proyecto. Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, podría pertenecer al segundo grupo.

Durante una entrevista con Wired, Christopher Nolan respondió una de las preguntas más buscadas en la red: ¿De dónde saca sus ideas? Ante el cuestionamiento, el cineasta dijo lo siguiente: "De cualquier parte. Varía dependiendo de la película. En el caso de Oppenheimer, alguien había estado interesado durante un tiempo en la idea. No sabía mucho sobre los detalles de la historia. Luego me llegó al libro Prometeo americano y me enganché".

Además de lo anterior, el director explicó que tiene un vínculo personal con el momento que aborda en la cinta: "Como todos los niños que crecieron en los años 80, pensábamos que íbamos a morir debido a un armagedón nuclear". A propósito de esto, en otra entrevista dijo: "Hay momentos en la historia humana en los que el peligro de una guerra nuclear ha sido tan palpable, táctil y visible que fuimos muy conscientes de ello. Nos preocupamos por un tiempo y seguimos adelante. El problema es que la amenaza en realidad no ha desaparecido".

Oppenheimer sigue los pasos de J. Robert Oppenheimer, una de las mentes que formó parte del Proyecto Manhattan. A través de este, en el que se agruparon varios de los científicos más importantes de la época, se construyó la bomba atómica. Estados Unidos la utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, para atacar a las ciudades Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

J. Robert Oppenheimer es interpretado por Cillian Murphy. Las primeras reacciones y críticas sobre el trabajo de Christopher Nolan y Murphy son favorables para ambos. No es la primera vez que el actor y el cineasta coinciden en escena. Su relación laboral comenzó durante la primera entrega de la trilogía El caballero oscuro. El intérprete participó en toda la saga. Luego volvieron a trabajar juntos en: El origen (2010) y Dunkerque (2017).

El resto de figuras principales que conforman el elenco de Oppenheimer son: Emily Blunt, como Katherine; Robert Downey Jr., interpretando a Lewis Strauss; Matt Damon, en el papel de Leslie Groves y Florence Puig, encarnando a la psiquiatra Jean Tatlock. De la mano de Christopher Nolan en la dirección, esta película es una de las producciones más esperadas del año y, a juzgar por las primeras críticas, podría terminar convirtiéndose en una de las cintas más importantes de todo 2023. El largometraje puede verse desde este 21 de julio de 2023 en las salas de cine.

