Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, tendrá nuevo CEO antes de fin de año. Según reporta CNBC, David Limp, quien actualmente se desempeña como jefe de servicios y dispositivos de Amazon, reemplazará a Bob Smith en el cargo.

La firma todavía no confirmó la noticia públicamente. No obstante, el citado medio accedió a correos electrónicos internos en los que tanto Bezos como Smith informaron a los empleados sobre este cambio.

David Limp asumirá como nuevo director ejecutivo de Blue Origin el próximo 4 de diciembre. Y si bien Bob Smith abandonará su puesto en esa misma fecha, seguirá formando parte de la compañía hasta el 2 de enero de 2024. La intención es que la transición entre ambos directivos sea lo más sencilla posible.

Esto le da claridad a la salida de Limp como uno de los máximos ejecutivos de Amazon. En agosto pasado, se había confirmado que a fin de año el susodicho abandonaría su puesto en el gigante del comercio electrónico tras poco más de 13 años. Una noticia que causó sorpresa, considerando que era uno de los principales laderos del CEO Andy Jassy, y que había liderado los equipos a cargo de productos como Echo, Alexa, Kindle y Project Kuiper, entre otros.

Lo cierto es que David Limp continuará su carrera en Blue Origin, donde tendrá grandes desafíos de la mano de Jeff Bezos. La compañía aeroespacial no solo debe continuar trabajando en sus esfuerzos vinculados con el turismo espacial, donde compite directamente con Virgin Galactic. También debe agilizar el desarrollo de New Glenn, su próximo vehículo de lanzamiento espacial, así como los motores BE-4 para el cohete Vulcan Centaur de ULA. Y no olvidemos que la empresa ha sido seleccionada por la NASA para desarrollar Blue Moon, el módulo de alunizaje que se usará en la misión Artemis V.

Blue Origin cambia de CEO

Jeff Bezos, fundador de Amazon, suma a David Limp como CEO de Blue Origin.

Con el arribo de David Limp, Bob Smith cerrará un periplo de casi 6 años como CEO de Blue Origin. Bajo su comando, la compañía experimentó un proceso de expansión que le permitió ser uno de los primeros proyectos privados en llevar turistas hasta el filo del espacio exterior.

"Bajo el liderazgo de Bob, Blue ha crecido hasta alcanzar varios miles de millones de dólares en pedidos de ventas, con una importante cartera de pedidos para nuestros vehículos y motores. Nuestro equipo ha aumentado de 850 personas cuando Bob se unió a más de 10.000 en la actualidad. Nos hemos expandido de una oficina en Kent [Washington] a la construcción de una plataforma de lanzamiento en LC-36 [Cabo Cañaveral] y cinco millones de pies cuadrados de instalaciones en siete estados", indicó Jeff Bezos.

Los motivos de la salida de Bob Smith como CEO de Blue Origin no se han revelado. En su mensaje a los empleados, el todavía director ejecutivo manifestó haber discutido su futuro con Bezos durante los últimos meses. Pero no ofreció mayores precisiones al respecto. No obstante, se especula con que los retrasos en el desarrollo de los motores BE-4 y del vehículo de lanzamiento New Glenn, que reemplazará al actual New Shepard, habrían inclinado la balanza para un cambio a nivel gerencial.

"Ha sido un privilegio para mí ser parte de este gran equipo y estoy seguro de que los mayores logros de Blue Origin aún están por delante. Hemos escalado esta empresa desde sus raíces de investigación y prototipos hasta un negocio espacial grande y destacado", aseveró Smith en su e-mail de despedida.

Los desafíos de David Limp

Los motores BE-4, uno de los grandes proyectos de Blue Origin. Foto: Blue Origin.

La llegada de David Limp le permitirá a Jeff Bezos incorporar un hombre "de su riñón" a la gestión de Blue Origin. Aunque eso no significa que el nuevo CEO no deba afrontar desafíos importantes. En especial, porque se suma a una industria en la que no posee gran experiencia.

Si bien Limp estuvo a cargo de Project Kuiper, el internet satelital de Amazon, el escenario que ofrece Blue Origin es mucho más complejo. Afianzarse en un sector tan complejo como el aeroespacial no es sencillo, especialmente cuando SpaceX ha ganado tanta relevancia. A lo que se le debe sumar las interacciones con otros pesos pesados del ambiente —Boeing, Lockheed Martin—, el Pentágono y la NASA.

Tengamos en cuenta que Bob Smith llegó a Blue Origin con 13 años de experiencia en Honeywell, una empresa de ingeniería y sistemas aeroespaciales. Y si bien fue artífice del brutal crecimiento de la compañía, no pudo evitar retrasos en sus programas más importantes. Jeff Bezos entiende que un ejecutivo como David Limp puede ser un soplo de aire fresco para darle nuevo impulso a su estrategia.

"He trabajado estrechamente con Dave durante muchos años. Es el líder adecuado en el momento adecuado para Blue. [...] Dave es un innovador comprobado, con una mentalidad que prioriza al cliente y una amplia experiencia liderando y escalando organizaciones grandes y complejas. Dave tiene un extraordinario sentido de urgencia, aporta energía a todo y ayuda a los equipos a avanzar muy rápido", dijo el fundador de Amazon.

Ahora que el arribo de David Limp a Blue Origin se hizo público, es probable que Amazon se apresure para nombrar a su sucesor. Se especula con que su lugar en el gigante del comercio electrónico lo ocupará Panos Panay, quien recientemente se fue de Microsoft tras 19 años.

