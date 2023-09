La Comisión Europea al fin ha confirmado el listado de empresas que son consideradas como gatekeepers o guardianas de acceso y que, por ende, deben acatar la nueva Ley de Mercados Digitales. El anuncio no ha dejado demasiado lugar a la sorpresa, considerando que los reguladores habían establecido criterios muy específicos y que parecían hechos a medida de las grandes tecnológicas de la actualidad.

De acuerdo con la Comisión, entonces, las empresas que deberán cumplir con la nueva Ley de Mercados Digitales son 6. Hablamos de Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Microsoft y ByteDance (TikTok). Pero la legislación no aplica sobre todos los productos de cada una de ellas, sino sobre lo que las autoridades han identificado como servicios "núcleo" o de "plataforma central".

Vale mencionar que, originalmente, los reguladores de la Unión Europea habían catalogado a Samsung como una potencial guardiana de acceso. De hecho, la corporación surcoreana apareció en el listado provisional que se divulgó en julio, puesto que también cumplía con los umbrales establecidos por la Ley de Mercados Digitales. No obstante, los asiáticos se han librado —al menos por ahora— de quedar abarcados por la normativa.

Antes de avanzar, ¿qué es un guardián de acceso?

La Comisión Europea afirma que la Ley de Mercados Digitales se creó para terminar con las prácticas abusivas de las grandes corporaciones del sector tecnológico. Principalmente, para que ya no puedan imponer obstáculos a empresas más pequeñas y así evitar que se conviertan en competidoras. De acuerdo con las autoridades, el impacto de la normativa también será muy positivo para los consumidores, puesto que les permitirá elegir entre más opciones.

De esta forma nació la figura del guardián de acceso. Es decir, una compañía que se ha vuelto lo suficientemente grande como para, en términos poco amables, manipular ciertos mercados a voluntad. Y cuando al comienzo del artículo indicamos que los criterios para definir a un gatekeeper parecían hechos a medida de las grandes tecnológicas de la actualidad, no fue por capricho.

Según la Comisión Europea, se considera a una empresa como guardiana de acceso si:

Su capitalización de mercado alcanzó los 75.000 millones de euros durante su último ejercicio financiero. O si su volumen de negocios anual en el Espacio Económico Europeo en cada uno de los últimos tres ejercicios financieros fue igual o mayor a 7.500 millones de euros.

Opera servicios de plataforma central que, durante el último ejercicio financiero, superaron los 45 millones de usuarios activos finales por mes y los 10.000 usuarios corporativos anuales.

Goza de una posición arraigada y sostenida en el tiempo. En este caso, se refiere a empresas que cumplieron el criterio anterior en, al menos, cada uno de los tres ejercicios financieros previos.

La Ley de Mercados Digitales ya tiene a sus gatekeepers en el punto de mira

La Ley de Mercados Digitales abarca un amplio espectro de servicios núcleo en los que las empresas consideradas como guardianas de acceso ejercen su poderío. Sin embargo, algunas de las compañías han logrado evitar que ciertos productos sean alcanzados por la legislación. Los casos más notorios han sido los de Apple con iMessage y Microsoft con Bing. Aunque tampoco se han librado de forma definitiva, puesto que aún están bajo investigación.

Dicho esto, a continuación mencionamos cada uno de los servicios núcleo que deberán ajustarse a la Ley de Mercados Digitales, y sus correspondientes dueños:

Redes sociales Servicios de mensajería Buscadores web Intermediación en línea Servicios publicitarios Servicios de vídeo Sistemas operativos Navegador web Apple - - - App Store - - iOS Safari Amazon - - - Amazon Marketplace Amazon - - - Alphabet - - Google Search Google Maps

Google Play

Google Shopping Google YouTube Android Chrome ByteDance TikTok - - - - - - - Meta Facebook

Instagram WhatsApp

Facebook Messenger - Meta Marketplace Meta - - - Microsoft LinkedIn - - - - - Windows -

La Comisión Europea también ha mencionado otras dos categorías de servicios de plataforma central alcanzados por la Ley de Mercados Digitales: asistentes virtuales y servicios de cloud computing. No obstante, no menciona específicamente si las compañías hoy identificadas como guardianas de acceso están afectadas en ambas.

Por un lado, tengamos en cuenta que Amazon cuenta con Alexa, Alphabet con el Asistente de Google y Apple con Siri. Por el otro, los casos más notorios son los de Amazon con AWS, Microsoft con Azure y Alphabet con Google Cloud. Habrá que ver si dichos servicios cumplen con los criterios establecidos por la legislación o no.

¿Qué sucederá con los servicios que deban acatar la Ley de Mercados Digitales?

Los gatekeepers ahora tendrán que ajustar el funcionamiento de sus servicios impactados para que acaten la Ley de Mercados Digitales. De hecho, las empresas cuyos productos núcleo caen dentro de la normativa, tienen hasta marzo de 2024 para cumplir con las obligaciones establecidas.

Esto significa que, por ejemplo, Apple ya no podrá limitar la distribución de aplicaciones en iOS a través de la App Store. Pero esto no solo significa permitir tiendas de terceros, sino también abrir la puerta al sideloading; es decir, habilitar la carga e instalación de apps a partir de fuentes desconocidas.

En el caso de los servicios de mensajería, en tanto, Meta tendrá que habilitar la interoperabilidad de WhatsApp y Facebook Messenger. Algo que seguramente no genere mayores inconvenientes a los de Menlo Park. Sin embargo, esa característica podría tener que extenderse a más plataformas, si las próximas investigaciones de la Comisión Europea detectan nuevos servicios núcleo sobre los que deba aplicar la legislación. Aquí hay que prestar especial atención al caso de iMessage, que es uno de los que se encuentra en disputa.

Más casos de aplicación

Otro escenario notorio es que las empresas que desarrollen sistemas operativos para móviles y sus propios navegadores web, no podrán incluir estos últimos como la opción predeterminada. Una decisión que, en principio, aplicará directamente sobre iOS y Safari, y sobre Android y Chrome.

Los motores de búsqueda y el posicionamiento también estarán bajo un fuerte escrutinio con la Ley de Mercados Digitales. Amazon, por ejemplo, deberá permitir que otras marcas estén mejor posicionadas cuando el público busque productos en su tienda en línea.

Pero esto es solo una parte de lo que establece la normativa, y la que llevará cambios más palpables a los usuarios. La Ley de Mercados Digitales también incorpora muchas medidas —y muy importantes— cuyo impacto no será inmediatamente visible al público general.

Nos referimos a cuestiones vinculadas con la eliminación de límites para que pequeñas empresas accedan a información y servicios que, de otra manera, estarían limitados a las grandes tecnológicas, por solo mencionar un ejemplo. Pueden dar un vistazo más completo a las implicaciones de la legislación en este artículo que publicamos previamente en Hipertextual.

Un camino que promete conflictos

Las empresas que han sido catalogadas como guardianas de acceso por parte de la Comisión Europea no están felices, y no es sorpresa. Y se espera que, así como ocurrió con la Ley de Servicios Digitales, haya firmas que no estén dispuestas a acatar la Ley de Mercados Digitales. Será interesante ver cómo evoluciona cada caso.

Desde Google España se han contactado con Hipertextual para compartir el comentario de Oliver Bethell, director de Legal de la firma californiana, que compartimos a continuación. Así mismo, los de Mountain View han publicado una declaración más extensa sobre el asunto en su blog oficial.

"En los últimos meses hemos estado trabajando para cumplir los nuevos requisitos de la Ley de Mercados Digitales. Ahora revisaremos a fondo la decisión de designación que se ha publicado hoy. Seguiremos colaborando estrechamente con la Comisión Europea en el cumplimiento de la ley y continuaremos ofreciendo servicios útiles e innovadores a la ciudadanía europea". Oliver Bethell, director de Legal de Google.

¿Cómo sigue la historia? En febrero de 2024, la Comisión Europea informará si más empresas se suman al listado de gatekeepers. En tanto que si se decide que aquellos servicios de plataforma central que hoy están bajo disputa sí deben cumplir con la legislación, tendrán tiempo de acatar hasta agosto del próximo año. Aquí el ojo estará puesto inicialmente sobre los citados iMessage y Bing, además de Edge y Microsoft Advertising.

¿Qué sucederá con las corporaciones que no cumplan con la Ley de Mercados Digitales? Se someterán a duros castigos, como multas y otros tipos de sanciones. Las penalizaciones económicas podrán ser de hasta el 10 % del volumen de facturación total mundial por un año. O del 5 % del volumen de facturación medio diario.

