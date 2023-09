Aquaman and The Lost Kingdom llegará a los cines el mes de diciembre y servirá para poner el punto y final a la franquicia conocida como Universo Extendido de DC. La película protagonizada por Jason Momoa era el último proyecto programado por la compañía antes de la llegada de James Gunn y Peter Safran. Los creativos reiniciarán el DCU eliminando buena parte del legado de la última década, aunque manteniendo algunos ingredientes. No está confirmado, pero se rumorea que el Aquaman de Momoa podría ser uno de ellos.

Con esa duda llega Aquaman and The Lost Kingdom, secuela directa de la película de 2018. Cinco años más tarde, el acuático superhéroe estrenará su segunda entrega, la cual ya tiene tráiler. Tal y como había anunciado Warner Bros., el proyecto desvelaría su primer adelanto esta misma semana. Y así ha sido. Se trata de un avance de casi tres minutos en el que se presenta la trama principal de la cinta. Una historia que recuperará a multitud de personajes ya conocidos por los fans.

Han pasado cuatro años desde los eventos de la primera película de Aquaman. El protagonista ha dado un giro radical a su vida de vagabundo. Se ha casado con Mera, ha tenido un hijo con ella y, sobre todo, es el Rey de Atlantis. En Aquaman and The Lost Kingdom, el héroe debe proteger a su pueblo submarino de cualquier peligro que amenace con destruirlo. Y eso no tardará en llegar, pues uno de los villanos de la cinta original, Black Manta, tiene ganas de dar guerra. "Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que para él es importante. Voy a asesinar a su familia y a reducir su reino a cenizas", expone el personaje de Yahya Abdul-Mateen II.

Para lograrlo, el antagonista ha conseguido hacerse nada menos que con el Tridente Negro, un arma peligrosa llena de magia negra que podría provocar el colapso mundial. Si Aquaman quiere detenerlo antes de que eso suceda, deberá hacerse con la ayuda de otro viejo conocido, su hermano Orm. El villano de la primera película vive exiliado muy lejos de Atlantis. Arthur va a buscarle con la intención de hacer las paces y aliarse con él para poner fin a los malévolos planes de Black Manta.

¿Sale Amber Heard en Aquaman and The Lost Kingdom?

A pesar de que la acción predomina en el tráiler, hay otro detalle que no ha pasado desapercibido por parte del público. Mera, el personaje de Amber Heard, apenas aparece en todo el avance de Aquaman and The Lost Kingdom. La heroína es la mujer del protagonista y madre de su hijo, pero todo el peso dramático que tuvo en la primera entrega se ha esfumado. Durante meses, un sector del fandom llevó a cabo un boicot contra la actriz a raíz de su batalla legal contra Johnny Depp, su exmarido.

Esta campaña pedía el despido de la intérprete y la eliminación de su personaje (o búsqueda de una nueva actriz). Al final, el estudio no ha optado por ninguna de las dos vías, pero sí que ha reducido drásticamente su presencia en la película. Mera tan solo aparece en un par de planos, y todo apunta a que, como Heard había lamentado durante los juicios, su papel ha sido muy recortado de Aquaman and The Lost Kingdom. El director James Wan, sin embargo, ha asegurado que eso no es cierto, justificando que la decisión fue tomada mucho tiempo atrás. "Siempre se lo expuse a todos desde el principio. La primera de Aquaman era el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser el de Arthur y Orm", asegura el cineasta. Sea como sea, la película se estrenará en cines el próximo 22 de diciembre.

