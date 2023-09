Una de las características más inusuales de la historia del estudio Disney, ha sido combinar el entretenimiento con lo educativo. Algo que le ha permitido desde incluir música clásica en sus animados, hasta ofrecer una selección de películas que muestran la naturaleza y sus misterios. Pero gracias a su plataforma streaming, la compañía encontró una manera idónea de combinar ambos intereses. Mucho más, de explorar en el ámbito científico desde un punto divertido y ameno.

De la conocida producción de National Geographic Voluntarios: Todo sea por la ciencia, hasta contenido que muestra la tecnología en el cine como La Ciencia de Pixar. El servicio por suscripción tiene una amplia variedad de opciones, para explorar nuestro planeta, misterios y avances tecnológicos más recientes, a través de la pantalla pequeña. Disney+ enfoca esfuerzo e interés, en que sus colecciones hagan más accesible el aprendizaje de matemáticas, biología y medicina. Pero en especial, que las nociones sobre las complejidades medioambientalistas del planeta, puedan formar parte de los momentos de esparcimiento de niños y adultos.

Te dejamos cinco opciones para aprender ciencia que puedes ver ahora mismo en Disney+. Desde la travesía por los territorios del Ártico, hasta la biografía de una científica que hizo historia por sus investigaciones sobre los simios. La selección es una manera agradable e interesante de explorar en el mundo de la ciencia, pero también, conocer acerca de su lado humano.

Explorer: Lost in the Arctic

Un misterio también puede ser una forma de aprender ciencia. En 1845, un grupo de exploradores, encabezados por Sir John Franklin, salió desde Inglaterra con el objetivo de investigar el Ártico. El grupo, estaba formado dos barcos y 129 hombres, que intentarían no solo recorren una zona desconocida, sino establecer una nueva ruta comercial. El llamado Paso del Noroeste, abriría un canal de comunicación fluvial entre dos continentes y permitiría al Imperio Inglés dominar las ventas de especias.

Pero los navíos de la expedición jamás llegaron a su destino. De hecho, desaparecieron sin dejar rastro. Explorer: Lost in the Arctic intenta reconstruir, mediante el método científico, la ruta y comprender qué ocurrió con la tripulación. Más allá de los rumores sobre misterios inexplicables, la serie se enfoca en la precariedad de los medios y las causas de un posible incidente falta que involucró a toda la flota.

The Last Ice, Salvar el Ártico

Lanzado en el 2020, este documental tardó cuatro años en filmarse. Lo que permitió a sus directores Scott Ressler y Peter Gilbert tener una visión muy cercana sobre una región exótica y a menudo idealizada. La producción aborda la problemática del cambio climático y su impacto en la frágil zona, así como en las comunidades indígenas que dependen de ese ecosistema.

Centrado en la bahía de Baffin Bay y el estrecho de Nares, ubicados entre Groenlandia y Canadá, la producción fue un desafío técnico de origen. No solamente por las bajísimas temperaturas, sino lo complicado que resultó trasladar cámaras y equipo humano al lugar. Además, estas áreas son conocidas por sus extensas capas de hielo marino, que están disminuyendo rápidamente debido al calentamiento global. Lo que hace que la mera presencia e investigadores pueda resultar un riesgo. Por lo que el rodaje se extendió por meses en consideración al ecosistema.

El argumento destaca a los líderes de las comunidades inuits que enfrentan desafíos cada vez mayores. Eso, a medida que su forma de vida tradicional se ve amenazada. El documental muestra cómo la caza de subsistencia, el transporte y la cultura están siendo afectados por la desaparición del hielo marino y el cambio en los patrones migratorios de la fauna.

Expedición Everest

La estación meteorológica a mayor altura del mundo, es, también, testigo privilegiado del cambio climático. Este documental muestra cómo los esfuerzos de la meteoróloga Mary Hubbard por evitarlo, atraviesan una aventura científica única. Lo que incluye desde luchar con las considerables altitudes, hasta con la precariedad de equipos y patrocinios. Todo en beneficio de la ciencia.

Narrado por el actor Tate Donovan, el largometraje también incluye el largo trayecto del grupo de expertos que buscan analizar los cambios sufre el Monte Everest y sus glaciares. Con una travesía que incluye nueve países y temperaturas extremas, la mayoría de la investigación y trayecto es un riesgo para la vida y salud de cualquiera de ellos. Pero su motivación, se demuestra en una dedicación y esfuerzo que asombra y conmueve. Uno de los mayores atractivos del relato.

Science Fair

Nine high school students from disparate corners of the globe navigate rivalries, setbacks, and hormones on their quest to the international science fair. Facing off against 1700 of the world's best and brightest, only one will be named Best in Fair. (National Geographic)

Divertirse con la ciencia no es sencillo, aunque este documental, lanzado en el 2018, lo hace parecer así. Dirigido por Cristina Costantini y Darren Foster, relata las vivencias de un grupo de jóvenes científicos. Pero no cualquiera. Se trata de los participantes en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel (Intel International Science and Engineering Fair por sus siglas en inglés).

La narración explora la vida y retos de nueve estudiantes de diferentes partes del mundo. Todo, mientras se preparan para la competencia y luchan por obtener reconocimiento y éxito en sus proyectos. Los participantes provienen de diversas trayectorias y contextos culturales, pero comparten una pasión por la ciencia y un deseo de hacer contribuciones significativas en sus respectivos campos.

Science Fair muestra la dedicación y el arduo trabajo que rodea a los proyectos. También, resalta la importancia de la ciencia y la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en la sociedad actual. A la vez, que demuestran cómo este tipo de iniciativas, impulsan la innovación y el avance tecnológico.

Jane

El largometraje documental dirigido por Brett Morgen se centra en la vida y el trabajo de la renombrada primatóloga Jane Goodall. Utilizando imágenes de archivo nunca antes vistas, ofrece una mirada íntima a la vida de la científica y su investigación revolucionaria sobre chimpancés.

Buena parte del metraje proviene del archivo del cineasta Hugo van Lawick. Este fue enviado por National Geographic para documentar el trabajo de Goodall en la década de 1960. El material ofrece una visión única de la relación de la experta con los chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania.

A lo largo de la película, se exploran los desafíos que enfrentó Goodall, así como sus logros y descubrimientos antropológicos. También se destaca su enfoque innovador de estudiar a los chimpancés al observar su comportamiento social y emocional. Asimismo, su contribución a nuestra comprensión de los primates y su relación con los humanos.

