El regreso de los humanos a la Luna continúa tomando forma. La NASA ha anunciado que Blue Origin será la encargada de desarrollar el módulo de alunizaje de la misión Artemis V, planificada para 2029. De esta forma, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos se suma a SpaceX, de Elon Musk, que desarrollará las naves basadas en Starship que llevarán a los astronautas a la superficie lunar en Artemis III y Artemis IV.

Según informó la agencia espacial estadounidense, el monto del contrato otorgado a Blue Origin es de 3.400 millones de dólares. Por su parte, la firma perteneciente al fundador de Amazon se ha comprometido a destinar por su cuenta una suma todavía más grande a este proyecto.

El acuerdo entre la NASA y los de Jeff Bezos no solamente abarca el desarrollo del módulo de alunizaje que se utilizará en Artemis V. El contrato también incluye una misión lunar de prueba no tripulada que se llevará a cabo previamente, para comprobar que todos los sistemas funcionen correctamente. Por lo pronto, no se ha mencionado cuándo se realizaría dicha demostración, considerando que el calendario de lanzamientos espaciales suele ser bastante cambiante.

Después de todo, que Artemis V esté programada para 2029, no significa que no pueda sufrir retrasos. No olvidemos que la misión Artemis I pudo concretarse recién en su quinto intento, debido a varios intentos fallidos por problemas técnicos o inclemencias meteorológicas. A lo que se le suman las más de 16 postergaciones que sufrió el estreno del impactante cohete SLS.

"En Artemis V, el cohete SLS de la NASA lanzará a cuatro astronautas a la órbita lunar a bordo de la nave espacial Orion. Una vez que Orion se acople a Gateway, dos astronautas se transferirán al sistema de alunizaje humano de Blue Origin para un viaje de una semana a la región del Polo Sur de la Luna, donde realizarán actividades científicas y de exploración", explicó la NASA en su anuncio.

Blue Origin desarrollará un segundo módulo de alunizaje para las misiones Artemis

Blue Origin

Según la NASA, el módulo de alunizaje de Blue Origin deberá cumplir con los mismos requisitos de sostenibilidad que se establecieron para el de SpaceX. Entre estos se encuentra la posibilidad de acoger a una tripulación más numerosa, así como ser capaz de transportar cargas más grandes hacia la Luna y soportar la realización de misiones más extensas.

Con su elección para Artemis V, los de Jeff Bezos logran un importante objetivo. No olvidemos que, en su momento, Blue Origin fue muy crítica de la decisión de elegir a SpaceX como única contratista para el desarrollo y la fabricación del primer módulo de alunizaje para las misiones Artemis. Al punto tal que la compañía presentó una demanda contra la NASA por esta determinación, que luego fue desestimada por un juez.

Todo eso sucedió en un momento de muy fuerte rivalidad entre ambas empresas aeroespaciales y sus principales ejecutivos, quienes solían lanzarse dardos públicos con bastante asiduidad. "No puedes hacerte un camino hacia Luna con demandas. No importa qué tan buenos sean tus abogados", dijo por entonces Elon Musk sobre Jeff Bezos.

Es evidente que Blue Origin ha logrado su cometido de ser parte del regreso de la humanidad a la Luna. Ahora tendrá que demostrar que está a la altura de las circunstancias.

El calendario de Artemis

Con Artemis I ya completada, el calendario de lanzamientos espaciales de la NASA para los próximos años es muy interesante. Lo más próximo a realizarse es Artemis II, cuya tripulación ya ha sido anunciada. De no mediar inconvenientes, esta misión se encargará de orbitar la Luna a mediados de 2024.

Por su parte, Artemis III, que apuesta a ser la primera en poner astronautas en la superficie lunar, se llevará a cabo en 2025. De concretarse, marcará el regreso al satélite natural de la Tierra desde el Apolo 17 de 1972, utilizando un módulo basado en la Starship de SpaceX.

A esta la seguirá Artemis IV, que será la primera en acoplarse con Gateway, una pequeña estación espacial que orbitará la Luna y cuyos primeros módulos se lanzarán en 2024. Luego será el turno de Artemis V, donde el módulo de alunizaje de Blue Origin tendrá su ansiado debut.

