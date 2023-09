Las automotrices más importantes del mundo se han dado cita en Alemania para anunciar nuevos conceptos y modelos en el Salón de Múnich 2023. Por supuesto que la gran mayoría de las marcas han hecho hincapié en la movilidad eléctrica, con apuestas verdaderamente interesantes.

Al ser una cita en territorio teutón, los dueños de casa —Mercedes-Benz, Audi, BMW y Volkswagen— han tratado de acaparar la mayor cantidad de miradas. No obstante, Renault también ha hecho notar su presencia en el evento. Y ni que hablar de las marchas chinas, algunas conocidas y otras no tanto, que quieren profundizar su asalto al mercado europeo.

Tesla tampoco se ha querido quedar afuera del Salón de Múnich 2023. La compañía de Elon Musk ha aprovechado para mostrar de cerca las nuevas características del recientemente renovado Model 3, conocido como Project Highland.

Es por ello que queremos aprovechar las siguientes líneas para repasar algunos de los más importantes anuncios que ya se realizaron en el evento que, desde 2021, reemplaza al histórico Salón del Automóvil de Fráncfort.

Mercedes-Benz Concept CLA

Foto: Mercedes-Benz.

Una de las grandes novedades del Salón de Múnich 2023 ha sido el Concept CLA de Mercedes-Benz. Se trata de un sedán eléctrico con autonomía de hasta 750 kilómetros que hereda varias características del concepto EQXX que se presentó el año pasado. De acuerdo con la automotriz, el coche mostrado en Alemania es un "vistazo cercano" a la versión de producción.

Destaca por un diseño atractivo, en línea con una estética ya conocida entre los vehículos de la marca, aunque con características distintivas, como el peculiar formato de los faros delanteros. En cuanto a la faz técnica, el Concept CLA será el primer coche de Mercedes-Benz producido sobre su nueva plataforma MMA. La misma ha sido pensada para darle prioridad a los modelos eléctricos, pero se ha dejado entrever que también se utilizará en vehículos con motor de combustión interna.

Según indicó Mercedes en el Salón de Múnich 2023, su intención es adaptar el Concept CLA a, al menos, tres variantes. Una de ellas es de tracción trasera, puede entregar el equivalente a unos 223 caballos de potencia e integra un sistema de transmisión de dos marchas. También se lanzaría una versión de hasta 210 HP, así como una más deportiva, con doble motor y tracción integral, que llevaría el sello de AMG.

Pero lo verdaderamente notorio del Concept CLA es que ofrecerá soporte para una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Algo que se verá por primera vez en un coche de producción de Mercedes-Benz. De acuerdo con la marca, esto permitirá sumar 400 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos de recarga. Además, será compatible con funciones de carga bidireccional.

BMW Neue Klasse

Foto: BMW.

Otro concepto muy interesante que se ha dejado ver en el Salón de Múnich 2023 es el BMW Neue Klasse. La automotriz alemana asegura que esta nueva arquitectura y lenguaje de diseño es una de las apuestas más importantes de su historia. Y, pese a sus líneas futuristas, la compañía afirma que la apariencia es muy cercana a la que se implementará en sus vehículos de producción.

En principio, BMW aspira a producir un SUV y un sedán mediano basados en el Neue Klasse. Más allá de la estética renovada, los vehículos incorporarán un nuevo tipo de baterías cilíndricas que podrán ofrecer hasta un 20 % más de densidad energética que las que la marca utiliza en la actualidad.

Pero eso no es todo. Según indicó la automotriz en el Salón de Múnich 2023, la implementación de la sexta generación de su tecnología eDrive permitirá que los coches basados en Neue Klasse sean un 25 % más eficientes que los modelos de su catálogo actual de vehículos eléctricos.

BMW comenzará a fabricar los coches basados en Neue Klasse a partir de 2026 en Alemania y China. En tanto que desde 2027 lo hará en México.

Un vistazo real al Cupra DarkRebel en el Salón de Múnich 2023

Foto: Cupra.

Cupra está en boca de todos por estas horas, y por varios motivos. Uno de ellos ha sido la revelación de una versión real del DarkRebel en el Salón de Múnich 2023. El fabricante español ha decidido mostrar un concepto basado en su modelo deportivo y eléctrico con carrocería de las denominadas shooting brake.

Sin dudas, un coche con líneas agresivas y provocativas que llaman muchísimo la atención. Pero no esperes mayores detalles sobre sus posibles especificaciones o capacidades, porque no se trata más que de un showcar. No olvidemos que Cupra ya había mostrado una versión digital del DarkRebel algunos meses atrás, y hasta es posible crear nuestra propia variante virtual del coche en su sitio web.

De todos modos, la presencia del DarkRebel en el Salón de Múnich 2023 mantiene la línea de los anuncios recientes de Cupra. No olvidemos que la automotriz presentó recientemente el UrbanRebel, una "interpretación radical" de su próximo modelo deportivo —con un gigantesco alerón trasero digno de un coche del WRC— que comenzaría a fabricarse en 2025.

Renault Scénic E-Tech Electric

Foto: Renault.

Así como en su momento sucedió con el Mégane E-Tech, Renault ha llegado al Salón de Múnich 2023 con otro modelo histórico que ha sido reconvertido en eléctrico. Hablamos del Scénic E-Tech Electric, que en 2024 llegará al mercado en formato de crossover y con una autonomía de hasta 620 kilómetros.

El Scénic eléctrico ya se había dejado ver previamente a modo de concepto, pero esta vez ya es un modelo de producción. El vehículo se lanzará en dos versiones, ambas con tracción delantera, con distintos tamaños de batería. La variante estándar incluirá una batería de 60 kWh y un motor capaz de entregar el equivalente a 167 caballos de potencia, pudiendo alcanzar una autonomía de 420 kilómetros.

La versión de mayor alcance tendrá un acumulador de 87 kWh y un motor más potente, capaz de entregar el equivalente a 215 caballos. Como indicamos previamente, su autonomía alcanzaría los 620 kilómetros.

VW muestra su primer GTI eléctrico en el Salón de Múnich 2023

Foto: Volkswagen.

Volkswagen no ha desaprovechado su presencia en el Salón de Múnich 2023. Los de Wolfsburgo presentaron el ID. GTI Concept, que, como bien lo indica su nombre, se trata de un concepto que lleva la icónica sigla GTI a su catálogo de coches eléctricos.

El ID. GTI Concept se basa en el ID.2all que se presentó meses atrás y que apuesta a ser el coche eléctrico de 25.000 euros de VW. La marca alemana asegura que este concepto es un homenaje que mantiene el ADN de sus históricos modelos con prestaciones deportivas, como el Golf GTI.

Lo curioso es que la adopción de la sigla GTI (Grand Touring Injection) en su catálogo eléctrico ha llevado a Volkswagen a realizar un cambio en la nomenclatura. La "I" de GTI ya no será de Injection (inyección), sino de Intelligence (inteligencia).

Audi Q6 e-tron

Uno de los anuncios más llamativos que ha realizado Audi en el Salón de Múnich 2023 ha sido de la mano del Q6 e-tron, su nuevo SUV eléctrico. El vehículo será el primero de la marca en utilizar la nueva plataforma PPE y la arquitectura electrónica E3. Lo último es un dato crucial, puesto que la marca ha hecho especial hincapié en la renovación de sus interfaces digitales.

De hecho, Audi ha remarcado que el Q6 e-tron es un vehículo desarrollado "de adentro hacia afuera" y con un enfoque centrado en las personas. Es por ello que el fabricante ha puesto especial atención en su sistema de triple pantalla, que es aprovechado tanto por el sistema de infotainment como por el instrumental del coche.

El nuevo SUV que Audi ha mostrado en el Salón de Múnich 2023 incluye una pantalla panorámica curva de 14,5 pulgadas, emparejada con un "tablero digital" —otra pantalla, vamos— de 11,9 pulgadas ubicado detrás del volante. Frente al asiento del acompañante, en tanto, se ubicará un panel de 10,9 pulgadas.

Vale destacar que no todo serán pantallas, puesto que el Q6 e-tron también se ofrecerá con un HUD (Heads-up Display) opcional para reflejar información en el parabrisas. Además, Audi ha aprovechado la oportunidad para remarcar la inclusión de un sistema de sonido 3D para "máxima precisión acústica", además de un asistente de voz con capacidades de autoaprendizaje que se activa con el comando "Hey Audi".

China se abre paso en el Salón de Múnich 2023

Foto: BYD Global.

Como dijimos al comienzo, los fabricantes chinos de coches eléctricos también han dicho presente en el Salón de Múnich 2023. Es cierto que no todas han mostrado coches o conceptos 100 % nuevos, pero sí han mostrado su intención de profundizar su asalto al mercado europeo. Uno de los casos más notorios ha sido el del lanzamiento en España del BYD Seal, el mayor rival del Tesla Model 3.

Otras marcas conocidas como Nio y XPeng se encuentran en territorio teutón mostrando sus productos. Aunque tal vez el caso más curioso haya sido el de Avatr, una compañía que tiene por detrás a Huawei y Changan; esta última, la automotriz más antigua del gigante asiático.

Se espera que esta marca aproveche el Salón de Múnich 2023 para presentar un modelo de coche —supuestamente llamado Avatr 12— con un tamaño similar al del Tesla Model S. Algunas especificaciones del sedán se filtraron en julio, mostrando dos versiones: una monomotor de 308 HP, y una de dos motores y tracción integral capaz de entregar el equivalente a 569 caballos. Se espera que haya novedades oficiales en el transcurso de esta semana.

