Apple ha puesto todo a punto para que hoy, 18 de septiembre, a las 19:00 horas (España), recibamos la primera versión oficial de iOS 17. A partir de este momento, este se convertirá en el software móvil estrella de Cupertino, y además de contar con un montón de novedades esperadas, también hay otras menores que son toda una sorpresa.

Es importante que conozcas las diferentes formas de actualizar tu iPhone a iOS 17. Además, también te proporcionamos una lista de los dispositivos compatibles para saber si el tuyo podrá dar el salto a la nueva versión, y todas las novedades que le acompañarán.

iOS 17 se perfila como una de las grandes actualizaciones que Apple ha preparado en mucho tiempo. Si su hermano menor, iOS 16, fue una revolución estética, esta nueva iteración trae muchos cambios a nivel funcional que mejorarán la experiencia,

Cómo actualizar tu iPhone a iOS 17

El proceso de actualizar a iOS 17 es bastante sencillo. Existe la forma rápida y efectiva que puedes llevar a cabo desde tu iPhone, y otra un poco más engorrosa desde tu ordenador. Vamos a explicarte las dos, y elige la que más te convenga.

Considera que, si tienes una conexión a internet rápida y la descarga se ralentiza, podría deberse a la alta demanda que se produce en los servidores de Apple durante las primeras horas de un lanzamiento. Serán millones de personas las que querrán actualizar a iOS 17 cuanto antes.

Desde el iPhone

Entra a la app Ajustes de tu iPhone. Deslízate hasta que encuentres el apartado General. Ahora, toca en Actualización de software. Tras una breve búsqueda, iOS 17 aparecerá en pantalla como la nueva versión disponible. Toca en Descargar e instalar y sigue los pasos que te indicará el móvil en pantalla.

Desde tu ordenador

Conecta tu dispositivo a tu ordenador, ya sea macOS o Windows. Entra a la app iTunes o a Finder (este último en caso de que tengas Mac). Toca en el icono del iPhone en la esquina superior izquierda de la pantalla (si tienes Mac, toca el equipo en la barra lateral izquierda).

Ve al apartado Resumen (General en macOS) y después toca en Buscar actualización. En pocos minutos, iOS 17 aparecerá en pantalla. Presiona Actualizar y sigue los pasos que se te indican.

¿Qué dispositivos iPhone podrán actualizar a iOS 17?

Aunque la nueva versión del sistema operativo móvil de Apple es compatible con un gran abanico de dispositivos iPhone, hay algunos que han quedado fuera de la lista. Si tienes alguno de estos terminales, podrás actualizar a iOS 17 sin ningún problema. Eso sí, ten en cuenta que, según la antigüedad de tu móvil, podrías recibir o no ciertas características del sistema.

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Las funciones más llamativas y esperadas de iOS 17

Aunque iOS 17 llega con una gran carga de cambios, hay algunos que resaltan entre el resto de novedades. Ya sean funciones que simplemente mejoran la experiencia de uso del sistema, o que te facilitan el comunicarte con otras personas. Estas son nuestras cuatro favoritas:

NameDrop. De primer lugar tenemos una función que se convertirá en un esencial para todos los usuarios iPhone. A partir de este momento se acabó el tener que dar tu número de teléfono. Solo acerca tu iPhone al de la otra persona, y en cuestión de segundos podrán compartir toda la información necesaria. Además, puedes personalizarlo e incluir que también se envíe tu correo electrónico en la tarjeta de contacto, e incluso tu dirección postal. Todo esto coronado con una animación bonita y fluida.

Llamadas personalizadas. Al igual que iOS 16 nos permite personalizar el fondo de bloqueo del iPhone, iOS 17 hará lo mismo con las llamadas. Sin embargo, en esta ocasión entra en juego el componente social. La nueva versión te permitirá personalizar lo que ven tus contactos cuando los llamas. Es decir, puedes establecer una foto o un Memoji, tipografías y colores para configurar tu tarjeta de contacto como mejor desees.

AirDrop. Esta es una de las novedades más interesantes. iOS 17 plantea un lavado de cara para el conocido AirDrop. Ahora, con solo seleccionar las imágenes o información que deseemos pasar, y acercar ambos dispositivos iPhone, la transferencia comenzará de forma instantánea. Ya no tendrás que rebuscar entre una lista de burbujas al destinatario deseado. Esto, además, funcionará con SharePlay y otros servicios de Apple.

Check In. iOS 17 no solo busca mejorar las funciones y estética de tu iPhone, sino también la seguridad de los usuarios. Esta nueva característica permite que tu dispositivo avise automáticamente a tus amigos o familiares elegidos que has llegado a tu destino a salvo. Si durante tu trayecto te detienes o sucede algo, el servicio te preguntará si te encuentras bien. En caso de que no respondas, mandará tus datos de ubicación, nivel de batería y más a tus contactos de emergencia.

